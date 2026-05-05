Balatoni strandszezon: minden, amit az idei nyitásról és az árakról tudni lehet

Korábban nyitnak a strandok idén a Balatonnál. Van, ahol már május elején megnyílnak a pénztárak, de olyan stand is akad, ahol júniustól kell csak belépőt fizetni. Sőt olyan is, ami tavaly még fizetős volt, idén viszont ingyenesen lesz látogatható. Ezt lehet eddig tudni a 2026-os balatoni strandszezonról.

Több balatoni strand már május elején kinyit / Fotó: Csapó Balázs / Mediaworks Archívum

A 2026-os strandszezonról általában

Bár a Balatonnál a kapuk sok helyen már májusban kinyílnak, a Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint az ország többi részén a teljes kapacitású üzemmód (működő csúszdák, összes büfé, teljes személyzet) csak az iskolai szünet kezdetétől, június közepétől várható. Emellett arra is felhívták a strandolni vágyók figyelmét, hogy országos szinten 10-15%-os áremelkedésre kell számítani a belépőknél és szinte minden fizetős strandon alapkövetelménnyé vált a bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetés, sőt több helyen már online, előre is megválthatjuk majd a napi jegyünket, elkerülve a sorban állást.

A balatoni strandszezonról

Az idei év egyik legnagyobb újdonsága, hogy a városvezetés döntése alapján a keszthelyi Helikon Strand 2026. május 1-jétől ingyenessé vált minden látogató számára. Emellett több strandon is javították a kerékpáros infrastruktúrát, és a többi strandhoz hasonlóan a magyar tengernél is mindenhol elérhetővé tették a bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetést a pénztáraknál.

Melyik strand mikor nyit?

Település Strand Fizetős szezon kezdete Megjegyzés Keszthely Helikon Strand ingyenes május 1-től szabad a bejárás Csopak Csopaki strand május 23. a bérletváltás már május 1-től él Révfülöp Napfény Strand június 20. április 30-tól látogatható, de csak júniustól fizetős Tihany Sajkodi strand május 15. kicsi, családias strand Siófok Nagystrand (Plázs) május 22. a pünkösdi szezonnyitó koncertekkel indul Badacsony Badacsonyi strandok május utolsó hétvégéje pünkösdi nyitás várható Zánka Zánkai strand június 20. pénztárak: 08:00 – 19:00 között Balatonakali Mandulavirág strand június 19. népszerű strand Örvényes Vadkacsa szabadstrand június 1. továbbra is ingyenes Forrás: veol.hu

Ezt érdemes tudni a belépőárakról

Az árak idén is széles skálán mozognak, de az átlagos felnőtt napijegy 1000 Ft és 3000 Ft közé esik. Fontos tudni, hogy a hétvégi árak több helyen (pl. Badacsony) 200-300 forinttal magasabbak a hétköznapinál: