Top 5 hazai túrahely, ahova a négylábú barátod is mehet

Ha szeretnél a kutyusoddal kirándulni a hétvégén Budapestről, nem kell messzire menned. Hazánk tele van olyan völgyekkel, tanösvényekkel és szurdokokkal, ahol természetes közegben, kényelmes tempóban lehet együtt sétálni, hűsölni, felfedezni. Alább összegyűjtöttünk népszerű kutyás kirándulóhelyeket, ahol a látvány csodás, az élmény maradandó, és négylábúval is gond nélkül bejárható.
Ha Budapestről indulsz és nem akarsz sokat autózni, ez az egyik legjobb döntés, amit hétvégén hozhatsz. A Nógrád megyei, Naszály lábánál kanyargó útvonal nagyjából 5–6 kilométeres, és végig változatos: erdős területek, rétek és patakvölgyek váltják egymást, miközben függőhidak és hosszú pallósorok teszik izgalmassá a sétát. A legtöbb szakasz árnyékos, így a kis kedvenced is imádni fogja. Hétvégén forgalmas hely, szóval érdemes korán indulni, a hidaknál pedig inkább tartsd pórázon a kutyusod.
Pilisszentkereszt mellett bújik meg, és valahogy mindig sikerül meglepni azokat, akik először járnak ott. A patak mentén húzódó völgy a mikroklímája miatt nyáron is hűvös, a mohás sziklák és a sűrű páfrányok pedig olyan hangulatot adnak, amit nehéz szavakba önteni. Az út nem hosszú, de fahidak, lépcsők és sziklás részek teszik változatossá. Eső után csúszós lehet az ösvény, úgyhogy a hám és a póráz nem árthat. Tavasszal és ősszel különösen gyönyörű.
Ha kerülnéd a tömeget, ez a bakonyi szurdok a te helyed. Fehérvárcsurgó közelében, csendes helyen, sziklák és patakok között vezet az ösvény. A Bakony egyik leghangulatosabb túrahelye, ahol a természet teljességgel magával ragad. Nyáron különösen hálás választás, ha hűvösre vágysz, a kutyának pedig játékos pillanatokban lehet része a patakparton. A terep könnyen járható, a környék családbarát, és az egész völgy csendes.
Budapesttől mindössze egy óra, de olyan érzésed lesz, mintha a világ egy másik tájára érkeztél volna. A Visegrádi-hegységben kanyargó, kisebb vízesésekkel és erdei ösvényekkel tűzdelt útvonal 3-4 órás kirándulásra tökéletes. A terep kutyával is könnyedén bejárható, nyáron hűvös, tavasszal és ősszel pedig kifejezetten látványos. Aki először látogat el ide, később is visszatér, mert annyira csodás hely.
A Bükkben található, időtálló túrahelyen csodálható meg a Fátyol-vízesés és a pisztrángos tavak, miközben hosszú erdei sétautakon vezetheted le a hétköznapokon felgyülemlő stresszt. A völgy egész évben látogatható, így bármikor jó ötlet egy hétvégi kiruccanáshoz. Ha éppen nem a Balatonra mennétek kikapcsolódni, hanem egy komolyabb, emlékezetesebb túrát kerestek, a Szalajka-völgy biztos választás. A forgalmasabb szakaszokon póráz kötelező, de bőven van hely, ahol a kutya rendesen kiszaladgálhatja magát.
Sokan megfeledkeznek róla indulás előtt, pedig nagyon fontos a kullancs elleni védekezés. Erdős területeken, főleg tavasszal és nyáron, ez nem opcionális – sem a kutyának, sem neked. Egy minőségi kullancsriasztó nem nagy befektetés ahhoz képest, amennyit megspórolsz vele a kellemetlenségeken. Egy kis előkészülettel semmi sem állhat a kedvenceddel közös kaland útjába.
