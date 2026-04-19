Magyarországi libegők: 5 pálya, amit tavasszal és nyáron is érdemes kipróbálni

A libegőzés nem csak téli program. Amint zöldbe fordulnak a hegyoldalak, egészen megváltozik a táj. Erdők, hegyoldalak, városi panoráma, kalandparkok és túraútvonalak jönnek egymás után, úgyhogy ezek a helyek tavasszal és nyáron is simán megérnek egy kirándulást. Összegyűjtöttük azt az öt magyarországi libegőt, amely önmagában is élmény.
Az ország legrégebbi ülőszékes felvonóját 1970. augusztus 20-án adták át, és azóta is a Budai-hegység egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A libegő a János-hegy felé visz, az út nagyjából 15 perc, és közben feltűnik a Tündér-szikla, a Remetefej-szikla, lefelé nézve pedig már Budapest panorámája adja az út különleges hangulatát. A Zugligeti Libegő mellett az is szól, hogy akár egész napos programmá bővíthetitek. A felső állomástól nem messze található a Normafa, a János-hegyi Erzsébet-kilátó, több túraútvonal, játszótér, futópálya, kardio-ösvény és tűzrakóhely is. A Gyermekvasút pedig külön élmény lehet.
Hossz: 1040 méter
Szintkülönbség: 262 méter
Megközelítés: 1121 Budapest, Zugligeti út 97.
A felvonó az Erzsébet sétány felől indul, és a 606 méter magas Jávorhegyre viszi fel az utasokat. Az út nagyjából negyedóra, és már önmagában is olyan program, amiért megéri idekanyarodni. Ráadásul nem kell, hogy véget érjen a nap a libegőzés után. A pálya mellett rollerösvény is van, és innen indul az Oxigén túraútvonal is, így annak is jó választás, aki egy kicsit tovább maradna a hegyen. A programok közé jól illik a monsterbike túra vagy akár egy hosszabb kirándulás a környéken, a Fátyol-vízesés érintésével.
Hossz: 1080 méter
Szintkülönbség: 250 méter
Megközelítés: 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 77.
Télen a síelők használják a lifteket, a szezonon kívül viszont a kiránduló családok veszik birtokba a pályát. A bakonyi erdők fölött haladni már önmagában élmény, és a hegy felé haladva egészen más nézőpontból látod a tájat. Családosoknak különösen jó választás, mert az Eplényi Kalandhegy és a Játéksziget is a környéken van. Az ingyenesen használható játékok között ugrálóvár, trambulin és mászófal is szerepel, az újdonságok között pedig ott van az Aranymosó és a mezítlábas ösvény is. A közelben az Ámos-hegyi kilátó és a Panorámabár is jó megálló lehet, így itt sem kell azon gondolkodni, hogyan töltsétek ki a nap további részét.
Hossz: 4 üléses: 757 méter, 2 üléses: 1000 méter
Szintkülönbség: 4 üléses: 176 méter, 2 üléses: 126 méter
Megközelítés: 8413 Eplény, Malom-völgyi út 1.
A mátrai libegő a Sástót köti össze az Oxygen Adrenalin Parkkal, és a hazai pályák között az újabbak közé tartozik, hiszen 2019-ben adták át. A pálya nem hosszú, az út nagyjából 7 perc, de pont ettől könnyű beilleszteni egy egész napos kirándulásba. A libegő a Sástói kilátót és a felső állomás mellett álló Hanák Kolos kilátót is összeköti, így a rövidebb út ellenére is látványos program. A Sástó tanösvény kellemes folytatása lehet a programnak, az Oxygen Adrenalin Parkban pedig játszótér, bobpálya, canopy, bringóhintó, erdei kalandpark, erdei labirintus, erdei tornapálya, függőhíd, trambulin, tutaj és vízi akadálypálya is várja a látogatókat.
Hossz: kb. 450 méter
Szintkülönbség: 50 méter
Megközelítés: Mátra, Sástó, Oxygen Adrenalin Park
Ha igazán emlékezetes libegős kalandra vágytok, Sátoraljaújhelyt érdemes külön is megjegyezni. A Zemplén Kalandparkban található ülőszékes Magas-hegyi libegő 1332 méter hosszú, vagyis ez Magyarország leghosszabb ilyen pályája. Utazás közben a Zempléni-hegység látványa tárul elénk, a felső állomáson pedig többszintes kilátó várja a látogatókat, ahonnan Sátoraljaújhelyre, a Hegyaljára és a Bodrogközre is rá lehet látni. A kalandparkban bobpálya, tubby pályák, zipline, kalandtúra-pályák, tanösvény és mászófal központ is van. Aki pedig inkább zártabb felvonót választana, itt találja az ország egyetlen kabinos pályáját is, a Dongót, amely a Magas-hegyet és a Szár-hegyet köti össze.
Hossz: 1332 méter
Szintkülönbség: 205 méter
Megközelítés: 3980 Sátoraljaújhely, Torzsás út 25.
