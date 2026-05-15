8 ezer éves csontvázakra bukkantak: megtalálták a Római Birodalom rég elveszett nyomait?

Hihetetlen történelmi leletekre bukkantak régészek az angliai Nottinghamshire közelében, Newark térségében, ahol egy új elkerülő út építését készítik elő. A feltárások során összesen hét emberi csontváz került elő, emellett egy római kori kutat és két olyan épület maradványait is megtalálták, amelyek feltehetően az angolszász korszakból származnak.
A régészeti munkálatokat öt mezőgazdasági területen végezték el 2025-ben. Harminc régész több mint 22 héten át dolgozott a csaknem 23 hektáros területen. A szakértők szerint a legősibb leletek akár i. e. 6000-ből, vagyis körülbelül 8 ezer évvel ezelőttről is származhatnak.
A megtalált emberi maradványokat egyelőre a vaskori, római vagy angolszász időszakhoz kötik, de a tudományos vizsgálatok még folyamatban vannak, hogy pontosabban meghatározzák az eredetüket.
Naziya Sheikh, az A46 Newark projekt vezetője szerint rendkívüli jelentőségű felfedezésről van szó.
A szakértők fantasztikus munkát végeztek, hogy feltárják ezeket a fontos történelmi emlékeket, amelyek mindeddig rejtve maradtak Newark földje alatt
– mondta, majd hozzátette:
Nagyon izgatottak vagyunk, hogy végre megoszthatjuk ezeket a részleteket a helyi lakosokkal és a nyilvánossággal. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy megőrizzük és megvédjük azokat a történelmi értékeket, amelyek a projektjeink során kerülnek elő.
A feltárások során nemcsak csontvázakat találtak. Összesen 163 kerámiatárgy is előkerült, köztük díszített és mázas edénydarabok a római és vaskori időkből. Emellett őskori kovakő nyílhegyeket, valamint neolitikumi gabonaőrlő eszközöket is találtak, amelyeket kenyérkészítéshez használhattak. A régészek még az 1642-es angol polgárháború idejéből származó tárgyakat is azonosítottak.
Sean Tiffin, az ásatásokat végző Archaeological Management Solutions munkatársa szerint a felfedezések rengeteget segíthetnek a térség múltjának megértésében.
A feltárások lenyűgöző betekintést adtak Nottinghamshire ezen részének őskori, római és angolszász életébe. Az eredmények jelentősen bővíthetik az eddig ismeretlen településekről alkotott tudásunkat
– fogalmazott, a LadBible szerint.
