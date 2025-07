Magyarország legszebb tanösvényei, amiket kár lenne kihagyni

Huculok nyomán. Fotó: Ádám János

4. Huculok nyomán

Ha szereted a lovakat, imádni fogod ezt a túrát. A tanösvény Jósvafő határában kanyarog, és bemutatja a hucul ló történetét, szerepét, valamint magát a ménest is, amely a hazai természetvédelem egyik különlegessége. Az út során hat állomáson keresztül ismerkedhetsz meg a robusztus, mégis szelíd lófajta világával. Lóimádóknak kötelező!

A tanösvény hossza 4,5 km.

Szalamandra tanösvény.

5. Szalamandra tanösvény

A Lázbérci-víztározó mellett, Dédestapolcsány határában fut ez a nyugodt, békés tanösvény. Elsősorban a környék növény- és állatvilágát mutatja be, és ha csendben haladsz, akár a tó körüli élővilág egy-egy lakójával is összefuthatsz. Ha a természet csendességére vágysz, itt megtalálod.

A túra hossza kb. 4 km.

Szalajka-patak völgye. Fotó: Székelyhidi Balázs

6. Szalajka-völgyi tanösvény

Szilvásvárad és a Szalajka-völgy neve szinte összeforrt a hazai kirándulással. A tanösvény végigvezet a gyönyörű Fátyol-vízesés mellett, valamint elhalad a pisztrángos tavak és a Szikla-forrás mellett is. A völgy minden évszakban más arcát mutatja, de mindig varázslatos. Az információs táblák segítségével a természeti értékekről bővebben is olvashatsz.

A túra teljes hossza kb. 7 km.

Búbos vöcsök tanösvény.

7. Búbos vöcsök tanösvény

A Kis-Balaton világát mutatja be ez a különösen családbarát útvonal a Kányavári-szigeten. A tanösvény teljesen sík terepen halad, így babakocsival vagy akár kisebb gyerekekkel is kényelmesen bejárhatjátok. A tájékoztató táblák 15 ponton mutatják be a térség madárvilágát, és ha szerencséd van, élőben is láthatsz gémeket, vöcsökféléket, vagy más védett fajokat.

A tanösvény hossza kb. 1,5 km.

Gánt egykori kőbányája és vörös talaja földöntúli élményt nyújt