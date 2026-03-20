Évszázados romok és virágzó lankák: tavaszi kirándulástippek a Balaton partján

Végre itt a tavasz, a nappalok nemcsak egyre hosszabbak, de egyre melegebbek is. Itt az ideje, hogy újra világgá menjünk, még ha csak a határokon belül is. Alábbi összeállításunkban izgalmas, hangulatos tippeket ajánlunk 5 tavaszi kirándulás úti céljaiként, ezúttal a Balaton mellé.
Ilyenkor a tópart egészen más arcát mutatja, mint a nyári nyüzsgés idején: a levegő friss, a táj pedig visszakapja azt a békés, archaikus nyugalmát, ami évszázadok óta vonzza ide az utazókat. Érdemes megállni egy pillanatra a régi kőfalak és ébredező szőlőtőkék között, mert a Balaton-felvidék minden dűlője egy-egy elfeledett történetet suttog. Nincs is szebb a virágba borult fák, a napsütötte domboldalak, a lágyan ringatózó vitorlások látványánál. Valóban, tavasszal a Balaton környéke számos izgalmas inspirációt kínál, ha felfrissülnénk a hosszú, hideg és borongós téli hónapok után.
A Szentháromság-kápolna fehér falai között állva szinte megáll az idő, miközben a Badacsony és Szigliget sziluettje a tó tükrével egybeforrva rajzolódik ki előttünk. Érdemes elindulni a Batsányi-kilátó felé is, hiszen a Boncsostető csúcsáról nyíló panoráma minden kaptatóért kárpótolja a természet és a történelem szerelmeseit. A présházakkal tarkított szőlőkben fehérlenek a virágba borult mandulafák, míg a háttérben büszkén magasodik a Badacsony jellegzetes sziluettje.
Az 1260-as években épült, mára romos vár ódon kövei között sétálva szinte érezni a középkor lüktetését, hiszen a falak a tatárjárás utáni újjáépítés óta dacolnak az idővel és az ostromokkal. Érdemes a falu nádfedeles házai között is elidőzni, mert a virágzó mandula- és magnóliafák pasztellszínei és a Balaton kékje olyan harmóniát teremt, amely évszázadok óta változatlanul varázsolja el az utazót, ha a Tapolcai-medence legfestőibb településén, Szigligeten jár.
A monumentális bazaltorgonák tövében sétálva megelevenedik a földtörténeti múlt, amikor még vulkáni erők formálták ezt a fenséges vidéket. Hegymagason érdemes elidőzni a Lengyel-család által építtetett barokk kápolna sárga falai előtt, hiszen az épület nemcsak vallási emlékhely, hanem a balatoni borkultúra évszázados folytonosságának szimbóluma is. A mandulavirágzás idején a szőlősorok között megpihenve könnyen átélhetjük azt az időtlen nyugalmat, amely miatt oly sokan választották otthonuknak ezt a hegyoldalt az elmúlt korokban.
A Balaton déli partján, a somogyi dombok ölelésében elterülő virágmező a remény és az összefogás jelképévé vált, ahol a negyedmillió tulipán és sárgálló nárcisz látványa feledteti a rohanó hétköznapokat. Érdemes kosarat ragadni és a saját készítésű helyi finomságok társaságában elmerülni ebben a színpompás tavaszi rituáléban, amely évről évre a természet megújulását hirdeti a Balaton déli partján, a Kőröshegyi Levendulásban.
A patinás platánsor alatt sétálva megelevenedik a reformkor eleganciája, ahol a virágzó rózsalugasok és a Balaton kékje éppúgy elvarázsolja a látogatót, mint egykor a sétány névadóját, Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költőt, aki 1926-ban itt gyógyult a Balatonfüredi Állami Szívkórházban. Érdemes megállni a Halász és a Révész szobránál egy pillanatra, mert a tavaszi szélben ringatózó vitorlások és a parti gyümölcsfák szirmai között itt érhető tetten leginkább Balatonfüred időtlen, polgári bája.
Nézd meg videón is a tavaszi Balatont:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.