Bakonyi tanösvények: 5 mesés útvonal, amit látnod kell tavasszal

A tanösvény olyan kiépített túraútvonal, amely séta közben a táj természeti, földtani vagy kultúrtörténeti értékeit is megmutatja. Az út mentén elhelyezett táblák segítenek jobban megismerni a környéket, ezért a kirándulás nemcsak kellemes, hanem tartalmasabb is. Sok tanösvény védett területen halad, így különösen jó választás, ha a Bakonyt kicsit közelebbről is felfedeznéd.

Bakonyi tanösvények tavasszal, amelyeket kár lenne kihagyni

A Bakonyban a tanösvények mentén források, kilátók, különleges sziklaalakzatok és olyan természeti helyek bukkannak fel, amelyek miatt érdemes útnak indulni. Összegyűjtöttünk öt bakonyi tanösvényt, amely jó választás lehet, ha tavasszal a környéken kirándulnál.

1. Csengő-Bongó tanösvény

A Csengő-Bongó tanösvény Olaszfaluból indul, áthalad Felsőperén és a Csengő-hegy térségén, majd Bakonynánánál ér véget. Hangzatos nevét a Csengő-zsombolyról és a Bongó-zsombolyról kapta, amelyeket az útvonal is érint. A Csengő-zsomboly 134 méter mély és 210 méter hosszú barlang, a közelében található a Csengő-hegyi Ördög-lyuk is, amelyet már egy 1736-os írás is említ. A Bongó-zsomboly 38 méter mély és 130 méter hosszú, nevét a feltárásakor hallott különös hangról kapta. A két aknabarlang le van zárva, nem látogatható, a tanösvény viszont egy kilátót és pihenőhelyet is érint a Csengő-hegy oldalában.

Megközelítés:

Autóval Bakonynána déli végén, a Római-fürdő parkolójánál lehet megállni, de Olaszfaluban és a Felsőpere–Bakonynána–Alsópere elágazónál is lehet parkolni.

Gyalog Bakonynána és Olaszfalu felől a Kék T, Alsópere felől a Piros sáv, majd a Kék T jelzés vezet.

2. Pintér-hegyi Parkerdő

A Zircet övező hegyek között a 486 méter magas Pintér-hegy az egyik legnagyobb. A többnyire bükkös erdővel borított területen 2005-ben alakították ki a parkerdőt, amelyet sűrű túraútvonal-hálózat és két tanösvény tesz népszerű kirándulóhellyé. A Pintér-hegyi Tanösvény a környék geológiáját, növény- és állatvilágát mutatja be, az Erdészeti Tanösvény pedig az erdészeti munkáról ad képet. A területen parkoló, játszótér, tűzrakóhelyek, esőház, mészégető- és bányász bemutatóhely is van. A nyugati oldalon található a Fiatalító-forrás, kelet felé pedig a Cuha-patak irányában a helyiek kedvelt szánkópályája húzódik.

Megközelítés:

Zirc, Borzavári u. 3.