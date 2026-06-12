Tom Hanks a láthatatlan tehetségekért lobbizik: szerinte ők is Oscart érdemelnének!

Tom Hanks legalább olyan szerény, mint legismertebb karaktere, Forrest Gump. A Toy Story 5. részében Woody szinkronhangjaként visszatérő színész úgy érzi, ideje lenne, ha a szinkronizálás művészetét is elismernék, de nem akar túl nagyigényűnek tűnni a díjazást tekintve.

Tom Hanks kiáll a háttérbe szorult szinkronszínészek mellett (Fotó: Connor Terry)

Tom Hanks visszatért legendás szinkronszerepéhez

Az 1995-ös első Toy Story film óta a legendás páros, Tom Hanks és Tim Allen kölcsönzik Woody a cowboy és Buzz Lightyear hangját az animációs mesesorozatban. Rövidesen mozikba kerül a Toy Story 5. része, melyben ismét a két színész szólaltatja meg kedvenc játékfiguráinkat. Tom Hanks szívén viseli a szinkron sorsát, így az új film kapcsán kifejtette, bizony itt lenne az ideje, hogy Hollywood is méltó módon ismerje el a szinkronszínészet mestereit, de azért külön Oscar-díj kategóriát nem szentelne az ágazatnak.

Tom Hanks nélkül nincsen Woody (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

„Van már pont elég kategóriájuk. Egy szinkronszínész is igazán nyerhetne a legjobb főszerepet alakító színész kategóriájában. Tulajdonképpen a díj odaítélésének mottója, hogy egy olyan alakításnak jár, ami megmozgatta a közönséget.”

A kétszeres Oscar-díjas színész nem jár messze az igazságtól, ugyanis az Akadémia már az idei, 98. Oscar-gála alkalmára is bevezetett új kategóriát, ami a castingért járt a díjazottaknak, jövőre pedig az eddig méltatlanul elfeledett, de annál fontosabb szakemberek, a kaszkadőrök is végre versenghetnek az aranyszoborért. Valóban szükségtelen lenne egy külön kategória létrehozása csak szinkronszínészek számára, de mindenképpen megérdemelnék, hogy ne csak a szerepeik mögé bújva tündököljenek. Utoljára 2002-ben történt hasonló, ami történelmi pillanatnak számított, amikor Eddie Murphy-t BAFTA-díjra jelölték a Shrek filmben Szamár karakterének megszólaltatásáért. Erre azóta sem volt precedens, de ha hallgatnak Tom Hanks szavaira, talán az Akadémia is észbe kap, elvégre a következő, 99. Oscar-gálán már egy bábot jelölnek a legjobb mellékszereplő kategóriában.

Ez a bábocska is Oscar-jelölt lehet a Hail Mary-küldetésben nyújtott alakításáért (Fotó: YouTube)

Láthatatlan tehetségek

Számos olyan művész van, aki teljes emberi valójában nem is jelent meg a képernyőn, mégis vérprofi alakítást nyújtott, de a díjazások szabályrendszerei miatt még csak jelöltként sem fért be az adott év névsorába. A színész Andy Serkissel példálózott, aki Gollamot alakította CGI-jal megtámogatva A Gyűrűk Ura-trilógiában, valamint a Majmok bolygója franchise-ból is hasonlóképpen kivette a részét.