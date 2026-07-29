Kegyetlen hőség csap le: szerdán 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szerint szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este az Alpokban kialakuló konvektív csapadékgócok magasszintű felhőzete nyugat felől bekúszhat az ország fölé, így nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyolfelhőzet. Azonban érdemes brutális hőségre készülni!

Brutális hőség közeleg: szerdán akár 35 fok is lehet Fotó: HungaroMet

Brutális hőség közeleg: szerdán akár 35 fok is lehet

Csapadék nem lesz. A Dunántúlon délies irányú szél lesz a jellemző, melyet északnyugaton élénk lökések is kísérhetnek, míg a Dunától keletre gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.