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A magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye bizarr strandolási szabályokat vezetett be

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 16:30
tengerparti nyaralásSzardínia
Elképesztő szabályokat vezettek be a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén. Az olaszországi Szardínia szigetén fura, már-már diszkriminatív intézkedéseket vezettek be a legnépszerűbb strandon, amikről jó ha te is tudsz!
Szekáry Zsuzsanna
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Az olaszországi Szardínia az egyik legnépszerűbb nyaralóhely, ahová a magyarok is előszeretettel ellátogatnak. Nyaralók ezrei kapcsolódnak ki a Spiaggia di Punta Molentis strandon, ám most új szabályokat vezettek be, miután a gyönyörű mediterrán területen tűzvész pusztított. 

  • Új szabályokat vezetett be a szardíniai önkormányzat a sziget legkedveltebb strandján.
  • Kizárólag a 10 év alattiak és a 65 év felettiek igényelhetnek 1 darab napernyőt.
  • Belépődíjat is bevezettek, a cél a védett természeti környezet megóvása.
Szardína strandja, a Spiaggia di Punta
Szardínia legismertebb strandja, a Spiaggia di Punta októberig új szabályozást vezetett be
Fotó: marco bortignon /  shutterstock

Új szabályok Szardínián

A hatóságok közlése szerint az új szabályok célja, hogy csökkentsék az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, ezért belépődíjat vezettek be a tengerparton. Ennek megfelelően mindenkinek, aki a mesés strandra látogat, 10 eurós belépődíjat kell fizetnie. Viszont ez még közel sem minden. Az internet népe teljesen felháborodott azon az intézkedésen, hogy csak azok a vendégek használhatnak összesen 1 darab napernyőt, akik 10 év alatti gyermekkel, vagy 65 év feletti felnőttel érkeznek. A magyarázat szerint azért, mert ez a korosztály érzékenyebb a napsugárzásra és a hőségre. Másoknak viszont tilos a napernyő, a sátrak és a kisebb pavilonok használata is.

Az olaszországi nyaralás így már nem mindenki számára vonzó 

A Szardínián nyaralni vágyók viszont nem értenek ezzel egyet. A belépődíjat még lenyelték, de azt már nem, hogy a 40 fokos hőségben, a tűző napon kell strandolniuk. A közösségi médiában így kommentálták az új szabályt:

 Ó, a csodás Punta Molentis! A hely, ahol 10 eurót fizetsz a belépőért és cserébe azt az élményt kapod, hogy nem használhatsz napernyőt és megégsz a napon.”

 Egy másik kommentelő még pikírtebben fogalmazott: 

Alapvetően választanod kell: vagy szaporodsz, vagy megöregedsz. Ha nem, mehetsz a sürgősségire égési sérülésekkel.”

A helyi önkormányzat indoklása szerint az új szabályokat a Punta Molentis természeti szépségeinek megőrzése érdekében vezették be, ugyanis a strand egy kijelölt természetvédelmi területen található, amelyet kötelességük megőrizni a jövő generációi számára. 

Az olaszországi nyaralóhely ezért meghatározott időrendben tart nyitva, reggel 8-tól este fél 9-ig lehet a parton tartózkodni. 

Nézd meg videón a gyönyörű, fehér homokos strandot:

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