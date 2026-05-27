Milák Kristóf helyett egy másik magyar úszóról beszél most mindenki

Milák Kristóf helyett mindenki Zombori Gáborról beszél a Mare Nostrum versenysorozat második állomásának helyszínén, a franciaországi Canet-en-Roussillonban. A 23 éves magyar úszó ugyanis hiába nyerte meg a 400 méteres vegyesúszás döntőjét, elmaradt az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szinttől.

Milák Kristóf két számban is a dobogóra állt, de egyszer sem a legfelső fokára

Milák Kristóf és Zombori Gábor eredményei

Milák Kristóf előbb 50 méter pillangón, majd 100 gyorson versenyzett Canet-en-Roussillonban, és bár kétszer is dobogóra állhatott, előbbi számban a 23.27-es ideje a harmadik helyre volt elég, míg a második futamban 48.76-as idővel a második lett.

Zombori Gábor 4:16.88-as idővel nyerte meg a 400 vegyes döntőjét, de a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Eb-szint 4:13.94.

A versenysorozat franciaországi állomása csütörtökön folytatódik, majd hétvégén már Barcelonában úsznak a vesenyzők.