Egy bakonyi menedék távol a világtól: Zirc, ahol a történelem és a természet találkozik

Zirc neve hallatán a legtöbb embernek a Bakony jut eszébe, és nem véletlenül: a várost a hegység központjaként emlegetik, ahol a történelmi örökség és a vadregényes természet olyan szervesen fonódik össze, mint sehol máshol. Egy hosszú hétvége itt több mint egyszerű kirándulás: igazi időutazás, amely során megpihenhetünk a rohanó világ elől, és újra kapcsolódhatunk a természethez.

Zirc igazi kulturális és természetközeli kirándulást ígér, amire egy hosszú hétvége sem elég.

Fotó: Civertan / wikipedia

A Bakony fővárosának, Zircnek kincsei

A mi utunk is a város jelképénél, a zirci ciszterci apátságnál kezdődött. A monumentális, kéttornyú, barokk templom látványa már Zirc főterére érve is lélegzetelállító. Ahogy beléptünk a falak közé, szinte megérezhettük a III. Béla király által 1182-ben alapított középkori monostor évszázados csendjét és szellemiségét.

Bár a középkori épület a török időkben elpusztult, az újjáépítés során a falakba beépítették az eredeti köveket, ezzel is megőrizve a múlt egy darabját. A Nagyboldogasszony bazilika belső tere, az 1745-ben készült oltárkép és a Maulbertsch-freskók magukért beszélnek, és érdemes egy vezetett túra keretében meghallgatni az érdekességeket a felújítás során felfedezett részletekről is.

A zirci ciszterci apátság templomát, a Nagyboldogasszony bazilikát a rend előírásai szerint Szűz Mária tiszteletére szentelték.

Fotó: FotoThalerr / wikipedia

A múlt és a jelen találkozása

A díszudvaron sétálva a Reguly Antal Műemlék Könyvtárba jutunk el, ahol 65 ezer, többnyire XVIII-XIX. századi kötetet őriznek, köztük igazi ősnyomtatvány-ritkaságokat. Az időtlen tudás falai között járni felejthetetlen élmény.

A kolostor épületében kapott helyet a Bakonyi Természettudományi Múzeum, amely a bakonyi erdőket, réteket és mocsarakat hozza el a látogató elé, de nem csak a helyi élővilágot mutatja be. A trófeagyűjtemény a Kárpát-medencei vadakon túl kaukázusi barnamedvék, kőszáli kecskék és mormoták trófeáit is magáénak tudja, de a legmegdöbbentőbb látvány kétségtelenül a két mamut csontváza, amelyek mellett a jégkorszaki óriások diorámái is helyet kaptak.

A Reguly Antal Műemlék Könyvtár könyveit évszázados szorgalommal őrizték, javították és védték a ciszterci szerzetesek.

Fotó: FotoThalerr / wikipedia

Természeti kalandok a Zirci Arborétumban és a Cuha-patak völgyében

A természeti csodák után a természetbe, a valóságba lépünk át, amikor ellátogatunk a Zirci Arborétumba. Ez a 400 méter magasan fekvő, 18 hektáros angolkert igazi felüdülés. A ciszterciek már a XVIII. században elkezdték kialakítani, és ma is látható a Cuha-patak által táplált halastó.