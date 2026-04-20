Eleged van a játszótérből? Mutatjuk, melyik tanösvényen válhat a gyereked igazi mesehőssé

Egy izgalmas tavaszi kirándulás során a legkisebbek is lelkes nyomozókká és igazi felfedezőkké válhatnak, miközben észrevétlenül szeretik meg a természetjárást. Mindehhez felejthetetlen hétvégi program lehet valamelyik interaktív gyerekeknek való tanösvény, ahol a környék állat- és növényvilága játékos formában elevenedik meg.
Nem egy klasszikus túráról vagy tanösvényről van szó, hiszen itt a szabadtéri élmény során ismert mesehősök kísérik a kicsiket, vagy ők maguk válnak a történet főszereplőivé. Miközben a gyerekek a friss levegőn szaladgálnak, a képzeletük és a fantáziájuk is szabadon szárnyalhat. Ugyanakkor az alábbi 5 helyszín a gyermeklelkű felnőttek számára is tartogat izgalmakat, így az egész családnak garantált a közös szórakozás. Ez a típusú kikapcsolódás tökéletes példa arra, hogyan válik a szabadban töltött idő felejthetetlen és közös élménnyé: mindenki megtalálja benne az örömét. Az erdő mélyén rejtőző kalandok biztosítják, hogy a túrázás ne fáradság, hanem valódi játék legyen mindenki számára.
A Bábozd Zöldre Egyesület a főváros több pontján, például a Ferenc-hegyen, a Kiscelli Parkerdőben, a Kis-Sváb-hegyen vagy a Sas-hegyen kínál interaktív kalandokat, ahol Mimó és Csipek vezetésével ismerkedhetnek meg a gyerekek az élővilággal. A párszáz méteres, akár bölcsődésekkel is bejárható útvonalak között az Almássy téren klímavédelemre fókuszáló ösvényt találunk, de felfedezhetjük a Záporkert bogárvilágát vagy a Sas-hegy kilátóját is a játékos feladványok segítségével. Érdemes letölthető térképpel és rajzeszközökkel készülni a kirándulásra, hogy a kicsik a helyszínen maguk fejthessék meg a mesés nyomozás során felbukkanó kérdéseket.
Az Aggteleki-karszton, a Baradla-barlang bejáratától indulva húsvéttól októberig várja a családokat egy hatállomásos játékösvény, ahol a gyerekek vidám ügyességi feladatokon keresztül fedezhetik fel a környék természeti értékeit. A kalandhoz a Tourinform irodában kincskereső térkép, menetlevél és egy különleges fatojás is beszerezhető, a sikeres nyomozás végén pedig apró ajándék várja a legkisebbeket. A körülbelül egy kilométeres útvonal kényelmesen, egy óra alatt bejárható, így már óvodás kortól is felejthetetlen élményt nyújt a kis felfedezőknek.
A Soproni Parkerdőben, a Lővér Kalandpark mellől induló nyolcmegállós Boszorkány meseösvény során a gyerekek ügyességi és logikai feladatokon keresztül ismerhetik meg a Kecske-patak legendáját. A tündérekkel és boszorkányokkal teli, közel egy kilométeres túrához egy mesebeli faházikónál szerezhető be a térkép és a pecsétgyűjtő füzet, a kaland pedig a Kőhalmy Vadászati Múzeumnál ér véget. A környéken érdemes kipróbálni a mezítlábas ösvényt és a Károly-kilátót is, hiszen ez a terület már óvodás kortól komplex szabadtéri élményt kínál az egész családnak.
A zalakarosi termáltó mellett, az égererdőben kanyargó pallósoron Tőzike tündér vezeti végig a családokat, miközben öt állomáson keresztül, interaktív és tapintható játékokkal ismerhetik meg a Kis-Balaton élővilágát. A mindössze 250 méteres szakasz már a bölcsődéseknek is ideális, de a környéken érdemes felkeresni a kilátótól induló Csiga-túra tanösvényt is, ahol hangostáblák segítségével a madárcsicsergést is meghallgathatjuk. A kalandot relaxációs hullámpadok és különleges kockaforgatós feladványok teszik teljessé, így a rövid séta után egy hosszabb, egyórás erdei felfedezésre is lehetőség nyílik.
Noszvajon a Családi Meseút célja a közös játék és lelassulás, ahol a faluban elszórt, kézzel festett házikókban népmesék és izgalmas próbák várják a látogatókat. A Harmónia vagy a Rozika cukrászdából indulva egy 7 kilométeres útvonalat járhatunk be, a kaland végén pedig minden gyerek büszke Sárkányvadász oklevéllel térhet haza. Érdemes egy cserére szánt mesekönyvet és készpénzt is vinni a belépőre, de a felnőttek sem maradnak ki a jóból, hiszen őket a Szerelmesek Meseútja és erdei feltöltődés várja.
