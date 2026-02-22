Top 5 hazai túrahely, ahova a négylábú barátod is mehet

Magyarországon számos látványos, könnyen bejárható kutyás kirándulóhely várja azokat, akik a természetben pihennének négylábú társukkal.

Erdei tanösvények, patakvölgyek és szurdokok közül válogattunk, ahol a gazdi és a kutya is biztonságosan és élménydúsan kirándulhat.

Mutatjuk azt az öt úti célt, amely hétvégi kiruccanáshoz ideális, és ahol a közös séta valódi feltöltődést ad.

Ha szeretnél a kutyusoddal kirándulni a hétvégén Budapestről, nem kell messzire menned. Hazánk tele van olyan völgyekkel, tanösvényekkel és szurdokokkal, ahol természetes közegben, kényelmes tempóban lehet együtt sétálni, hűsölni, felfedezni. Alább összegyűjtöttünk népszerű kutyás kirándulóhelyeket, ahol a látvány csodás, az élmény maradandó, és négylábúval is gond nélkül bejárható.

A legjobb kutyás kirándulóhelyek gyakran autóval közelíthetők meg, így a közös kaland már az utazással elkezdődik

Fotó: 123rf.com

Kutyás kirándulóhelyek Magyarországon, ahol tényleg érdemes megfordulni

Gyadai tanösvény

Ha Budapestről indulsz és nem akarsz sokat autózni, ez az egyik legjobb döntés, amit hétvégén hozhatsz. A Nógrád megyei, Naszály lábánál kanyargó útvonal nagyjából 5–6 kilométeres, és végig változatos: erdős területek, rétek és patakvölgyek váltják egymást, miközben függőhidak és hosszú pallósorok teszik izgalmassá a sétát. A legtöbb szakasz árnyékos, így a kis kedvenced is imádni fogja. Hétvégén forgalmas hely, szóval érdemes korán indulni, a hidaknál pedig inkább tartsd pórázon a kutyusod.

Dera-szurdok

Pilisszentkereszt mellett bújik meg, és valahogy mindig sikerül meglepni azokat, akik először járnak ott. A patak mentén húzódó völgy a mikroklímája miatt nyáron is hűvös, a mohás sziklák és a sűrű páfrányok pedig olyan hangulatot adnak, amit nehéz szavakba önteni. Az út nem hosszú, de fahidak, lépcsők és sziklás részek teszik változatossá. Eső után csúszós lehet az ösvény, úgyhogy a hám és a póráz nem árthat. Tavasszal és ősszel különösen gyönyörű.

Gaja-völgy

Ha kerülnéd a tömeget, ez a bakonyi szurdok a te helyed. Fehérvárcsurgó közelében, csendes helyen, sziklák és patakok között vezet az ösvény. A Bakony egyik leghangulatosabb túrahelye, ahol a természet teljességgel magával ragad. Nyáron különösen hálás választás, ha hűvösre vágysz, a kutyának pedig játékos pillanatokban lehet része a patakparton. A terep könnyen járható, a környék családbarát, és az egész völgy csendes.