Hová menjünk a tavaszi szünetben? – Ezek a legizgalmasabb vizes tanösvények itthon

A tavaszi szünet tökéletes alkalom arra, hogy a természet újjászületését ne a megszokott erdei ösvényeken, hanem a hazai lápvidékek titokzatos világában fedezd fel. Bár Fekete István híres ifjúsági regénye, a Tüskevár egy felejthetetlen nyári vakációról mesél, a hazai mocsarak és láperdők vadregényes hangulata már az első melegebb napokon is magával ragadó kalandot ígér.
Készítsd a gumicsizmád, mert mutatjuk azt az 5 különleges úti célt, ahol cölöpsétányok és kilátók segítenek biztonságosan bejárni ezt a különleges ökoszisztémát. Ezeken a helyszíneken testközelből figyelheted meg a mocsarak lassú feltöltődését vagy a tőzegmohát termelő lápok egyedülálló élővilágát. Különleges élményt nyújtanak a ritka dagadólápok, a vízfelszínen szabadon vándorló úszólápok pedig garantáltan minden korosztályt lenyűgöznek. Egy ilyen kirándulás során a család minden tagja számára érthetővé válik a természet körforgása és a vizes élőhelyek megőrzésének fontossága. Ez a program kiváló választás, ha a tavaszi szünet alatt valami igazán egyedi és hiteles természeti élményre vágysz.
A Tiszaörvényről induló kaland során a Tiszavirág ártéri sétaúton és az Örvényi Pákász tanösvényen keresztül ismerheted meg a lápok egykori urait, a pákászokat, és a különleges mocsári élővilágot. Az interaktív, 12 állomásos útvonal egyik legizgalmasabb része, amikor egy ladikba szállva, kötelek segítségével, saját erődből húzhatod át magad a Göbe-tó egyik ágán. A gumicsizmás felfedezés közben nemcsak a pákászok ősi mesterségét és a nádsípkészítést sajátíthatod el, hanem a hangulatos fahidakról és a kilátóból a tündérrózsákkal tarkított vízi világot is megcsodálhatod.
Szigetszentmiklóson található Európa második legnagyobb úszólápja, ahol egy 700 méter hosszú, vadregényes tanösvényen keresztül fedezheted fel a Duna-parti nádasok és különleges úszó szigetek világát. A kalandos, hidakkal és lépcsőkkel tűzdelt útvonalat érdemes gumicsizmában bejárni, a kiindulópontnál pedig játszótér és lángosos várja a tavaszi szünetben kikapcsolódni vágyó családokat. A túra végén a vízparti kávézó asztalainál pihenhetsz meg, de a közeli Kéktó játszótér is remek kiegészítő program, ha a gyerekekben maradt még energia a mocsári felfedezés után.
A dunakeszi tőzegláp összezsugorodott, de annál értékesebb területét egy 900 méter hosszú, modern és látványos pallósétányon keresztül járhatod be a szünetben. A Teknős tanösvény különlegessége a játékos ismeretterjesztésben rejlik: klasszikus táblák helyett izgalmas kék pavilonok, kötélhíd, mászófal és kilátóterasz várja a gyerekeket, miközben a mocsári teknősöket is megleshetik. A kirándulás során nemcsak a láp különleges élővilágával ismerkedhetsz meg, hanem megtudhatod azt is, miért kulcsfontosságúak ezek a vizes élőhelyek a klímaváltozás elleni harcban.
Az Őrségi Nemzeti Park egyik legértékesebb kincse a Szőcei tőzegmohás láprét, ahol egy 900 méter hosszú pallósoron sétálva fedezheted fel a jégkorszaki maradványokat őrző, különleges növényvilágot. A fokozottan védett területen a fapallók megóvják a ritka tőzegmohát a taposástól, miközben testközelből csodálhatod meg a patakvölgy lápos vidékét. A kirándulást érdemes a közeli Lápok Házában zárni, ahol interaktív kiállítás, mocsári legendák és a láp különleges hangjai teszik teljessé a tavaszi szünetre tervezett családi programot.
A tatai Fényes tanösvény egyedülálló, 1350 méter hosszú cölöpsétánya a karsztforrások és láperdők világába kalauzol, ahol a 20-22 fokos feltörő víznek köszönhetően a tavak télen sem fagynak be. A 18 állomásos, babakocsival is járható körtúra során függőhídon kelhetsz át, kézi hajtású csónakkal kalandozhatsz a tündérrózsák között, vagy a Nagy-Égeres kilátójából csodálhatod meg a vízben álló fák szürreális látványát. A látogatóközpont interaktív kiállításai és a hódok vagy teknősök közeli megfigyelése garantáltan felejthetetlen, hiteles élménnyé teszi a tavaszi szünetet minden korosztály számára.
