Mintha egy másik bolygón járnál – Ez a varázslatos hely egy órára van Budapesttől, mégis kevesen ismerik

Mutatunk egy olyan kirándulóhelyet, ahol a zsúfoltság nem ismert kifejezés, mégis földöntúli látvány várja a túrázókat. A Zagyva völgyében fekvő Nemti keleti szélén, egy apró nógrádi falu fölött egy festői szurdok rejtőzik, amely első pillantásra az amerikai sivatagokat idézi inkább, mint Észak-Magyarországot. Ez a Morgó-gödör, hazánk egyik csodahelye!

Irány a Morgó-gödör, a 20 millió éves természeti képződmény, ami rejtve maradt a turistatömegek elől!

A Morgó-gödör egy 20 millió éves homokkőszurdok Nemti közelében.

A hasadék falai 15–20 méter magasak, helyenként félméteresre szűkülnek.

A környéken található a Kőleány és a Sárkány-szikla látványosság is.

A túra rövid, de jelöletlen szakaszai figyelmet és felkészülést igényelnek.

Autóval nagyjából egyórányi útra található a fővárostól, de tömegközlekedéssel is megközelíthető.

Morgó-gödör: kalandos kirándulás az egész családnak

A Morgó-gödör a Nógrád vármegyei Nemti fölötti domboldalban bújik meg. A geológusok szerint 20–23 millió éves képződmény: puhább homokkő- és keményebb, mésztartalmú rétegekből áll, amelyeket a víz és a szél kitartóan formált. Az eredmény egy 50–60 méter hosszú, de annál látványosabb hasadék, ahol a falak 15–20 méter magasra emelkednek, és néhol egészen keskeny ösvényekké szűkülnek.

A Morgó-gödör legendája A szurdokba a fény keskeny sávokban érkezik felülről, a beszélgetések visszhangoznak, a járatokba befújó szél különös, morgó hangot ad. Innen eredhet a Morgó-gödör elnevezés is.

Morgó-gödör látnivalók

A túra nem ér véget a szurdok kijáratánál. A közelben áll a 6 méteres Kőleány, egy karcsú homokkőoszlop, amelyhez a helyiek szerint egy mítosz is fűződik. A történet szerint egy lány hazugsága miatt változott kővé.

Nem messze innen emelkedik a Sárkány-szikla, amely formájával valóban egy mesebeli tűzokádó lényt idéz. A sziklától szép kilátás nyílik a Zagyva völgyére, és tiszta időben a Mátra vonulatai is kirajzolódnak.

Morgó-gödör túraútvonal

A teljes körtúra nagyjából 3,9 kilométer, kényelmes tempóban 1–1,5 óra alatt bejárható, körülbelül 150 méter szintemelkedéssel. Technikailag nem nehéz, inkább a tájékozódás jelent kihívást, mivel a Morgó-gödör bejárata nincs látványosan kitáblázva, és a szurdokba vezető ösvény jelöletlen. Egy térképes mobilalkalmazás vagy GPS sokat segíthet a tájékozódásban.