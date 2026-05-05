Balatoni strandszezon: minden, amit az idei nyitásról és az árakról tudni lehet

Korábban nyitnak a strandok idén a Balatonnál. Van, ahol már május elején megnyílnak a pénztárak, de olyan stand is akad, ahol júniustól kell csak belépőt fizetni. Sőt olyan is, ami tavaly még fizetős volt, idén viszont ingyenesen lesz látogatható. Ezt lehet eddig tudni a 2026-os balatoni strandszezonról.
Bár a Balatonnál a kapuk sok helyen már májusban kinyílnak, a Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint az ország többi részén a teljes kapacitású üzemmód (működő csúszdák, összes büfé, teljes személyzet) csak az iskolai szünet kezdetétől, június közepétől várható. Emellett arra is felhívták a strandolni vágyók figyelmét, hogy országos szinten 10-15%-os áremelkedésre kell számítani a belépőknél és szinte minden fizetős strandon alapkövetelménnyé vált a bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetés, sőt több helyen már online, előre is megválthatjuk majd a napi jegyünket, elkerülve a sorban állást.
Az idei év egyik legnagyobb újdonsága, hogy a városvezetés döntése alapján a keszthelyi Helikon Strand 2026. május 1-jétől ingyenessé vált minden látogató számára. Emellett több strandon is javították a kerékpáros infrastruktúrát, és a többi strandhoz hasonlóan a magyar tengernél is mindenhol elérhetővé tették a bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetést a pénztáraknál.
Település
Strand
Fizetős szezon kezdete
Megjegyzés
|Keszthely
|Helikon Strand
|ingyenes
|május 1-től szabad a bejárás
|Csopak
|Csopaki strand
|május 23.
|a bérletváltás már május 1-től él
|Révfülöp
|Napfény Strand
|június 20.
|április 30-tól látogatható, de csak júniustól fizetős
|Tihany
|Sajkodi strand
|május 15.
|kicsi, családias strand
|Siófok
|Nagystrand (Plázs)
|május 22.
|a pünkösdi szezonnyitó koncertekkel indul
|Badacsony
|Badacsonyi strandok
|május utolsó hétvégéje
|pünkösdi nyitás várható
|Zánka
|Zánkai strand
|június 20.
|pénztárak: 08:00 – 19:00 között
|Balatonakali
|Mandulavirág strand
|június 19.
|népszerű strand
|Örvényes
|Vadkacsa szabadstrand
|június 1.
|továbbra is ingyenes
Forrás: veol.hu
Az árak idén is széles skálán mozognak, de az átlagos felnőtt napijegy 1000 Ft és 3000 Ft közé esik. Fontos tudni, hogy a hétvégi árak több helyen (pl. Badacsony) 200-300 forinttal magasabbak a hétköznapinál:
