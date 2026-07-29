„Azt hittem, legyőzhetetlen vagyok, aztán 34 évesen sztrókot kaptam és beszélni sem tudtam”

A korábban egészségesnek hitt apa felépült a sztrókból és azóta több mint 20 kilót fogyott, életmódot váltott, és mindent megtesz azért, hogy láthassa felnőni a lányát.

A férfit a sztrók ébresztette rá arra, hogy jobban kell figyelnie az egészségére

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A most 46 éves Hylton Smith Shropshire-ben él. Korábban az építőiparban dolgozott, rendszeresen rögbizett, ezért úgy gondolta, jó erőben van, és ezen túlmenően nem igazán foglalkozott az egészségével.

„Azt hittem, 34 évesen legyőzhetetlen vagyok” – mondta, ám egy reggel minden megváltozott. 2014-ben rettenetes fejfájásra ébredt, zavartnak érezte magát. Felesége ekkor kórházba vitte a férfit.

Eleinte az orvosok sem sztrókra gyanakodtak

Az orvosok kezdetben úgy vélték, súlyos migrénje van, ezért fájdalomcsillapítót adtak neki, majd hazaküldték. Hylton ezután 23 órát aludt, de amikor felébredt, a fejfájása továbbra sem múlt el. Beszéde valamelyest javult, de még mindig zavart volt. Ezután felkereste a háziorvosát, aki már sztókot sejtett a tünetek hátterében. Mivel az első hetekben nagyobb az újabb szélütés veszélye, Hylton saját költségén gyorsított kivizsgálást kért. Négy nappal később derült ki az igazság: valójában két sztrókot szenvedett el, ezért véralvadásgátló kezelést kapott, hogy csökkentsék egy újabb szélütés kockázatát.

Egy évig elmosódott maradt a beszéde, és még ma is előfordul, hogy nehezen találja a megfelelő szavakat vagy memóriazavarokkal küzd. Az apuka 2025 szeptemberére 119 kilóra hízott, de rádöbbent, hogy ha nem változtat az életmódján, talán nem élheti meg, hogy a lánya felnő.

„Egyáltalán nem vettem komolyan az egészségemet”

Hylton őszintén beszél arról, hogyan élt korábban. Sokszor fogyasztott gyorsételeket, rendszeresen ivott alkoholt, ám 2025 őszén csatlakozott egy olyan amatőr futballprogramhoz, amely túlsúlyos férfiakat segít az életmódváltásban. Néhány hónap alatt közel 23 kilogrammot fogyott, ma már rendszeresen focizik és fut. Hylton szerint a sztrók volt az a figyelmeztetés, amely teljesen megváltoztatta a gondolkodását. A férfi mindenkinek azt tanácsolja, hogy ne várjon egy hasonló szörnyűségre - írja a Mirror.