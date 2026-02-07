Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Rómeó, Tódor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezeket az utasszokásokat utálják a légiutas-kísérők

Ezt az egy dolgot soha ne tedd a repülőn – A légiutas-kísérő elárulta, melyik utast utálják a legjobban, és miért

repülő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 14:40
utazáslégiutas-kísérőutas
A repülés ma már nem számít akkora kiváltságnak, mint régen. A legtöbb ember utazott már repülőgéppel, de még ennek ellenére sem veszik észre, mit nem kellene tenniük, úgy gondolják, rájuk egészen más szabályok vonatkoznának. Íme, a legidegesítőbb szokások a repülőn: ezeket utálják a légiutas-kísérők!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A stewardessek munkája összetettebb annál, mint amit a többségünk lát a gépen. Biztonsági feladatok, időkritikus folyamatok, szigorú előírások kereteznek minden mozdulatot. Egy apró változó is gondot okozhat. Mutatjuk, melyik utasszokásokat utálják a légiutas-kísérők!

Utálják a légiutas-kísérők, ha megzavarja egy utas a felszállás előtti előkészületeket.
Ezeket a szokásokat utálják a légiutas-kísérők. Mutatjuk, mit ne csinálj, ha repülőgéppel utazol!
Fotó: 123RF
  • A fedélzeten a személyzet elsődleges feladata a biztonság, nem a kiszolgálás.
  • Sok konfliktus abból fakad, hogy az utasok rossz időpontban kérnek segítséget.
  • A legbosszantóbb helyzetek többsége egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne.

Ezeket az utasokat utálják a légiutas-kísérők

A légiutas-kísérők feladata elsősorban az utastér biztonságának megteremtése és fenntartása. Vészhelyzetben ők a helyszíni döntéshozók. Ebből következik, hogy a beszállás, a felszállás és a kiszolgálás időszaka nem egy kedves rutin, hanem egy szigorúan szervezett folyamat. Minden lépésének megvan a jelentősége. Ezért sem mindegy, mikor, mivel és hogyan fordulnak az utasok a légiutas-kísérőkhöz. Mutatjuk a legidegesítőbb utazási szokásokat.

Időzítésből 1-es

Az egyik leggyakoribb probléma, amikor az utasok a beszállás közben kérnek vizet vagy bármilyen extra figyelmet (ami egy kis előkészülettel elkerülhető lenne). Ilyenkor a személyzetnek percek alatt kell elvégeznie a biztonsági ellenőrzéseket és intézni az utasok elhelyezését. Ha a folyamatot megszakítják, feltartják, az felfordulást és sorozatos késést okozhat.

Szintén az időzítésükön javíthatnának azok az utasok, akik a legrosszabbkor akarnak a mosdóba menni. A mosdóhasználat természetes igény, de amikor valaki a kiszolgálás közepén áll fel, hogy a mellékhelyiségbe egyensúlyozzon, az akadályozza a munkát és balesetveszélyes helyzetet teremt. A szűk folyosón mozgó kocsikat tologató és tálcákat cipelő légiutas-kísérőknek biztosan nem könnyíti meg a dolgát, ha épp abban a percben találja ki valaki, hogy pisilnie kell, amikor elindul az ital- és ételosztás.

A túl közvetlen utasok

Utálják a légiutas-kísérők, ha tiszteletlenül beszél velük egy utas.
Mindig tisztelettel fordulj a gép személyzetéhez!
Fotó: 123RF

Szintén visszatérő jelenség a repülő fedélzetén a kéretlen és illetlen érintések eszközölése a személyzet felé. Utálják a légiutas-kísérők, amikor valaki a karjuk megkopogtatásával, ruharángatással vagy esetleg különböző tárgyak lóbálásával próbálja a segítségüket kérni. Ez amellett, hogy udvariatlanság, komoly határátlépés is, amely feszültséget és egy igen kényelmetlen helyzetet teremt.

Szintén ide tartoznak a nem helyénvaló megszólítások is:

Légiutas-kísérőként a legbosszantóbb viselkedés számomra az, ha az utasok „drágámnak" vagy „édesemnek" szólítanak

– nyilatkozta Tania M. egy közel 20 éves tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérő a Reader's Digest magazinnak.

A hívógomb nem rendeltetésszerű használata

Az sem lesz a légiutas-kísérők kedvence, aki megállás nélkül vagy felesleges, irreleváns okokból nyomogatja a hívógombot. A személyzet számára az indokolatlan jelzések megnehezítik a munkaszervezést, különösen akkor, amikor egyszerre több feladatot kell ellátniuk.

Mindentudónak hitt stewardessek

Sok utas elvárása, hogy a légiutas-kísérők pontos információt adjanak csatlakozó járatokról vagy késésekről, pedig ők gyakran ugyanazokat az adatokat kapják meg, mint az utasok. Nem baj, ha kérdése van valakinek, de a kialakult helyzetek miatt lecsapódó elégedetlenség nem kell, hogy rajtuk csattanjon.

Nézd meg az alábbi videót, ha a közeljövőben egy hosszú repülőút vár rád:

A következő cikkek is hasznosak lehetnek utazás előtt:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu