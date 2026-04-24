Lenyűgöző, eldugott kirándulóhelyek tavaszra, ahol nincs tömeg

Lenyűgöző, eldugott kirándulóhelyek tavaszra, ahol nincs tömeg

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 09:45
Te is a zöldbe vágysz, de kerülnéd a felkapottabb célpontok nyüzsgését? Ha a legismertebb kirándulóhelyek zaja helyett valódi csendre vágysz, ideje felfedezned a rejtett ösvényeket. Mutatjuk azokat a hazai helyszíneket, ahol tavasszal végre zavartalanul élvezheted az erdő nyugalmát.
Porosz Viktória
  • Tavasszal is találsz olyan kirándulóhelyeket, ahol nem kell a tömeget kerülgetned.
  • Ezeken a hazai útvonalakon erdő, várrom, szurdok és csend vár.
  • Mutatjuk, merre indulj, ha most inkább nyugodt tavaszi túrát tervezel.

A tavasz beköszöntével a legnépszerűbb hazai kirándulóhelyek gyorsan megtelnek látogatókkal, ami zavarhatja a természet csendjére vágyókat. Ha elkerülnéd a zsúfolt ösvényeket, érdemes a kevésbé ismert, rejtett kincsek felé venni az irányt. Mutatjuk a legjobb békés úti célokat a tavaszi feltöltődéshez.

kirándulóhelyeken család sétál
Kirándulóhelyek tavasszal, ha nyugodt ösvényeket keresel
Kirándulóhelyek ahol nincs tömeg

Tavasszal mindannyian vágyunk a zöldbe. Ám a legismertebb kirándulóhelyeken ilyenkor sokszor több a hátizsák, mint a faág. Ha te is azok közé tartozol, akik a madárcsicsergést preferálják a turisták hangzavara helyett, érdemes letérned a kitaposott útról. Mutatjuk merre indulj!

1. A Kelet-Mecsek vadregényes völgyei: Óbánya és környéke

Bár Óbányát gyakran nevezik a magyar Svájcnak, a falu mélyéből induló völgyek még mindig tudnak meglepetést okozni. Míg a legtöbben a Ferde-vízesésig sétálnak, te vágj neki a Püspökszentlászló felé vezető utaknak. Miért ide? Mert itt található a fokozottan védett bánáti bazsarózsa egyetlen hazai lelőhelye. Ha itt jársz, keresd fel a püspökszentlászlói arborétumot, amely egy igazi béke-sziget a hegyek ölelésében.

A Kelet-Mecsek egyik legszebb települése, Óbánya
A Kelet-Mecsek egyik legszebb települése, a „magyar Svájcként” is emlegetett Óbánya
2. A Bakony elrejtett kanyonja: Gaja-völgy

A Gaja-patak völgyét sokan ismerik Bodajk felől, de ha a csendet keresed, válaszd a Fehérvárcsurgó felőli belépőt vagy a közeli Isztimér környéki erdőket. Ezek a kirándulóhelyek igazi vadregényes kalandot ígérnek. Mohos sziklák, mély szurdokok és a kanyargó patak várnak. Amit semmiképp ne hagyj ki, az a Burok-völgy, egy 12 kilométer hosszú, vadonnak számító terület. Itt nincs térerő, nincs tömeg, csak a burjánzó természet.

Gaja-völgy a Bakonyban
A Gaja-völgy a Bakony egyik legnépszerűbb és legváltozatosabb kirándulóhelye
3. A Cserhát alvó falvai: Terény és Szanda

A Cserhát dombjai méltatlanul kevés figyelmet kapnak a Pilis vagy a Mátra mellett, pedig tavasszal a legszebb arcukat mutatják. Indulj el Terényből a szandai várrom felé. Útközben hatalmas legelőkön, virágzó gyümölcsösökön mész keresztül, a várromról nyíló kilátás pedig vetekszik bármelyik népszerű kilátóéval, azzal a különbséggel, hogy valószínűleg egyedül leszel a csúcson. Ha pedig szereted a kézműves sajtokat, a környék kistermelőinél különleges finomságokra bukkanhatsz.

Szandavár-romja
A Szandavár a Cserhát 529 méter magas vulkáni andezitcsúcsán fekvő várrom
4. A Vértes misztikus romjai: Vitányvár

Míg a közeli Tata vagy a Gánti bauxitföldek vonzzák a tömeget, a Vértes mélyén megbúvó Vitányvár romjaihoz csak az igazán elszántak látogatnak el. Vértessomló vagy Tatabánya felől közelíthető meg. Számíts rá, hogy az emelkedő izzasztó lesz, de a romok közé érve egy középkori fantasy filmben érezheted magad.

Vitányvár a Vértes északi lejtőjén
A Vitányvár a Vértes északi lejtőjén, Vértessomló közelében található, az erdő mélyén
5. A Zempléni-hegység és a magyar vadon

Ha valódi elszigeteltségre vágysz, az északkeleti országrész a te tereped. A Regéc és Mogyoróska közötti túraútvonalak tavasszal lélegzetelállítóak. Itt még valóban érezhető a távolság a civilizációtól. A zempléni bükkösök friss zöldje és a mély völgyek hűvöse segít teljesen kikapcsolni az elméd.

Praktikus tanácsok

  1. Ha teheted, inkább hétköznap indulj útnak. De ha csak hétvégén érsz rá, akkor a korai indulás garantálja, hogy a legtöbb embert megelőzd.
  2. Keresd a körút típusú jelzéseket vagy az összekötő sárga és zöld jelzéseket, ezeken általában kevesebben járnak.
  3. Készülj fel. Az eldugott helyeken ritkábbak a büfék és a vízvételi helyek. Mindig legyen nálad elegendő víz és egy kis harapnivaló.

Nézd meg videón a Bakony csodáját a Gaja-szurdokot:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

