Cápa tűnt fel a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, vérfagyasztó videón a tenger réme

Szokatlan jelenetnek lehettek szemtanúi egy hajó utasai a horvátországi Adriai-tengeren. A Rogoznica közelében készült felvételen egy cápa látható, ami többször is a hajó közelébe merészkedett, miközben a fedélzeten tartózkodók figyelték a mozgását.

Cápatámadás miatt rettegnek a nyaralók

Fotó: Lukas Walter / shutterstock

Cápa Horvátországban

Az Origo beszámolója szerint a videó kedden késő este, helyi idő szerint 23 óra körül készült. A helyszín mintegy 20 kilométerre volt Rogoznicától, amikor a hajón tartózkodók észrevették az állatot a vízben. A felvételt készítő szemtanú elmondása alapján különösen meglepte, hogy a cápa milyen közel merészkedett a hajóhoz. A videón az látható, ahogy az állat a sötét tengeren a jármű környezetében úszik, miközben az utasok folyamatosan szemmel tartják.

A szakértők szerint nagy valószínűséggel rókacápát sikerült lencsevégre kapni. Ez a faj nem ismeretlen az Adriában, bár viszonylag ritkán kerül a figyelem középpontjába. Legkönnyebben hosszú, jellegzetes felső farokúszójáról lehet felismerni. A különleges találkozás ugyan sokakat meglephet, ugyanakkor a beszámolók szerint az eset során nem alakult ki veszélyhelyzet.