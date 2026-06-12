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„A világunk sokkal sötétebb a fényed nélkül” - fontos bejelentést tett a meggyilkolt Mackenzie Michalski anyukája

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Mackenzie Michalski
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 18:10
gyászamerikai turista
19 hónapja gyilkolták meg Budapesten a fiatal amerikai turistát, Kenzie-t. Mackenzie Michalski anyukája, lánya halálának hónapfordulóján jelentette be: visszatérnek Budapestre.

Már 19 hónap telt el azóta, hogy az egész országot sokkolta az amerikai turista, Mackenzie Michalski halála. Ismeretes, a fiatal ápolónő rajongott Budapestért, többször is járt már korábban hazánkban, most is egy kis lazulásra ruccant át a magyar fővárosba. Este azonban egy belvárosi szórakozóhelyen végzetes ismeretséget kötött: ekkor futott össze az akkor 37 éves ír férfivel, M. L. T.-vel. Kenzie ezután viszont nyomtalanul eltűnt, meggyilkolt holttestét később a Balaton környékén találták meg. 

Mackenzie Michalski, amerikai turista, ápolónő
Mackenzie Michalski családja visszatér Budapestre, hogy tovább harcoljanak az igazságért    Fotó: Bors

Visszatér Budapestre Mackenzie Michalski családja

Mint később kiderült, aznap szoros kapcsolatba került az ír férfivel, olyannyira, hogy nem sokkal később fel is mentek a férfi bérelt, belvárosi lakásába. Itt ezután intim viszonyba keveredtek, ami közben azonban a férfi a gyanú szerint megfojtotta Mackenziet, majd a holttestét egy bőröndbe rejtve a Balaton mellé vitte. A férfit ezután elfogták, a mai napig rács mögött ül. Ő azóta is állítja, hogy nem gyilkosság, hanem baleset történt, és minden, ami azon a tragikus éjjelen történt, állítása szerint Kenzie kérése volt. A lány gyászoló családja döbbenten hallgatta a vallomást, mint akkor az édesanyja lapunknak is elmondta: 

Ez az egész egy áldozathibáztatási stratégia volt, ami még lealacsonyító is és teljesen valótlan

- mondta akkor a Borsnak Jill. A nő azóta is minden egyes hónapban szívszorító üzenetet küld lányának a mennyországba, méghozzá Kenzie halálának hónapfordulóján. Ez most volt másképpen: 

19 hónap Kenzie nélkül. Még mindig teljesen felfoghatatlan, hogy már nem vagy itt velünk. A világunk sokkal sötétebb a fényed nélkül 

- írta összetörten közösségi oldalán az édesanya. Jill azonban már korábban is megfogadta: addig nem nyugszik, míg igazságot nem szolgáltat lányának. Így ő, férje és fia is minden egyes tárgyalást végigültek, olykor könnyezve, olykor sokkos állapotban, olykor dühösen hallgatva a vádiratot és a vádlott szavait. Jill leszögezte: ahogy a tárgyalás folytatódik, ismét visszatérnek és folytatják a harcot Kenzie igazáért:

Ebben a hónapban visszatérünk Budapestre, hogy folytassuk utunkat az igazságért. Szeretlek és leírhatatlanul hiányzol

- zárta sorait a gyászoló anya. 

 

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