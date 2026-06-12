Mikor robban be a pusztító kánikula? Itt a nagy nyári időjárás-előrejelzés

Bár a június első fele hozott némi felfrissülést és zivatarokat, a hosszabb távú modellek szerint már nem kell sokat várnunk arra, hogy a valódi kánikula tartósan rászoruljon a Kárpát-medencére. A legfrissebb meteorológiai adatok alapján a hőségnapok drasztikus emelkedése és a fülledt, trópusi éjszakák sorozata elkerülhetetlennek tűnik. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az első komolyabb terhelés rendkívül hirtelen éri majd el az országot, így érdemes már most felkészülni a tartósan magas napi átlaghőmérsékletekre.

Nem kell már sokat várni és berobban a kánikula. Az előrejelzések eléggé egybehangzóak. Fotó: Moujib Abdi / Pexels (illusztráció)

Ekkor hoz tartós hőséget az idei első kánikula

A The Weather on Maps meteorológusai a Facebookon rávilágítottak, hogy a hosszabb távú prognózisok szerint július elején már nagy valószínűséggel berobban a nyár térségünkben.

Egy legalább hét-tizenöt napos összefüggő hőhullám körvonalazódik.

Ezzel párhuzamosan az AccuWeather havi bontású statisztikái is megerősítik ezt a tendenciát. A nemzetközi modellek július első napjaitól kezdve folyamatosan harminc fok feletti csúcsértékeket jeleznek előre, minimális csapadékhajlam mellett.

A Köpönyeg előrejelzései szintén azt mutatják, hogy a júniusi hullámvasút és a záporok lecsengése után a jövő hónap elejétől egy blokkoló anticiklon veheti át az irányítást.

Ez a légköri felállás pedig konzerválja a forróságot.

A tartósan magas minimumok miatt az éjszakák sem hoznak majd felfrissülést:

a lakások gyorsan átforrósodnak,

a szervezetünk pedig folyamatosan szenvedni fog az extrém UV-sugárzástól és a fülledtségtől.

A hirtelen berobbanó forróság ráadásul nemcsak a mindennapi komfortérzetünket rombolja szét, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent majd. Az orvosmeteorológusok szerint az ilyen hirtelen jött, tartós hőhullámok leginkább az időseket, a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdőket, valamint a kisgyermekeket viselik meg. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kritikus időszakban a megfelelő folyadékpótlás és a déli órákban a közvetlen napfény kerülése életmentő lehet a tikkasztó nyári napokon.