Boba Fett otthonra lel a messzi-messzi galaxisban – Önálló képregényt kap a mandalóri fejvadász

Boba Fett lázban fog égni minden régi és új Star Wars rajongó. A Star Wars ugyanis bejelentette, hogy a nagysikerű Disney Plusz sorozat, a Boba Fett könyve alapján szeptemberben képregény érkezik a boltok polcaira.
Boba Fett karaktere méltatlanul mellőzött volt a Star Wars-univerzumban egészen az 1980-as A birodalom visszavág című filmig, melyben először jutott szerephez, majd 1983-ban viszontláthattuk A jedi visszatérben is. Igazi népszerűségre azonban a Disney Plusz Mandalóri című sorozatában tett szert, melyben a jelenleg A mandalóri és Groguval turnézó Pedro Pascal által alakított Din Djarin karakterével közösen tűnt fel. A rajongói nyomásnak eleget téve végül 2021-ben elkészült a Boba Fett könyve széria, mely csupán egy évadot ért meg, de teljes egészében a fejvadász karakterére koncentrált. Utólag a Redditen mégis hosszas vita alakult ki a rajongók körében, mert a kész terméket elnézve a legtöbben úgy gondolták, hogy a Boba Fett könyve teljes évada több értelmet nyert volna, ha besűrítik a Mandalóri sorozatba, hozzákapcsolják a cselekményhez és a Mandalóri 3. évadaként prezentálják Boba Fett kalandjait.
A Boba Fett könyve Jabba bukása után játszódik a Tatuin bolygón, ahol a fejvadász Boba Fett próbál rendet tartani a galaxis alvilági arcai között. Most, 4 évvel a széria után 2026 szeptemberében debütál a Star Wars: Boba Fett könyve képregény. Alkotói között szerepel Rodney Barnes, aki a Han Solo – Hunt for the Falcon és az Ahsoka képregények szerzője, valamint Will Sliney ír képregényrajzoló, aki a Marvel képregényein is dolgozott.
A szinopszis alapján úgy tűnik, a képregény hű marad az eredeti sorozat cselekményéhez.
“Boba Fett átveszi az irányítást, és új kihívásokkal néz szembe a Tatuinon! Miután megszökött Sarlacc verméből, Boba Fett átvette Jabba bűnszervezetének irányítását – de vajon képes lesz rendet tartani a Tatuinon?”
Az biztos, hogy nemcsak a Boba Fett, hanem a keményvonalas Star Wars rajongók polcairól sem hiányozhat majd a Boba Fett könyve képregény.
