Lenyűgöző, eldugott kirándulóhelyek tavaszra, ahol nincs tömeg

A tavasz beköszöntével a legnépszerűbb hazai kirándulóhelyek gyorsan megtelnek látogatókkal, ami zavarhatja a természet csendjére vágyókat. Ha elkerülnéd a zsúfolt ösvényeket, érdemes a kevésbé ismert, rejtett kincsek felé venni az irányt. Mutatjuk a legjobb békés úti célokat a tavaszi feltöltődéshez.

Kirándulóhelyek ahol nincs tömeg

Tavasszal mindannyian vágyunk a zöldbe. Ám a legismertebb kirándulóhelyeken ilyenkor sokszor több a hátizsák, mint a faág. Ha te is azok közé tartozol, akik a madárcsicsergést preferálják a turisták hangzavara helyett, érdemes letérned a kitaposott útról. Mutatjuk merre indulj!

1. A Kelet-Mecsek vadregényes völgyei: Óbánya és környéke

Bár Óbányát gyakran nevezik a magyar Svájcnak, a falu mélyéből induló völgyek még mindig tudnak meglepetést okozni. Míg a legtöbben a Ferde-vízesésig sétálnak, te vágj neki a Püspökszentlászló felé vezető utaknak. Miért ide? Mert itt található a fokozottan védett bánáti bazsarózsa egyetlen hazai lelőhelye. Ha itt jársz, keresd fel a püspökszentlászlói arborétumot, amely egy igazi béke-sziget a hegyek ölelésében.

2. A Bakony elrejtett kanyonja: Gaja-völgy

A Gaja-patak völgyét sokan ismerik Bodajk felől, de ha a csendet keresed, válaszd a Fehérvárcsurgó felőli belépőt vagy a közeli Isztimér környéki erdőket. Ezek a kirándulóhelyek igazi vadregényes kalandot ígérnek. Mohos sziklák, mély szurdokok és a kanyargó patak várnak. Amit semmiképp ne hagyj ki, az a Burok-völgy, egy 12 kilométer hosszú, vadonnak számító terület. Itt nincs térerő, nincs tömeg, csak a burjánzó természet.

3. A Cserhát alvó falvai: Terény és Szanda

A Cserhát dombjai méltatlanul kevés figyelmet kapnak a Pilis vagy a Mátra mellett, pedig tavasszal a legszebb arcukat mutatják. Indulj el Terényből a szandai várrom felé. Útközben hatalmas legelőkön, virágzó gyümölcsösökön mész keresztül, a várromról nyíló kilátás pedig vetekszik bármelyik népszerű kilátóéval, azzal a különbséggel, hogy valószínűleg egyedül leszel a csúcson. Ha pedig szereted a kézműves sajtokat, a környék kistermelőinél különleges finomságokra bukkanhatsz.