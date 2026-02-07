Ezt az egy dolgot soha ne tedd a repülőn – A légiutas-kísérő elárulta, melyik utast utálják a legjobban, és miért

A stewardessek munkája összetettebb annál, mint amit a többségünk lát a gépen. Biztonsági feladatok, időkritikus folyamatok, szigorú előírások kereteznek minden mozdulatot. Egy apró változó is gondot okozhat. Mutatjuk, melyik utasszokásokat utálják a légiutas-kísérők!

Ezeket a szokásokat utálják a légiutas-kísérők. Mutatjuk, mit ne csinálj, ha repülőgéppel utazol!

Fotó: 123RF

A fedélzeten a személyzet elsődleges feladata a biztonság, nem a kiszolgálás.

Sok konfliktus abból fakad, hogy az utasok rossz időpontban kérnek segítséget.

A legbosszantóbb helyzetek többsége egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne.

Ezeket az utasokat utálják a légiutas-kísérők

A légiutas-kísérők feladata elsősorban az utastér biztonságának megteremtése és fenntartása. Vészhelyzetben ők a helyszíni döntéshozók. Ebből következik, hogy a beszállás, a felszállás és a kiszolgálás időszaka nem egy kedves rutin, hanem egy szigorúan szervezett folyamat. Minden lépésének megvan a jelentősége. Ezért sem mindegy, mikor, mivel és hogyan fordulnak az utasok a légiutas-kísérőkhöz. Mutatjuk a legidegesítőbb utazási szokásokat.

Időzítésből 1-es

Az egyik leggyakoribb probléma, amikor az utasok a beszállás közben kérnek vizet vagy bármilyen extra figyelmet (ami egy kis előkészülettel elkerülhető lenne). Ilyenkor a személyzetnek percek alatt kell elvégeznie a biztonsági ellenőrzéseket és intézni az utasok elhelyezését. Ha a folyamatot megszakítják, feltartják, az felfordulást és sorozatos késést okozhat.

Szintén az időzítésükön javíthatnának azok az utasok, akik a legrosszabbkor akarnak a mosdóba menni. A mosdóhasználat természetes igény, de amikor valaki a kiszolgálás közepén áll fel, hogy a mellékhelyiségbe egyensúlyozzon, az akadályozza a munkát és balesetveszélyes helyzetet teremt. A szűk folyosón mozgó kocsikat tologató és tálcákat cipelő légiutas-kísérőknek biztosan nem könnyíti meg a dolgát, ha épp abban a percben találja ki valaki, hogy pisilnie kell, amikor elindul az ital- és ételosztás.

A túl közvetlen utasok

Mindig tisztelettel fordulj a gép személyzetéhez!

Fotó: 123RF

Szintén visszatérő jelenség a repülő fedélzetén a kéretlen és illetlen érintések eszközölése a személyzet felé. Utálják a légiutas-kísérők, amikor valaki a karjuk megkopogtatásával, ruharángatással vagy esetleg különböző tárgyak lóbálásával próbálja a segítségüket kérni. Ez amellett, hogy udvariatlanság, komoly határátlépés is, amely feszültséget és egy igen kényelmetlen helyzetet teremt.