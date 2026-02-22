HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Top 5 hazai túrahely, ahova a négylábú barátod is mehet

2026. február 22.
Kirándulni jó, de ha magunkkal vihetjük a kedvencünket, még jobb. Főleg ha tudod, hova menj. Összeszedtük a legjobb hazai kutyás kirándulóhelyeket, ahol a gazdi és a négylábú egyaránt jól jár.
  • Magyarországon számos látványos, könnyen bejárható kutyás kirándulóhely várja azokat, akik a természetben pihennének négylábú társukkal.
  • Erdei tanösvények, patakvölgyek és szurdokok közül válogattunk, ahol a gazdi és a kutya is biztonságosan és élménydúsan kirándulhat.
  • Mutatjuk azt az öt úti célt, amely hétvégi kiruccanáshoz ideális, és ahol a közös séta valódi feltöltődést ad.

Ha szeretnél a kutyusoddal kirándulni a hétvégén Budapestről, nem kell messzire menned. Hazánk tele van olyan völgyekkel, tanösvényekkel és szurdokokkal, ahol természetes közegben, kényelmes tempóban lehet együtt sétálni, hűsölni, felfedezni. Alább összegyűjtöttünk népszerű kutyás kirándulóhelyeket, ahol a látvány csodás, az élmény maradandó, és négylábúval is gond nélkül bejárható.

Kutyás kirándulóhelyek Magyarországon, ahol tényleg érdemes megfordulni

Gyadai tanösvény 

Ha Budapestről indulsz és nem akarsz sokat autózni, ez az egyik legjobb döntés, amit hétvégén hozhatsz. A Nógrád megyei, Naszály lábánál kanyargó útvonal nagyjából 5–6 kilométeres, és végig változatos: erdős területek, rétek és patakvölgyek váltják egymást, miközben függőhidak és hosszú pallósorok teszik izgalmassá a sétát. A legtöbb szakasz árnyékos, így a kis kedvenced is imádni fogja. Hétvégén forgalmas hely, szóval érdemes korán indulni, a hidaknál pedig inkább tartsd pórázon a kutyusod.

Dera-szurdok

Pilisszentkereszt mellett bújik meg, és valahogy mindig sikerül meglepni azokat, akik először járnak ott. A patak mentén húzódó völgy a mikroklímája miatt nyáron is hűvös, a mohás sziklák és a sűrű páfrányok pedig olyan hangulatot adnak, amit nehéz szavakba önteni. Az út nem hosszú, de fahidak, lépcsők és sziklás részek teszik változatossá. Eső után csúszós lehet az ösvény, úgyhogy a hám és a póráz nem árthat. Tavasszal és ősszel különösen gyönyörű.

Gaja-völgy 

Ha kerülnéd a tömeget, ez a bakonyi szurdok a te helyed. Fehérvárcsurgó közelében, csendes helyen, sziklák és patakok között vezet az ösvény. A Bakony egyik leghangulatosabb túrahelye, ahol a természet teljességgel magával ragad. Nyáron különösen hálás választás, ha hűvösre vágysz, a kutyának pedig játékos pillanatokban lehet része a patakparton. A terep könnyen járható, a környék családbarát, és az egész völgy csendes.

Apát-kúti völgy 

Budapesttől mindössze egy óra, de olyan érzésed lesz, mintha a világ egy másik tájára érkeztél volna. A Visegrádi-hegységben kanyargó, kisebb vízesésekkel és erdei ösvényekkel tűzdelt útvonal 3-4 órás kirándulásra tökéletes. A terep kutyával is könnyedén bejárható, nyáron hűvös, tavasszal és ősszel pedig kifejezetten látványos. Aki először látogat el ide, később is visszatér, mert annyira csodás hely.

Szalajka-völgy 

A Bükkben található, időtálló túrahelyen csodálható meg a Fátyol-vízesés és a pisztrángos tavak, miközben hosszú erdei sétautakon vezetheted le a hétköznapokon felgyülemlő stresszt. A völgy egész évben látogatható, így bármikor jó ötlet egy hétvégi kiruccanáshoz. Ha éppen nem a Balatonra mennétek kikapcsolódni, hanem egy komolyabb, emlékezetesebb túrát kerestek, a Szalajka-völgy biztos választás. A forgalmasabb szakaszokon póráz kötelező, de bőven van hely, ahol a kutya rendesen kiszaladgálhatja magát.

Még egy jó tanács a kutyás kirándulásokhoz

Sokan megfeledkeznek róla indulás előtt, pedig nagyon fontos a kullancs elleni védekezés. Erdős területeken, főleg tavasszal és nyáron, ez nem opcionális – sem a kutyának, sem neked. Egy minőségi kullancsriasztó nem nagy befektetés ahhoz képest, amennyit megspórolsz vele a kellemetlenségeken. Egy kis előkészülettel semmi sem állhat a kedvenceddel közös kaland útjába.

