Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Villő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Santa Maddalena falut az Insta szelfizők hada fenyegeti.

Újabb népszerű úti cél vezetett be korlátozásokat: a magyarokat is érintik a radikális döntések

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fenntartható turizmus
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 18:15
dolomitoktömegturizmusszigorítások
A közösségi média térnyerésével egyre több európai úti cél kénytelen radikális lépéseket tenni a nyugalma megőrzéséért. Ha te is tervezel utazást a közeljövőben, érdemes tájékozódnod a legújabb korlátozásokról, hiszen ma már számos népszerű, eddig csendesnek hitt helyszínen is komoly akadályokba ütközhetsz a fojtogató tömegturizmus miatt hozott intézkedések miatt.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Az észak-olaszországi Santa Maddalena falu lakói megelégelték, hogy a településüket elárasztják az egynapos látogatók. A Dolomitok csúcsai között megbúvó, festői falu eddig a béke szigete volt, ám az utóbbi időben kezelhetetlenné vált a helyzet. A helyi önkormányzat kénytelen volt drasztikus intézkedéseket bevezetni, mivel a kontrollálatlan tömegturizmus már a mindennapi életet és a környezet épségét veszélyezteti.

A tömegturizmus által sújtott Santa Maddalena falu Olaszországban.
A tömegturizmus mindent felemésztő veszélye fenyegeti a bájos, festői Santa Maddalena falut a Dolomitokban, a helyi lakók megelégelték.
Fotó: Unai Huizi Photography /  Shutterstock 
  • Lezárják a falut: Santa Maddalena sorompóval korlátozza az autóval érkező egynapos látogatók behajtását.
  • A közösségi média hatása: a TikTokon és Instagramon felkapott olasz falu elviselhetetlenül zsúfolttá vált.
  • Cél a fenntarthatóság: a hatóságok a rohanó szelfituriszták helyett a hosszabb időre érkező vendégeket támogatják.

Hogy alakítható át a tömegturizmus fenntartható utazássá?

A probléma gyökere a TikTok és az Instagram felületein keresendő, ahol a falu templomáról készült fotók vírusszerűen terjednek. A turisták jelentős része kizárólag egy gyors szelfi kedvéért érkezik, majd szinte azonnal távozik, így alig költ a helyi üzletekben, miközben túlterheli az infrastruktúrát.

A hatóságok éppen ezért májustól novemberig sorompóval zárják le a faluba vezető utat: a behajtást csak a helyi lakosoknak és a vendégéjszakát eltöltő utazóknak engedélyezik. A tömegturizmusért felelős egynapos látogatóknak a távolabbi parkolókban kell hagyniuk az autójukat, ahonnan legalább harmincperces sétával érhetik el a híres épületet. A parkolási díjakat is megemelik, hogy elvegyék a kedvét a villámlátogatásoknak.

Santa Maddalena olasz falu temploma a Dolomitokban.
A festői olasz falu elejét kívánja venni a közösségi média által generált egynapos tömegturizmusnak. 
Fotó: artem evdokimov /  Shutterstock 

Az egyetlen kiút: a lassú és fenntartható turizmus

A helyi vezetők hangsúlyozzák, hogy a céljuk nem a látogatók teljes elüldözése, hanem a fenntartható turizmus megteremtése.

Szeretnék elérni, hogy a rohanó élményvadászat helyett a tudatos, hosszabb ideig maradó vendégek kerüljenek előtérbe. Korábban egy helyi gazda már megpróbált beléptetőkapuval gátat szabni a földjén átgázoló tömegnek, de az a lépés visszájára sült el, és csak még több embert vonzott. Peter Pernthaler polgármester szerint a mostani szigorítások és a fokozott ellenőrzések elengedhetetlenek a rend fenntartásához: a helyiek nyugalma és a turisták minőségi élménye egyaránt ezt kívánja meg.

Nézd meg a gyönyörű falut a videóban is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu