Milák Kristóf helyett egy másik magyar úszóról beszél most mindenki

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 21:46
Zombori Gábor diadalmaskodott a Mare Nostrum versenysorozat második állomásán. Milák Kristóf is kétszer állhatott dobogóra, de egyszer sem a legmagasabb fokára.
Milák Kristóf helyett mindenki Zombori Gáborról beszél a Mare Nostrum versenysorozat második állomásának helyszínén, a franciaországi Canet-en-Roussillonban. A 23 éves magyar úszó ugyanis hiába nyerte meg a 400 méteres vegyesúszás döntőjét, elmaradt az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szinttől.

Milák Kristóf és Zombori Gábor eredményei

Milák Kristóf előbb 50 méter pillangón, majd 100 gyorson versenyzett Canet-en-Roussillonban, és bár kétszer is dobogóra állhatott, előbbi számban a 23.27-es ideje a harmadik helyre volt elég, míg a második futamban 48.76-as idővel a második lett.

Zombori Gábor 4:16.88-as idővel nyerte meg a 400 vegyes döntőjét, de a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Eb-szint 4:13.94. 

A versenysorozat franciaországi állomása csütörtökön folytatódik, majd hétvégén már Barcelonában úsznak a vesenyzők.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
