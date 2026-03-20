Évszázados romok és virágzó lankák: tavaszi kirándulástippek a Balaton partján

Végre itt a tavasz, a nappalok nemcsak egyre hosszabbak, de egyre melegebbek is. Itt az ideje, hogy újra világgá menjünk, még ha csak a határokon belül is. Alábbi összeállításunkban izgalmas, hangulatos tippeket ajánlunk 5 tavaszi kirándulás úti céljaiként, ezúttal a Balaton mellé.

Ha úti célt keresel a tökéletes tavaszi kiránduláshoz, a Balatonnal nem fogsz mellélőni!

Történelmi helyszínek: Szigligeti vár és barokk kápolnák várják a múlt szerelmeseit a Balaton mellet.

Virágba borult tájak: tulipánszüret Kőröshegyen és mandulavirágzás a hegyoldalakon.

Panorámás séták: ikonikus kilátópontok és a reformkori Tagore sétány bája.

Melyek egy tökéletes tavaszi kirándulás úti céljai a Balatonnál?

Ilyenkor a tópart egészen más arcát mutatja, mint a nyári nyüzsgés idején: a levegő friss, a táj pedig visszakapja azt a békés, archaikus nyugalmát, ami évszázadok óta vonzza ide az utazókat. Érdemes megállni egy pillanatra a régi kőfalak és ébredező szőlőtőkék között, mert a Balaton-felvidék minden dűlője egy-egy elfeledett történetet suttog. Nincs is szebb a virágba borult fák, a napsütötte domboldalak, a lágyan ringatózó vitorlások látványánál. Valóban, tavasszal a Balaton környéke számos izgalmas inspirációt kínál, ha felfrissülnénk a hosszú, hideg és borongós téli hónapok után.

Becehegy, Balatongyörök

A Szentháromság-kápolna fehér falai között állva szinte megáll az idő, miközben a Badacsony és Szigliget sziluettje a tó tükrével egybeforrva rajzolódik ki előttünk. Érdemes elindulni a Batsányi-kilátó felé is, hiszen a Boncsostető csúcsáról nyíló panoráma minden kaptatóért kárpótolja a természet és a történelem szerelmeseit. A présházakkal tarkított szőlőkben fehérlenek a virágba borult mandulafák, míg a háttérben büszkén magasodik a Badacsony jellegzetes sziluettje.

Balatongyörök lenyűgöző tavaszi panorámája a Badacsonyra nyílik.

Szigliget

Az 1260-as években épült, mára romos vár ódon kövei között sétálva szinte érezni a középkor lüktetését, hiszen a falak a tatárjárás utáni újjáépítés óta dacolnak az idővel és az ostromokkal. Érdemes a falu nádfedeles házai között is elidőzni, mert a virágzó mandula- és magnóliafák pasztellszínei és a Balaton kékje olyan harmóniát teremt, amely évszázadok óta változatlanul varázsolja el az utazót, ha a Tapolcai-medence legfestőibb településén, Szigligeten jár.