Ezt az egy dolgot soha ne tedd a repülőn – A légiutas-kísérő elárulta, melyik utast utálják a legjobban, és miért

A stewardessek munkája összetettebb annál, mint amit a többségünk lát a gépen. Biztonsági feladatok, időkritikus folyamatok, szigorú előírások kereteznek minden mozdulatot. Egy apró változó is gondot okozhat. Mutatjuk, melyik utasszokásokat utálják a légiutas-kísérők!
A légiutas-kísérők feladata elsősorban az utastér biztonságának megteremtése és fenntartása. Vészhelyzetben ők a helyszíni döntéshozók. Ebből következik, hogy a beszállás, a felszállás és a kiszolgálás időszaka nem egy kedves rutin, hanem egy szigorúan szervezett folyamat. Minden lépésének megvan a jelentősége. Ezért sem mindegy, mikor, mivel és hogyan fordulnak az utasok a légiutas-kísérőkhöz. Mutatjuk a legidegesítőbb utazási szokásokat.
Az egyik leggyakoribb probléma, amikor az utasok a beszállás közben kérnek vizet vagy bármilyen extra figyelmet (ami egy kis előkészülettel elkerülhető lenne). Ilyenkor a személyzetnek percek alatt kell elvégeznie a biztonsági ellenőrzéseket és intézni az utasok elhelyezését. Ha a folyamatot megszakítják, feltartják, az felfordulást és sorozatos késést okozhat.
Szintén az időzítésükön javíthatnának azok az utasok, akik a legrosszabbkor akarnak a mosdóba menni. A mosdóhasználat természetes igény, de amikor valaki a kiszolgálás közepén áll fel, hogy a mellékhelyiségbe egyensúlyozzon, az akadályozza a munkát és balesetveszélyes helyzetet teremt. A szűk folyosón mozgó kocsikat tologató és tálcákat cipelő légiutas-kísérőknek biztosan nem könnyíti meg a dolgát, ha épp abban a percben találja ki valaki, hogy pisilnie kell, amikor elindul az ital- és ételosztás.
Szintén visszatérő jelenség a repülő fedélzetén a kéretlen és illetlen érintések eszközölése a személyzet felé. Utálják a légiutas-kísérők, amikor valaki a karjuk megkopogtatásával, ruharángatással vagy esetleg különböző tárgyak lóbálásával próbálja a segítségüket kérni. Ez amellett, hogy udvariatlanság, komoly határátlépés is, amely feszültséget és egy igen kényelmetlen helyzetet teremt.
Szintén ide tartoznak a nem helyénvaló megszólítások is:
Légiutas-kísérőként a legbosszantóbb viselkedés számomra az, ha az utasok „drágámnak" vagy „édesemnek" szólítanak
– nyilatkozta Tania M. egy közel 20 éves tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérő a Reader's Digest magazinnak.
Az sem lesz a légiutas-kísérők kedvence, aki megállás nélkül vagy felesleges, irreleváns okokból nyomogatja a hívógombot. A személyzet számára az indokolatlan jelzések megnehezítik a munkaszervezést, különösen akkor, amikor egyszerre több feladatot kell ellátniuk.
Sok utas elvárása, hogy a légiutas-kísérők pontos információt adjanak csatlakozó járatokról vagy késésekről, pedig ők gyakran ugyanazokat az adatokat kapják meg, mint az utasok. Nem baj, ha kérdése van valakinek, de a kialakult helyzetek miatt lecsapódó elégedetlenség nem kell, hogy rajtuk csattanjon.
Nézd meg az alábbi videót, ha a közeljövőben egy hosszú repülőút vár rád:
A következő cikkek is hasznosak lehetnek utazás előtt:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.