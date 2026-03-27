5 családi wellness szálloda tavaszi szünetre és húsvétra, ahol a gyerekek sem unatkoznak

A közös pihenés akkor igazán jó, ha nem kell folyamatosan azon gondolkodni, mivel lehet lekötni a gyerekeket két fürdés között. Egy családi wellness szálloda sokat levesz a szülők válláról, mert a medencék mellé játszóház, animáció, kültéri program vagy külön gyerekrészleg is társul. Összegyűjtöttünk öt olyan hazai helyet, amely tavaszi szünetre jó választás lehet.
A hazai kínálatban szerencsére több olyan családi wellness szálloda is van, ahol mindenki talál magának szórakoztató programot. Van, ahol a termálvíz és a nyugodtabb kikapcsolódás kerül előtérbe, máshol a gyerekprogramok, a játszóház a fő attrakció.
Hévízen, a tó közelében, a városi parkerdő mellett található az Ensana Thermal Aqua, mely 2025-ben elnyerte az év szállodája címet. A szálloda all inclusive ellátással várja a vendégeket, ami egy családi utazásnál kifejezetten kényelmes. A kisebbeknek a Bubbles Club ad elfoglaltságot, nyáron és az iskolai szünetekben animációs programokkal is készülnek. A nagyobbakat játékterem várja gépekkel és különféle játékokkal. A saját kertben és a kültéri játszótéren a gyerekeknek a szabadban mozoghatnak, miközben a szülők is tudnak pihenni. Előzetes egyeztetéssel összenyitható superior szobák is kérhetők, ami nagyobb családos utazásnál külön előny lehet.
A Wellness Hotel Gyula a Gyulai Várfürdő közvetlen közelében található, ami már önmagában kényelmessé teszi az ott-tartózkodást. A város történelmi hangulata mellett ez a hely azoknak is jó választás, akik szeretik, ha a szállodán belül is van bőven program.
A 300 négyzetméteres játszóházban animátorok foglalkoznak a gyerekekkel, a programkínálatban pedig UV mini disco, kézműves foglalkozás és csillámtetoválás is szerepel. A szálloda kabalafigurája, Momo, a mókus is rendszeresen feltűnik, ami a kisebbeknek külön élmény lehet. A nagyobbakat a játékterem várja léghokival és szimulátorokkal.
Tapolca egy különleges hangulatú kisváros a Balaton-felvidék nyugati részén, mindössze tizenöt kilométerre a Balaton partjától. A város hírnevét elsősorban gyógybarlangjáról szerezte, amely nemcsak természeti látványosság, hanem gyógyító erejéről is ismert. A Hunguest Hotel Pelion egy négyhektáros parkban áll, közvetlenül a híres gyógybarlang fölött. A hotel egyik legérdekesebb adottsága, hogy közvetlen folyosó köti össze az épületet a gyógybarlanggal, így a vendégek kényelmesen juthatnak el a kezelések helyszínére. A szálloda családbarát szemlélettel működik, külön figyelmet fordítanak a legkisebbekre. Játék, sport és szórakoztató programok várják a kicsiket és beltéri gyermekpancsoló is rendelkezésre áll.
Nyíregyháza Északkelet-Magyarország egyik legjelentősebb városa, amely kulturális sokszínűségével, gazdag történelmi múltjával és számos látnivalójval vonzza az utazókat. A Korona Hotel Nyíregyháza központjában, a sétálóutcában található, így könnyen elérhetők a város fontosabb pontjai. A közelben van a Nyíregyházi Állatpark, az Aquarius Élmény- és Parkfürdő, valamint a Sóstói Múzeumfalu is, vagyis egy családi kiruccanás programja gyorsan összeállhat, ráadásul gyermek kedvezmény és gyermek menü várja a csalásokat. Az elegáns, több mint száz éves épületben 35 légkondicionált szoba várja a vendégeket. A szálloda 1895-ben épült Alpár Ignác tervei alapján, és a város egyik műemléképületeként őrzi a századforduló eleganciáját. Falai között több neves művész, köztük Kodály Zoltán és Bartók Béla is fellépett, így a hely különleges kulturális értéket képvisel. Ez a szálloda azoknak lehet jó választás, akik egy városi pihenést kapcsolnának össze családi programokkal.
Az alsópáhoki Kolping Hotel kifejezetten családosoknak épült szálloda. A Hévíztől 1 km-re fekvő családi- és fürdőkomplexum 2 étteremmel várja vendégeit. Az üdülőhely egy hatalmas fedett játszóteret és képzett szakemberek által biztosított gyermekfelügyeletet is kínál. A gyerekek számára az egyik legnagyobb élmény a hatalmas fedett játszótér, mely többszintes játékvárral és játékszobával várja a kicsiket. Családoknak aquapark, pedálos gokart és kalandpark áll rendelkezésre. A csak felnőtteket fogadó wellnessrészlegen több fedett medence, szauna és gőzfürdő garantálja a feltöltődést. A kisgyerekkel érkezőknek külön segítség, hogy kérésre fürdető- és pelenkázóállványt is biztosítanak. A sportolni vágyók teniszezhetnek vagy a 24 órás recepción kerékpárt bérelhetnek, és felfedezhetik a Balaton partjának természeti szépségeit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.