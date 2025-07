Top 5 hűsítő balatoni szabadstrand: itt csobbanhatsz ingyen a nyári kánikula idején

Bizonyos partszakaszokon a panoráma is lenyűgöző

Fotó: Zoran Zeremski / Shutterstock

4. Balatonfenyvesi szabadstrand

Összesen öt szabadstrand közül választhatnak az idelátogatók. Balatonfenyves legnagyobb szabad strandja a település központi részén található. Kisgyermekes családoknál igazán közkedvelt a lassan mélyülő, homokos strandrésze. A település második legnagyobb szabad strandja a Csalogány utcánál található. A Balatonfenyves-alsói strand egyszerűen megközelíthető, mivel a vasútállomás közvetlen közelében van. Találunk egy lassan mélyülő partszakaszt a Pozsonyi utcában is, mely a kisgyermekekkel érkezőknek ideális választás.

5. Fonyódi szabadstrand

A város talán leghangulatosabb szabadstrandja az Árpád parti szabadstrand. A füvesített strandon találunk büfét, csúszdát és játszóteret, illetve a legkisebbeknek egészen sekély víz várja a part mentén. A strand megközelítése sem bonyolult, a legközelebbi buszmegálló és vasútállomás is kb. 400 méternyire van. A strand zöldterületét hosszában kettéosztja egy gumiborítású futópálya. A zöldterület út felőli oldalán a gyerekeknek négy játszóteret is kialakítottak, de találunk itt röplabda pályát is. Az állandó üzletek kínálatát mozgóárusok is bővítik.

A Balaton minden évben csodás élményeket nyújt: