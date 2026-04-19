Magyarországi libegők: 5 pálya, amit tavasszal és nyáron is érdemes kipróbálni

A libegőzés nem csak téli program. Amint zöldbe fordulnak a hegyoldalak, egészen megváltozik a táj. Erdők, hegyoldalak, városi panoráma, kalandparkok és túraútvonalak jönnek egymás után, úgyhogy ezek a helyek tavasszal és nyáron is simán megérnek egy kirándulást. Összegyűjtöttük azt az öt magyarországi libegőt, amely önmagában is élmény.

Libegőzés közben egészen más szemszögből látszik a táj.

Fotó: Nemeth Andras Peter

5 libegő, ahonnan másképp látod a világot

1. Zugligeti Libegő – láblógatás panorámával a fővárosban

Az ország legrégebbi ülőszékes felvonóját 1970. augusztus 20-án adták át, és azóta is a Budai-hegység egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A libegő a János-hegy felé visz, az út nagyjából 15 perc, és közben feltűnik a Tündér-szikla, a Remetefej-szikla, lefelé nézve pedig már Budapest panorámája adja az út különleges hangulatát. A Zugligeti Libegő mellett az is szól, hogy akár egész napos programmá bővíthetitek. A felső állomástól nem messze található a Normafa, a János-hegyi Erzsébet-kilátó, több túraútvonal, játszótér, futópálya, kardio-ösvény és tűzrakóhely is. A Gyermekvasút pedig külön élmény lehet.

Hossz: 1040 méter

Szintkülönbség: 262 méter

Megközelítés: 1121 Budapest, Zugligeti út 97.

2. Lillafüredi Libegőpark – felvonózás erdei környezetben

A felvonó az Erzsébet sétány felől indul, és a 606 méter magas Jávorhegyre viszi fel az utasokat. Az út nagyjából negyedóra, és már önmagában is olyan program, amiért megéri idekanyarodni. Ráadásul nem kell, hogy véget érjen a nap a libegőzés után. A pálya mellett rollerösvény is van, és innen indul az Oxigén túraútvonal is, így annak is jó választás, aki egy kicsit tovább maradna a hegyen. A programok közé jól illik a monsterbike túra vagy akár egy hosszabb kirándulás a környéken, a Fátyol-vízesés érintésével.

Hossz: 1080 méter

Szintkülönbség: 250 méter

Megközelítés: 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 77.