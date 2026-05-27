Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Boba Fett otthonra lel a messzi-messzi galaxisban – Önálló képregényt kap a mandalóri fejvadász

star wars
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 21:45
Boba FettThe Book of Boba Fettképregény
A mandalóri fejvadász végre méltó helyére kerülhet a Star Wars-univerzumban. Boba Fett önálló képregényt kap, ami biztos, hogy nem hiányozhat a Star Wars rajongók polcairól.
Bors
A szerző cikkei

Boba Fett lázban fog égni minden régi és új Star Wars rajongó. A Star Wars ugyanis bejelentette, hogy a nagysikerű Disney Plusz sorozat, a Boba Fett könyve alapján szeptemberben képregény érkezik a boltok polcaira.

Jelenetkép a Boba Fett könyve című sorozatból, a képen Boba Fett sisakban.
Boba Fett saját sorozat után most képregényt is kap (Fotó: YouTube)

Boba Fett megkapja méltó helyét az univerzumban

Boba Fett karaktere méltatlanul mellőzött volt a Star Wars-univerzumban egészen az 1980-as A birodalom visszavág című filmig, melyben először jutott szerephez, majd 1983-ban viszontláthattuk A jedi visszatérben is. Igazi népszerűségre azonban a Disney Plusz Mandalóri című sorozatában tett szert, melyben a jelenleg A mandalóri és Groguval turnézó Pedro Pascal által alakított Din Djarin karakterével közösen tűnt fel. A rajongói nyomásnak eleget téve végül 2021-ben elkészült a Boba Fett könyve széria, mely csupán egy évadot ért meg, de teljes egészében a fejvadász karakterére koncentrált. Utólag a Redditen mégis hosszas vita alakult ki a rajongók körében, mert a kész terméket elnézve a legtöbben úgy gondolták, hogy a Boba Fett könyve teljes évada több értelmet nyert volna, ha besűrítik a Mandalóri sorozatba, hozzákapcsolják a cselekményhez és a Mandalóri 3. évadaként prezentálják Boba Fett kalandjait.

Han Solo, Leia hercegnő, Boba Fett, Chewbacca, és rohamosztagosok a Star Wars: A birodalom visszavág egyik jelenetképén.
Boba Fett is ott volt a Star Wars-filmek egyik legismertebb jelenetében (Fotó: Lynn Goldsmith)

Boba Fett könyve valóban könyv formátumban érkezik

A Boba Fett könyve Jabba bukása után játszódik a Tatuin bolygón, ahol a fejvadász Boba Fett próbál rendet tartani a galaxis alvilági arcai között. Most, 4 évvel a széria után 2026 szeptemberében debütál a Star Wars: Boba Fett könyve képregény. Alkotói között szerepel Rodney Barnes, aki a Han Solo – Hunt for the Falcon és az Ahsoka képregények szerzője, valamint Will Sliney ír képregényrajzoló, aki a Marvel képregényein is dolgozott.

A szinopszis alapján úgy tűnik, a képregény hű marad az eredeti sorozat cselekményéhez.

“Boba Fett átveszi az irányítást, és új kihívásokkal néz szembe a Tatuinon! Miután megszökött Sarlacc verméből, Boba Fett átvette Jabba bűnszervezetének irányítását – de vajon képes lesz rendet tartani a Tatuinon?” 

Az biztos, hogy nemcsak a Boba Fett, hanem a keményvonalas Star Wars rajongók polcairól sem hiányozhat majd a Boba Fett könyve képregény.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu