A magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye bizarr strandolási szabályokat vezetett be

Az olaszországi Szardínia az egyik legnépszerűbb nyaralóhely, ahová a magyarok is előszeretettel ellátogatnak. Nyaralók ezrei kapcsolódnak ki a Spiaggia di Punta Molentis strandon, ám most új szabályokat vezettek be, miután a gyönyörű mediterrán területen tűzvész pusztított.

Új szabályokat vezetett be a szardíniai önkormányzat a sziget legkedveltebb strandján.

Kizárólag a 10 év alattiak és a 65 év felettiek igényelhetnek 1 darab napernyőt.

Belépődíjat is bevezettek, a cél a védett természeti környezet megóvása.

Szardínia legismertebb strandja, a Spiaggia di Punta októberig új szabályozást vezetett be

Fotó: marco bortignon / shutterstock

Új szabályok Szardínián

A hatóságok közlése szerint az új szabályok célja, hogy csökkentsék az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, ezért belépődíjat vezettek be a tengerparton. Ennek megfelelően mindenkinek, aki a mesés strandra látogat, 10 eurós belépődíjat kell fizetnie. Viszont ez még közel sem minden. Az internet népe teljesen felháborodott azon az intézkedésen, hogy csak azok a vendégek használhatnak összesen 1 darab napernyőt, akik 10 év alatti gyermekkel, vagy 65 év feletti felnőttel érkeznek. A magyarázat szerint azért, mert ez a korosztály érzékenyebb a napsugárzásra és a hőségre. Másoknak viszont tilos a napernyő, a sátrak és a kisebb pavilonok használata is.

Az olaszországi nyaralás így már nem mindenki számára vonzó

A Szardínián nyaralni vágyók viszont nem értenek ezzel egyet. A belépődíjat még lenyelték, de azt már nem, hogy a 40 fokos hőségben, a tűző napon kell strandolniuk. A közösségi médiában így kommentálták az új szabályt:

Ó, a csodás Punta Molentis! A hely, ahol 10 eurót fizetsz a belépőért és cserébe azt az élményt kapod, hogy nem használhatsz napernyőt és megégsz a napon.”

Egy másik kommentelő még pikírtebben fogalmazott:

Alapvetően választanod kell: vagy szaporodsz, vagy megöregedsz. Ha nem, mehetsz a sürgősségire égési sérülésekkel.”

A helyi önkormányzat indoklása szerint az új szabályokat a Punta Molentis természeti szépségeinek megőrzése érdekében vezették be, ugyanis a strand egy kijelölt természetvédelmi területen található, amelyet kötelességük megőrizni a jövő generációi számára.