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Hatalmas robaj rázta meg a repülőt: lyuk keletkezett a gép oldalán

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 18:12
balesetrepülő
Rémisztő incidens történt egy törökországi repülőtéren: megsérült a Turkish Airlines Isztambulból Antalyába tartó járata, miután a leszállást követően egy radarantenna oszlopának ütközött.

A Boeing 777-es fedélzetén 267 utas tartózkodott. A légitársaság tájékoztatása szerint a TK2430-as járat problémamentesen szállt le Antalyában, azonban a parkolóhely felé gurulva a repülőgép jobb szárnya nekiütközött egy földi radarantenna fémszerkezetének.

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A Turkish Airlines Isztambulból Antalyába tartó járata megsérült.
Fotó: Markus Mainka

Az ütközés következtében az antennaoszlop kidőlt, a repülőgép törzsén pedig lyuk keletkezett. Az interneten terjedő felvételeken az is látható, hogy az oxigénmaszkok kiengedtek a fedélzeten. Az utasok egy hangos robajról számoltak be – írja a Paraméter. A repülőgép biztonságosan megállt, az utasokat mentők és tűzoltók segítették a kiszállás során. A balesetben egy ember megsérült.

A hatóságok vizsgálják, pontosan mi vezetett ahhoz, hogy a repülőgép nekiütközött a radarantenna oszlopának.

 

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