Újabb népszerű úti cél vezetett be korlátozásokat: a magyarokat is érintik a radikális döntések

Az észak-olaszországi Santa Maddalena falu lakói megelégelték, hogy a településüket elárasztják az egynapos látogatók. A Dolomitok csúcsai között megbúvó, festői falu eddig a béke szigete volt, ám az utóbbi időben kezelhetetlenné vált a helyzet. A helyi önkormányzat kénytelen volt drasztikus intézkedéseket bevezetni, mivel a kontrollálatlan tömegturizmus már a mindennapi életet és a környezet épségét veszélyezteti.

A tömegturizmus mindent felemésztő veszélye fenyegeti a bájos, festői Santa Maddalena falut a Dolomitokban, a helyi lakók megelégelték.

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Lezárják a falut: Santa Maddalena sorompóval korlátozza az autóval érkező egynapos látogatók behajtását.

Santa Maddalena sorompóval korlátozza az autóval érkező egynapos látogatók behajtását. A közösségi média hatása: a TikTokon és Instagramon felkapott olasz falu elviselhetetlenül zsúfolttá vált.

a TikTokon és Instagramon felkapott olasz falu elviselhetetlenül zsúfolttá vált. Cél a fenntarthatóság: a hatóságok a rohanó szelfituriszták helyett a hosszabb időre érkező vendégeket támogatják.

Hogy alakítható át a tömegturizmus fenntartható utazássá?

A probléma gyökere a TikTok és az Instagram felületein keresendő, ahol a falu templomáról készült fotók vírusszerűen terjednek. A turisták jelentős része kizárólag egy gyors szelfi kedvéért érkezik, majd szinte azonnal távozik, így alig költ a helyi üzletekben, miközben túlterheli az infrastruktúrát.

A hatóságok éppen ezért májustól novemberig sorompóval zárják le a faluba vezető utat: a behajtást csak a helyi lakosoknak és a vendégéjszakát eltöltő utazóknak engedélyezik. A tömegturizmusért felelős egynapos látogatóknak a távolabbi parkolókban kell hagyniuk az autójukat, ahonnan legalább harmincperces sétával érhetik el a híres épületet. A parkolási díjakat is megemelik, hogy elvegyék a kedvét a villámlátogatásoknak.

A festői olasz falu elejét kívánja venni a közösségi média által generált egynapos tömegturizmusnak.

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Az egyetlen kiút: a lassú és fenntartható turizmus

A helyi vezetők hangsúlyozzák, hogy a céljuk nem a látogatók teljes elüldözése, hanem a fenntartható turizmus megteremtése.

Szeretnék elérni, hogy a rohanó élményvadászat helyett a tudatos, hosszabb ideig maradó vendégek kerüljenek előtérbe. Korábban egy helyi gazda már megpróbált beléptetőkapuval gátat szabni a földjén átgázoló tömegnek, de az a lépés visszájára sült el, és csak még több embert vonzott. Peter Pernthaler polgármester szerint a mostani szigorítások és a fokozott ellenőrzések elengedhetetlenek a rend fenntartásához: a helyiek nyugalma és a turisták minőségi élménye egyaránt ezt kívánja meg.