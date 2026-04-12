Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Bakonyi tanösvények: 5 mesés útvonal, amit látnod kell tavasszal

tanösvény
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 10:15
kirándulásbakonytavasz
Tavaszi kiránduláshoz a Bakony az egyik legjobb választás. A tanösvények végigvezetnek a környék legizgalmasabb természeti pontjain, a forrásoktól a kilátókig. Megmutatjuk, melyik bakonyi útvonalakat érdemes tavasszal célba venni.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A Bakonyban tavasszal séta közben források, kilátók és különleges természeti helyek várnak.
  • A tanösvény tartalmas, mégis könnyen tervezhető kirándulás lehet.
  • Mutatjuk, melyik öt bakonyi helyet érdemes felkeresni.

A tanösvény olyan kiépített túraútvonal, amely séta közben a táj természeti, földtani vagy kultúrtörténeti értékeit is megmutatja. Az út mentén elhelyezett táblák segítenek jobban megismerni a környéket, ezért a kirándulás nemcsak kellemes, hanem tartalmasabb is. Sok tanösvény védett területen halad, így különösen jó választás, ha a Bakonyt kicsit közelebbről is felfedeznéd.

Bakonyi tanösvényen kiránduló csoport
A Bakony több tanösvénye tavasszal különösen jó választás kiránduláshoz.
Fotó: Sóki Tamás / MTI

Bakonyi tanösvények tavasszal, amelyeket kár lenne kihagyni

A Bakonyban a tanösvények mentén források, kilátók, különleges sziklaalakzatok és olyan természeti helyek bukkannak fel, amelyek miatt érdemes útnak indulni. Összegyűjtöttünk öt bakonyi tanösvényt, amely jó választás lehet, ha tavasszal a környéken kirándulnál.

1. Csengő-Bongó tanösvény

A Csengő-Bongó tanösvény Olaszfaluból indul, áthalad Felsőperén és a Csengő-hegy térségén, majd Bakonynánánál ér véget. Hangzatos nevét a Csengő-zsombolyról és a Bongó-zsombolyról kapta, amelyeket az útvonal is érint. A Csengő-zsomboly 134 méter mély és 210 méter hosszú barlang, a közelében található a Csengő-hegyi Ördög-lyuk is, amelyet már egy 1736-os írás is említ. A Bongó-zsomboly 38 méter mély és 130 méter hosszú, nevét a feltárásakor hallott különös hangról kapta. A két aknabarlang le van zárva, nem látogatható, a tanösvény viszont egy kilátót és pihenőhelyet is érint a Csengő-hegy oldalában.
Megközelítés:
Autóval Bakonynána déli végén, a Római-fürdő parkolójánál lehet megállni, de Olaszfaluban és a Felsőpere–Bakonynána–Alsópere elágazónál is lehet parkolni.
Gyalog Bakonynána és Olaszfalu felől a Kék T, Alsópere felől a Piros sáv, majd a Kék T jelzés vezet.

2. Pintér-hegyi Parkerdő

A Zircet övező hegyek között a 486 méter magas Pintér-hegy az egyik legnagyobb. A többnyire bükkös erdővel borított területen 2005-ben alakították ki a parkerdőt, amelyet sűrű túraútvonal-hálózat és két tanösvény tesz népszerű kirándulóhellyé. A Pintér-hegyi Tanösvény a környék geológiáját, növény- és állatvilágát mutatja be, az Erdészeti Tanösvény pedig az erdészeti munkáról ad képet. A területen parkoló, játszótér, tűzrakóhelyek, esőház, mészégető- és bányász bemutatóhely is van. A nyugati oldalon található a Fiatalító-forrás, kelet felé pedig a Cuha-patak irányában a helyiek kedvelt szánkópályája húzódik.
Megközelítés:
Zirc, Borzavári u. 3.

3. Örvény-tó és Tapolca Forrás Tanösvény

Tapolcafő, Pápa közelében, régóta ismert bővizű karsztforrásairól. Ezek táplálták egykor a Templom-tavat, a Déli-tavat és az Örvény-tavat, vizükből pedig a Tapolca-patak alakult ki, amely valaha 33 vízimalmot is hajtott. A 20. század második felében a bauxitbányászat miatt a források elapadtak, majd 2010-ben, 42 év után újra feltörtek. Ennek emlékére alakították ki 2011-ben a 600 méter hosszú tanösvényt. Legérdekesebb pontja az Örvény-tó, ahol a tó fenekén feltörő források a vízfelszínen folyamatos hullámgyűrűket hoznak létre. Az út mentén pihenő- és tűzrakóhelyek is vannak.
Megközelítés:
A tanösvényt a Tapolcafői utcában álló református templom felől érdemes megközelíteni. A templommal szemben parkoló is található.

4. Eperjes tanösvény

Az Olaszfalu melletti Eperjes-hegy, vagy Eperkés-hegy különleges földtani értékei miatt számít érdekes kirándulóhelynek. Itt egyedülálló módon együtt láthatók a mezozoikum három időszakának, a triász, a jura és a kréta korszaknak a kőzetei. A területet korábban fakitermelésre, legeltetésre és kőbányászatra használták, majd védetté nyilvánították, a négy és fél kilométer hosszú tanösvényt pedig 2002-ben adták át. Az út mentén több pihenő- és tűzrakóhely is található, ezért családi kiránduláshoz is jó választás.
Megközelítés:
Autóval a 82-es főútról, Veszprém felől az olaszfalui bekötőút előtt kell letérni a murvás útra, itt parkolni is lehet. A tanösvényt a zöld T jelzés mutatja.
Gyalog Olaszfalu felől, a Major utca végétől közelíthető meg, szintén a zöld T jelzést követve.

5. Gulya-dombi Parkerdő

A Gulya-domb Veszprém egyik legismertebb kirándulóhelye, a Séd-patak völgye és az állatkert közelében. A területet a 20. század elején még legelőként használták, később kezdték beerdősíteni. A parkerdő mai formáját 2005-ben kapta meg, ekkor alakították ki a tanösvényt is. A régi szánkópályát és az erdei tornapályát is felújították, ma pedig pihenőhelyek, játszótér, kutyafuttató és a különleges formájú Gizella Királyné Kilátó is várja a kirándulókat.
Megközelítés:
Autóval az állatkertnél vagy a Veszprémvölgy utcai parkolóban lehet megállni. Az állatkert felől a Piros sáv jelzésen, vagy a völgyből a Rovaniemi lépcsőn lehet feljutni a dombtetőre. Gyalog szintén ezek az útvonalak vezetnek fel.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
