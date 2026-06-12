Újabb népszerű úti cél vezetett be korlátozásokat: a magyarokat is érintik a radikális döntések

Az észak-olaszországi Santa Maddalena falu lakói megelégelték, hogy a településüket elárasztják az egynapos látogatók. A Dolomitok csúcsai között megbúvó, festői falu eddig a béke szigete volt, ám az utóbbi időben kezelhetetlenné vált a helyzet. A helyi önkormányzat kénytelen volt drasztikus intézkedéseket bevezetni, mivel a kontrollálatlan tömegturizmus már a mindennapi életet és a környezet épségét veszélyezteti.
A probléma gyökere a TikTok és az Instagram felületein keresendő, ahol a falu templomáról készült fotók vírusszerűen terjednek. A turisták jelentős része kizárólag egy gyors szelfi kedvéért érkezik, majd szinte azonnal távozik, így alig költ a helyi üzletekben, miközben túlterheli az infrastruktúrát.
A hatóságok éppen ezért májustól novemberig sorompóval zárják le a faluba vezető utat: a behajtást csak a helyi lakosoknak és a vendégéjszakát eltöltő utazóknak engedélyezik. A tömegturizmusért felelős egynapos látogatóknak a távolabbi parkolókban kell hagyniuk az autójukat, ahonnan legalább harmincperces sétával érhetik el a híres épületet. A parkolási díjakat is megemelik, hogy elvegyék a kedvét a villámlátogatásoknak.
A helyi vezetők hangsúlyozzák, hogy a céljuk nem a látogatók teljes elüldözése, hanem a fenntartható turizmus megteremtése.
Szeretnék elérni, hogy a rohanó élményvadászat helyett a tudatos, hosszabb ideig maradó vendégek kerüljenek előtérbe. Korábban egy helyi gazda már megpróbált beléptetőkapuval gátat szabni a földjén átgázoló tömegnek, de az a lépés visszájára sült el, és csak még több embert vonzott. Peter Pernthaler polgármester szerint a mostani szigorítások és a fokozott ellenőrzések elengedhetetlenek a rend fenntartásához: a helyiek nyugalma és a turisták minőségi élménye egyaránt ezt kívánja meg.
Nézd meg a gyönyörű falut a videóban is:
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