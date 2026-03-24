Hová menjünk a tavaszi szünetben? – Ezek a legizgalmasabb vizes tanösvények itthon

A tavaszi szünet tökéletes alkalom arra, hogy a természet újjászületését ne a megszokott erdei ösvényeken, hanem a hazai lápvidékek titokzatos világában fedezd fel. Bár Fekete István híres ifjúsági regénye, a Tüskevár egy felejthetetlen nyári vakációról mesél, a hazai mocsarak és láperdők vadregényes hangulata már az első melegebb napokon is magával ragadó kalandot ígér.

A vizes élőhelyek, lápok, tanösvények ideális úti célok a tavaszi szünet idejére. Az egyik legizgalmasabb közülük a Szőcei tőzegmohás láprét.

Interaktív kalandok: cölöpsétányok, függőhidak és önműködő ladikok.

cölöpsétányok, függőhidak és önműködő ladikok. Különleges élővilág: mocsári teknősök, hódok és jégkorszaki tőzegmohák.

mocsári teknősök, hódok és jégkorszaki tőzegmohák. Családbarát utak: babakocsival is járható szakaszok és szuper játszóterek.

Készítsd a gumicsizmád, mert mutatjuk azt az 5 különleges úti célt, ahol cölöpsétányok és kilátók segítenek biztonságosan bejárni ezt a különleges ökoszisztémát. Ezeken a helyszíneken testközelből figyelheted meg a mocsarak lassú feltöltődését vagy a tőzegmohát termelő lápok egyedülálló élővilágát. Különleges élményt nyújtanak a ritka dagadólápok, a vízfelszínen szabadon vándorló úszólápok pedig garantáltan minden korosztályt lenyűgöznek. Egy ilyen kirándulás során a család minden tagja számára érthetővé válik a természet körforgása és a vizes élőhelyek megőrzésének fontossága. Ez a program kiváló választás, ha a tavaszi szünet alatt valami igazán egyedi és hiteles természeti élményre vágysz.

Örvényi Pákász Tanösvény és a Tiszavirág ártéri sétaút

A Tiszaörvényről induló kaland során a Tiszavirág ártéri sétaúton és az Örvényi Pákász tanösvényen keresztül ismerheted meg a lápok egykori urait, a pákászokat, és a különleges mocsári élővilágot. Az interaktív, 12 állomásos útvonal egyik legizgalmasabb része, amikor egy ladikba szállva, kötelek segítségével, saját erődből húzhatod át magad a Göbe-tó egyik ágán. A gumicsizmás felfedezés közben nemcsak a pákászok ősi mesterségét és a nádsípkészítést sajátíthatod el, hanem a hangulatos fahidakról és a kilátóból a tündérrózsákkal tarkított vízi világot is megcsodálhatod.

Szigetszentmiklósi Úszóláp tanösvény

Szigetszentmiklóson található Európa második legnagyobb úszólápja, ahol egy 700 méter hosszú, vadregényes tanösvényen keresztül fedezheted fel a Duna-parti nádasok és különleges úszó szigetek világát. A kalandos, hidakkal és lépcsőkkel tűzdelt útvonalat érdemes gumicsizmában bejárni, a kiindulópontnál pedig játszótér és lángosos várja a tavaszi szünetben kikapcsolódni vágyó családokat. A túra végén a vízparti kávézó asztalainál pihenhetsz meg, de a közeli Kéktó játszótér is remek kiegészítő program, ha a gyerekekben maradt még energia a mocsári felfedezés után.