Évszázados romok és virágzó lankák: tavaszi kirándulástippek a Balaton partján

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 13:45
A természet ébredése és a tóparti dűlők történelmi nyugalma tökéletes hátteret ad a téli szürkeség utáni feltöltődéshez. Fedezd fel velünk a Balaton rejtett kincseit, és válaszd ezeket az ikonikus helyszíneket a következő tavaszi kirándulás úti céljául! Mutatjuk a legjobb helyeket!
Etédi Alexa
Végre itt a tavasz, a nappalok nemcsak egyre hosszabbak, de egyre melegebbek is. Itt az ideje, hogy újra világgá menjünk, még ha csak a határokon belül is. Alábbi összeállításunkban izgalmas, hangulatos tippeket ajánlunk 5 tavaszi kirándulás úti céljaiként, ezúttal a Balaton mellé.

Egy tavaszi kirándulás a Balaton-felvidéken gyönyörű panorámát kínál a virágzó gyümölcsfákkal és a présházakkal.
Ha úti célt keresel a tökéletes tavaszi kiránduláshoz, a Balatonnal nem fogsz mellélőni!
  • Történelmi helyszínek: Szigligeti vár és barokk kápolnák várják a múlt szerelmeseit a Balaton mellet.
  • Virágba borult tájak: tulipánszüret Kőröshegyen és mandulavirágzás a hegyoldalakon.
  • Panorámás séták: ikonikus kilátópontok és a reformkori Tagore sétány bája.

Melyek egy tökéletes tavaszi kirándulás úti céljai a Balatonnál?

Ilyenkor a tópart egészen más arcát mutatja, mint a nyári nyüzsgés idején: a levegő friss, a táj pedig visszakapja azt a békés, archaikus nyugalmát, ami évszázadok óta vonzza ide az utazókat. Érdemes megállni egy pillanatra a régi kőfalak és ébredező szőlőtőkék között, mert a Balaton-felvidék minden dűlője egy-egy elfeledett történetet suttog. Nincs is szebb a virágba borult fák, a napsütötte domboldalak, a lágyan ringatózó vitorlások látványánál. Valóban, tavasszal a Balaton környéke számos izgalmas inspirációt kínál, ha felfrissülnénk a hosszú, hideg és borongós téli hónapok után.

Becehegy, Balatongyörök

A Szentháromság-kápolna fehér falai között állva szinte megáll az idő, miközben a Badacsony és Szigliget sziluettje a tó tükrével egybeforrva rajzolódik ki előttünk. Érdemes elindulni a Batsányi-kilátó felé is, hiszen a Boncsostető csúcsáról nyíló panoráma minden kaptatóért kárpótolja a természet és a történelem szerelmeseit. A présházakkal tarkított szőlőkben fehérlenek a virágba borult mandulafák, míg a háttérben büszkén magasodik a Badacsony jellegzetes sziluettje.

Virágzó gyümölcsfák Balatongyörökön, háttérben a Badacsonnyal.
Balatongyörök lenyűgöző tavaszi panorámája a Badacsonyra nyílik.
Szigliget 

Az 1260-as években épült, mára romos vár ódon kövei között sétálva szinte érezni a középkor lüktetését, hiszen a falak a tatárjárás utáni újjáépítés óta dacolnak az idővel és az ostromokkal. Érdemes a falu nádfedeles házai között is elidőzni, mert a virágzó mandula- és magnóliafák pasztellszínei és a Balaton kékje olyan harmóniát teremt, amely évszázadok óta változatlanul varázsolja el az utazót, ha a Tapolcai-medence legfestőibb településén, Szigligeten jár.

virágzó magnólia egy szigligeti parasztház mellett.
Szigliget régi házai mandulafák és magnóliák virágai alatt bújnak meg. 
Lengyel kápolna, Hegymagas

A monumentális bazaltorgonák tövében sétálva megelevenedik a földtörténeti múlt, amikor még vulkáni erők formálták ezt a fenséges vidéket. Hegymagason érdemes elidőzni a Lengyel-család által építtetett barokk kápolna sárga falai előtt, hiszen az épület nemcsak vallási emlékhely, hanem a balatoni borkultúra évszázados folytonosságának szimbóluma is. A mandulavirágzás idején a szőlősorok között megpihenve könnyen átélhetjük azt az időtlen nyugalmat, amely miatt oly sokan választották otthonuknak ezt a hegyoldalt az elmúlt korokban.

A hegyagasi Lengyel-kápolna nyári, ősz eleji környezetben, arany fényekkel.
A festői Lengyel-kápolna az év minden évszakában hangulatos panorámát kínál.
Kőröshegyi Levendulás

A Balaton déli partján, a somogyi dombok ölelésében elterülő virágmező a remény és az összefogás jelképévé vált, ahol a negyedmillió tulipán és sárgálló nárcisz látványa feledteti a rohanó hétköznapokat. Érdemes kosarat ragadni és a saját készítésű helyi finomságok társaságában elmerülni ebben a színpompás tavaszi rituáléban, amely évről évre a természet megújulását hirdeti a Balaton déli partján, a Kőröshegyi Levendulásban.

Lila tulipánokkal teli tulipánföld.
A Kőröshegyi Levendulás ilyenkor kiterjedt tulipánföldekkel vár, ahol feltöltődhetünk a vidám, tavaszi színekkel. 
Tagore sétány, Balatonfüred

A patinás platánsor alatt sétálva megelevenedik a reformkor eleganciája, ahol a virágzó rózsalugasok és a Balaton kékje éppúgy elvarázsolja a látogatót, mint egykor a sétány névadóját, Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költőt, aki 1926-ban itt gyógyult a Balatonfüredi Állami Szívkórházban. Érdemes megállni a Halász és a Révész szobránál egy pillanatra, mert a tavaszi szélben ringatózó vitorlások és a parti gyümölcsfák szirmai között itt érhető tetten leginkább Balatonfüred időtlen, polgári bája.

Tagore sétány virágzó gyümölcsfákkal.
A Tagore sétányról csendes, hangulatos látkép nyílik a Balaton nyugodt vizére. 
Nézd meg videón is a tavaszi Balatont:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu