Balatoni strandszezon: minden, amit az idei nyitásról és az árakról tudni lehet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 12:30
Jó hír a magyar tengert kedvelőknek, hogy az északi parton több helyszínen már május elején megnyílnak a kapuk. Mutatjuk, mire kell számítani a 2026-os balatoni strandszezonban!
Korábban nyitnak a strandok idén a Balatonnál. Van, ahol már május elején megnyílnak a pénztárak, de olyan stand is akad, ahol júniustól kell csak belépőt fizetni. Sőt olyan is, ami tavaly még fizetős volt, idén viszont ingyenesen lesz látogatható. Ezt lehet eddig tudni a 2026-os balatoni strandszezonról.

Nyitnak a balatoni strandok, ilyen árak lesznek idén.
Több balatoni strand már május elején kinyit / Fotó: Csapó Balázs / Mediaworks Archívum

A 2026-os strandszezonról általában

Bár a Balatonnál a kapuk sok helyen már májusban kinyílnak, a Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint az ország többi részén a teljes kapacitású üzemmód (működő csúszdák, összes büfé, teljes személyzet) csak az iskolai szünet kezdetétől, június közepétől várható. Emellett arra is felhívták a strandolni vágyók figyelmét, hogy országos szinten 10-15%-os áremelkedésre kell számítani a belépőknél és szinte minden fizetős strandon alapkövetelménnyé vált a bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetés, sőt több helyen már online, előre is megválthatjuk majd a napi jegyünket, elkerülve a sorban állást.

A balatoni strandszezonról

Az idei év egyik legnagyobb újdonsága, hogy a városvezetés döntése alapján a keszthelyi Helikon Strand 2026. május 1-jétől ingyenessé vált minden látogató számára. Emellett több strandon is javították a kerékpáros infrastruktúrát, és a többi strandhoz hasonlóan a magyar tengernél is mindenhol elérhetővé tették a bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetést a pénztáraknál.

Melyik strand mikor nyit?

Település

Strand

Fizetős szezon kezdete

Megjegyzés

KeszthelyHelikon Strandingyenesmájus 1-től szabad a bejárás
CsopakCsopaki strandmájus 23.a bérletváltás már május 1-től él
RévfülöpNapfény Strandjúnius 20.április 30-tól látogatható, de csak júniustól fizetős
TihanySajkodi strandmájus 15.kicsi, családias strand
SiófokNagystrand (Plázs)május 22.a pünkösdi szezonnyitó koncertekkel indul
BadacsonyBadacsonyi strandokmájus utolsó hétvégéjepünkösdi nyitás várható
ZánkaZánkai strandjúnius 20.pénztárak: 08:00 – 19:00 között
BalatonakaliMandulavirág strandjúnius 19.népszerű strand
ÖrvényesVadkacsa szabadstrandjúnius 1.továbbra is ingyenes

Ezt érdemes tudni a belépőárakról

Az árak idén is széles skálán mozognak, de az átlagos felnőtt napijegy 1000 Ft és 3000 Ft közé esik. Fontos tudni, hogy a hétvégi árak több helyen (pl. Badacsony) 200-300 forinttal magasabbak a hétköznapinál:

  • Balatonakali: 1800 Ft (Gyermek: 1000 Ft, Nyugdíjas: 1200 Ft)
  • Badacsonytomaj: 1500 Ft (Hétvégén: 1700 Ft)
  • Csopak: 2800 Ft
  • Balatonfüred (Esterházy): 2600-2900 Ft
  • Balatonalmádi (Wesselényi): 2200-2500 Ft
  • Alsóörs: 2000 Ft
  • Siófok: 2500-3000 Ft
  • Tihany (Sajkod): 800 Ft
  • Tihany (Hajóállomás): 1250 Ft (Egyszeri) / 1650 Ft (Korlátlan)
  • Balatonszepezd (Központi): 1500 Ft
  • Balatonszepezd (Szepezdfürdői/Viriusi): 1000 Ft
     

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
