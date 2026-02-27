Mintha egy másik bolygón járnál – Ez a varázslatos hely egy órára van Budapesttől, mégis kevesen ismerik

Mutatunk egy olyan kirándulóhelyet, ahol a zsúfoltság nem ismert kifejezés, mégis földöntúli látvány várja a túrázókat. A Zagyva völgyében fekvő Nemti keleti szélén, egy apró nógrádi falu fölött egy festői szurdok rejtőzik, amely első pillantásra az amerikai sivatagokat idézi inkább, mint Észak-Magyarországot. Ez a Morgó-gödör, hazánk egyik csodahelye!
A Morgó-gödör a Nógrád vármegyei Nemti fölötti domboldalban bújik meg. A geológusok szerint 20–23 millió éves képződmény: puhább homokkő- és keményebb, mésztartalmú rétegekből áll, amelyeket a víz és a szél kitartóan formált. Az eredmény egy 50–60 méter hosszú, de annál látványosabb hasadék, ahol a falak 15–20 méter magasra emelkednek, és néhol egészen keskeny ösvényekké szűkülnek.
A szurdokba a fény keskeny sávokban érkezik felülről, a beszélgetések visszhangoznak, a járatokba befújó szél különös, morgó hangot ad. Innen eredhet a Morgó-gödör elnevezés is.
A túra nem ér véget a szurdok kijáratánál. A közelben áll a 6 méteres Kőleány, egy karcsú homokkőoszlop, amelyhez a helyiek szerint egy mítosz is fűződik. A történet szerint egy lány hazugsága miatt változott kővé.
Nem messze innen emelkedik a Sárkány-szikla, amely formájával valóban egy mesebeli tűzokádó lényt idéz. A sziklától szép kilátás nyílik a Zagyva völgyére, és tiszta időben a Mátra vonulatai is kirajzolódnak.
A teljes körtúra nagyjából 3,9 kilométer, kényelmes tempóban 1–1,5 óra alatt bejárható, körülbelül 150 méter szintemelkedéssel. Technikailag nem nehéz, inkább a tájékozódás jelent kihívást, mivel a Morgó-gödör bejárata nincs látványosan kitáblázva, és a szurdokba vezető ösvény jelöletlen. Egy térképes mobilalkalmazás vagy GPS sokat segíthet a tájékozódásban.
Nyáron a keskeny ösvényt sűrű aljnövényzet és szúrós indák szegélyezik, ezért érdemes a kánikulában is jól szellőző, hosszú túranadrággal készülni. Tavasszal és ősszel a legbarátságosabb a terep.
Budapestről autóval körülbelül egy óra az út a Morgó-gödörig. Az M3-as autópályán Hatvanig kell haladni, majd a 21-es főúton Salgótarján irányába, onnan pedig a 23-as útra kanyarodva érjük el Nemtit. A faluban a Fenyves utcán kell végighajtani a település széléig. Az utolsó házak után, az aszfaltút bal oldalán található egy parkolásra alkalmas terület; innen indul a gyalogtúra.
A Morgó-gödör tömegközlekedéssel is elérhető, de átszállásokkal és egy rövid gyaloglással is számolni kell, ezért indulás előtt érdemes a menetrendeknek és az útvonalaknak alaposan utánajárni!
A terület egész évben szabadon látogatható, belépődíj nincs.
