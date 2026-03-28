Ne a kórházból posztolj – Megugrott a fertőzöttek száma a magyarok kedvenc szigetein

Délkelet-Ázsia népszerű üdülőhelyei kapcsán egyre több egészségügyi hatóság ad ki figyelmeztetést a növekvő esetszámok miatt. Ausztráliában például az utóbbi időben többször azonosítottak fertőzést olyan utazóknál, akik Indonéziából, Vietnámból vagy Thaiföldről tértek haza. A kanyaró elleni oltás megléte ezért kulcsfontosságú, hiszen a vírus ezekben a régiókban folyamatosan jelen van a lakosság körében.
A szakemberek azt tanácsolják, hogy az utazás előtt mindenki ellenőrizze saját és családtagjai védettségét, mert a behurcolt esetek a helyi közösségekben is gyorsan továbbterjedhetnek.
A nemzetközi statisztikák alapján Indonézia jelenleg a világ egyik legérintettebb területe. A WHO adatai szerint az elmúlt fél évben közel kilencezer kanyarós megbetegedést regisztráltak az országban, amivel globálisan csak India és Angola előzi meg. Thaiföldön a vírus endémiásnak számít, ami azt jelenti, hogy a kórokozó állandóan jelen van a népességben. Bár ott 2025 eleje óta „csupán” ezer körüli esetet jelentettek, a kockázat továbbra is fennáll. Ausztrália 2026-os adatai jól mutatják a folyamat veszélyességét: az év első hónapjaiban azonosított fertőzöttek több mint fele délkelet-ázsiai utazás során kapta el a betegséget, majd hazatérve további helyi fertőzési láncokat indított el.
Azonban a probléma nem kizárólag Ázsiára korlátozódik. Meglepő módon Észak-Amerika is jelentős számú esetet produkált: Kanadában 2025 óta közel hatezer, az Egyesült Államokban pedig több mint háromezer fertőzöttet tartanak nyilván. A kanyaró rendkívül ragályos, cseppfertőzéssel terjedő betegség, amely lázzal, jellegzetes vörös kiütésekkel és náthával jár. A legsúlyosabb veszélyt a beoltatlanokra, különösen a csecsemőkre és a kisgyermekekre jelenti.
Bár az európai nyaralóhelyeken a számok elmaradnak a trópusi régiókétól, a kockázat itt sem elhanyagolható. Franciaországban közel kilencszáz, Olaszországban hatszáz, Spanyolországban pedig majdnem ötszáz esetet rögzítettek a tavalyi év eleje óta. Még az olyan országok esetében is javasolt az óvatosság, mint Görögország, ahol a jelentési kötelezettség elmaradása miatt nem mindig állnak rendelkezésre friss adatok. Németországban 2025-ben több mint kétszáz esetet regisztráltak, bár az idén még nem jelentettek új beteget.
A védettség megszerzése egyszerű: a gyermekkorban kétszer megkapott kanyaró elleni oltás az emberek 95 százalékánál élethosszig tartó immunitást biztosít. Akiknél ez elmaradt, felnőttkorban is pótolhatják, ami azért is fontos, mert az életkor előrehaladtával nő a súlyos szövődmények esélye. A kanyaró okozhat középfülgyulladást vagy tüdőgyulladást, de a legveszélyesebb következmény az agyhártyagyulladás. Ez utóbbi az esetek harminc százalékában halálos kimenetelű, a túlélők ötödénél pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
A biztonságos utazás alapfeltétele tehát a naprakész oltási státusz, amivel elkerülhető, hogy a pihenés súlyos betegséggel végződjön.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
