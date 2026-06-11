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Cápa tűnt fel a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, vérfagyasztó videón a tenger réme

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors cápa
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 12:50
tengerpartHorvátország
Ijesztő felvétel. Cápát pillantottak meg a hajó utasai.

Szokatlan jelenetnek lehettek szemtanúi egy hajó utasai a horvátországi Adriai-tengeren. A Rogoznica közelében készült felvételen egy cápa látható, ami többször is a hajó közelébe merészkedett, miközben a fedélzeten tartózkodók figyelték a mozgását.

Cápatámadás miatt rettegnek a nyaralók
Cápatámadás miatt rettegnek a nyaralók
Fotó: Lukas Walter / shutterstock

Cápa Horvátországban

Az Origo beszámolója szerint a videó kedden késő este, helyi idő szerint 23 óra körül készült. A helyszín mintegy 20 kilométerre volt Rogoznicától, amikor a hajón tartózkodók észrevették az állatot a vízben. A felvételt készítő szemtanú elmondása alapján különösen meglepte, hogy a cápa milyen közel merészkedett a hajóhoz. A videón az látható, ahogy az állat a sötét tengeren a jármű környezetében úszik, miközben az utasok folyamatosan szemmel tartják.

A szakértők szerint nagy valószínűséggel rókacápát sikerült lencsevégre kapni. Ez a faj nem ismeretlen az Adriában, bár viszonylag ritkán kerül a figyelem középpontjába. Legkönnyebben hosszú, jellegzetes felső farokúszójáról lehet felismerni. A különleges találkozás ugyan sokakat meglephet, ugyanakkor a beszámolók szerint az eset során nem alakult ki veszélyhelyzet.

@24sata Snimka kod Rogoznice: 'Morski pas plivao nam je oko broda...' #24sata #morskipas #rogoznica #hrvatska ♬ izvorni zvuk - 24sata

 

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