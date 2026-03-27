5 családi wellness szálloda tavaszi szünetre és húsvétra, ahol a gyerekek sem unatkoznak

5 családi wellness szálloda tavaszi szünetre és húsvétra.

A közös pihenés akkor igazán jó, ha nem kell folyamatosan azon gondolkodni, mivel lehet lekötni a gyerekeket két fürdés között. Egy családi wellness szálloda sokat levesz a szülők válláról, mert a medencék mellé játszóház, animáció, kültéri program vagy külön gyerekrészleg is társul. Összegyűjtöttünk öt olyan hazai helyet, amely tavaszi szünetre jó választás lehet.

Családi wellness szálloda, ahol a gyerekek is találnak programot.

5 családi wellness szálloda a tavaszi szünetre és húsvétra

A hazai kínálatban szerencsére több olyan családi wellness szálloda is van, ahol mindenki talál magának szórakoztató programot. Van, ahol a termálvíz és a nyugodtabb kikapcsolódás kerül előtérbe, máshol a gyerekprogramok, a játszóház a fő attrakció.

1. Ensana Thermal Aqua Hévíz

Hévízen, a tó közelében, a városi parkerdő mellett található az Ensana Thermal Aqua, mely 2025-ben elnyerte az év szállodája címet. A szálloda all inclusive ellátással várja a vendégeket, ami egy családi utazásnál kifejezetten kényelmes. A kisebbeknek a Bubbles Club ad elfoglaltságot, nyáron és az iskolai szünetekben animációs programokkal is készülnek. A nagyobbakat játékterem várja gépekkel és különféle játékokkal. A saját kertben és a kültéri játszótéren a gyerekeknek a szabadban mozoghatnak, miközben a szülők is tudnak pihenni. Előzetes egyeztetéssel összenyitható superior szobák is kérhetők, ami nagyobb családos utazásnál külön előny lehet.

2. Wellness Hotel Gyula

A Wellness Hotel Gyula a Gyulai Várfürdő közvetlen közelében található, ami már önmagában kényelmessé teszi az ott-tartózkodást. A város történelmi hangulata mellett ez a hely azoknak is jó választás, akik szeretik, ha a szállodán belül is van bőven program.

A 300 négyzetméteres játszóházban animátorok foglalkoznak a gyerekekkel, a programkínálatban pedig UV mini disco, kézműves foglalkozás és csillámtetoválás is szerepel. A szálloda kabalafigurája, Momo, a mókus is rendszeresen feltűnik, ami a kisebbeknek külön élmény lehet. A nagyobbakat a játékterem várja léghokival és szimulátorokkal.