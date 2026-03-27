Egy család wellness hotel medencéjében fürdik húsvétkor, a tavaszi szünetben

5 családi wellness szálloda tavaszi szünetre és húsvétra, ahol a gyerekek sem unatkoznak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 17:15
A tavaszi szünet és a húsvéti hosszú hétvége előtt sok család olyan helyet keres, ahol minden korosztály jól érzi magát. Egy jól megválasztott családi wellness szálloda a pihenés mellé a gyerekeknek is nyújt programot. Most a legjobbakat gyűjtöttük össze.
Porosz Viktória
  • 5 családi wellness szálloda tavaszi szünetre és húsvétra.
  • Játszóház, animáció és gyerekprogramok egy helyen.
  • Olyan szállásokat mutatunk, ahol a gyerekek sem unatkoznak.

A közös pihenés akkor igazán jó, ha nem kell folyamatosan azon gondolkodni, mivel lehet lekötni a gyerekeket két fürdés között. Egy családi wellness szálloda sokat levesz a szülők válláról, mert a medencék mellé játszóház, animáció, kültéri program vagy külön gyerekrészleg is társul. Összegyűjtöttünk öt olyan hazai helyet, amely tavaszi szünetre jó választás lehet.

A hazai kínálatban szerencsére több olyan családi wellness szálloda is van, ahol mindenki talál magának szórakoztató programot. Van, ahol a termálvíz és a nyugodtabb kikapcsolódás kerül előtérbe, máshol a gyerekprogramok, a játszóház a fő attrakció.

1. Ensana Thermal Aqua Hévíz

Hévízen, a tó közelében, a városi parkerdő mellett található az Ensana Thermal Aqua, mely 2025-ben elnyerte az év szállodája címet. A szálloda all inclusive ellátással várja a vendégeket, ami egy családi utazásnál kifejezetten kényelmes. A kisebbeknek a Bubbles Club ad elfoglaltságot, nyáron és az iskolai szünetekben animációs programokkal is készülnek. A nagyobbakat játékterem várja gépekkel és különféle játékokkal. A saját kertben és a kültéri játszótéren a gyerekeknek a szabadban mozoghatnak, miközben a szülők is tudnak pihenni. Előzetes egyeztetéssel összenyitható superior szobák is kérhetők, ami nagyobb családos utazásnál külön előny lehet.

2. Wellness Hotel Gyula

A Wellness Hotel Gyula a Gyulai Várfürdő közvetlen közelében található, ami már önmagában kényelmessé teszi az ott-tartózkodást. A város történelmi hangulata mellett ez a hely azoknak is jó választás, akik szeretik, ha a szállodán belül is van bőven program.
A 300 négyzetméteres játszóházban animátorok foglalkoznak a gyerekekkel, a programkínálatban pedig UV mini disco, kézműves foglalkozás és csillámtetoválás is szerepel. A szálloda kabalafigurája, Momo, a mókus is rendszeresen feltűnik, ami a kisebbeknek külön élmény lehet. A nagyobbakat a játékterem várja léghokival és szimulátorokkal.

3. Hunguest Hotel Pelion Tapolca

Tapolca egy különleges hangulatú kisváros a Balaton-felvidék nyugati részén, mindössze tizenöt kilométerre a Balaton partjától. A város hírnevét elsősorban gyógybarlangjáról szerezte, amely nemcsak természeti látványosság, hanem gyógyító erejéről is ismert. A Hunguest Hotel Pelion egy négyhektáros parkban áll, közvetlenül a híres gyógybarlang fölött. A hotel egyik legérdekesebb adottsága, hogy közvetlen folyosó köti össze az épületet a gyógybarlanggal, így a vendégek kényelmesen juthatnak el a kezelések helyszínére. A szálloda családbarát szemlélettel működik, külön figyelmet fordítanak a legkisebbekre. Játék, sport és szórakoztató programok várják a kicsiket és beltéri gyermekpancsoló is rendelkezésre áll. 

4. Korona Hotel Nyíregyháza

Nyíregyháza Északkelet-Magyarország egyik legjelentősebb városa, amely kulturális sokszínűségével, gazdag történelmi múltjával és számos látnivalójval vonzza az utazókat. A Korona Hotel Nyíregyháza központjában, a sétálóutcában található, így könnyen elérhetők a város fontosabb pontjai. A közelben van a Nyíregyházi Állatpark, az Aquarius Élmény- és Parkfürdő, valamint a Sóstói Múzeumfalu is, vagyis egy családi kiruccanás programja gyorsan összeállhat, ráadásul gyermek kedvezmény és gyermek menü várja a csalásokat. Az elegáns, több mint száz éves épületben 35 légkondicionált szoba várja a vendégeket. A szálloda 1895-ben épült Alpár Ignác tervei alapján, és a város egyik műemléképületeként őrzi a századforduló eleganciáját. Falai között több neves művész, köztük Kodály Zoltán és Bartók Béla is fellépett, így a hely különleges kulturális értéket képvisel. Ez a szálloda azoknak lehet jó választás, akik egy városi pihenést kapcsolnának össze családi programokkal.

5. Kolping Hotel Spa & Family Resort, Alsópáhok

Az alsópáhoki Kolping Hotel kifejezetten családosoknak épült szálloda. A Hévíztől 1 km-re fekvő családi- és fürdőkomplexum 2 étteremmel várja vendégeit. Az üdülőhely egy hatalmas fedett játszóteret és képzett szakemberek által biztosított gyermekfelügyeletet is kínál. A gyerekek számára az egyik legnagyobb élmény a hatalmas fedett játszótér, mely többszintes játékvárral és játékszobával várja a kicsiket. Családoknak aquapark, pedálos gokart és kalandpark áll rendelkezésre. A csak felnőtteket fogadó wellnessrészlegen több fedett medence, szauna és gőzfürdő garantálja a feltöltődést. A kisgyerekkel érkezőknek külön segítség, hogy kérésre fürdető- és pelenkázóállványt is biztosítanak. A sportolni vágyók teniszezhetnek vagy a 24 órás recepción kerékpárt bérelhetnek, és felfedezhetik a Balaton partjának természeti szépségeit.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
