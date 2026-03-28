Délkelet-Ázsiában kanyaró járvány kezdődött.

Ne a kórházból posztolj – Megugrott a fertőzöttek száma a magyarok kedvenc szigetein

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 13:45
Érdemes alaposan átnézned az oltási könyvedet, mielőtt távoli tájakra indulsz a szezonban. Néhány trópusi úti cél meglátogatása előtt kiemelt fontosságú lehet a kanyaró elleni oltás.
Oroszi Rita
Délkelet-Ázsia népszerű üdülőhelyei kapcsán egyre több egészségügyi hatóság ad ki figyelmeztetést a növekvő esetszámok miatt. Ausztráliában például az utóbbi időben többször azonosítottak fertőzést olyan utazóknál, akik Indonéziából, Vietnámból vagy Thaiföldről tértek haza. A kanyaró elleni oltás megléte ezért kulcsfontosságú, hiszen a vírus ezekben a régiókban folyamatosan jelen van a lakosság körében. 

Számos délkelet-ázsiai úti cél előtt javallott most a kanyaró elleni oltás.
  • Indonézia, India és Thaiföld jelenleg a legfertőzöttebb úti célok, ahol a vírus folyamatosan jelen van.
  • A kanyaró rendkívül ragályos, cseppfertőzéssel terjed, és felnőtteknél súlyos agyhártyagyulladást is okozhat.
  • A gyerekkorban kapott két védőoltás 95 százalékos, életre szóló védettséget jelent a legtöbb ember számára.

Milyen úti célok előtt javallott a kanyaró elleni oltás?

A szakemberek azt tanácsolják, hogy az utazás előtt mindenki ellenőrizze saját és családtagjai védettségét, mert a behurcolt esetek a helyi közösségekben is gyorsan továbbterjedhetnek.

A nemzetközi statisztikák alapján Indonézia jelenleg a világ egyik legérintettebb területe. A WHO adatai szerint az elmúlt fél évben közel kilencezer kanyarós megbetegedést regisztráltak az országban, amivel globálisan csak India és Angola előzi meg. Thaiföldön a vírus endémiásnak számít, ami azt jelenti, hogy a kórokozó állandóan jelen van a népességben. Bár ott 2025 eleje óta „csupán” ezer körüli esetet jelentettek, a kockázat továbbra is fennáll. Ausztrália 2026-os adatai jól mutatják a folyamat veszélyességét: az év első hónapjaiban azonosított fertőzöttek több mint fele délkelet-ázsiai utazás során kapta el a betegséget, majd hazatérve további helyi fertőzési láncokat indított el.

Azonban a probléma nem kizárólag Ázsiára korlátozódik. Meglepő módon Észak-Amerika is jelentős számú esetet produkált: Kanadában 2025 óta közel hatezer, az Egyesült Államokban pedig több mint háromezer fertőzöttet tartanak nyilván. A kanyaró rendkívül ragályos, cseppfertőzéssel terjedő betegség, amely lázzal, jellegzetes vörös kiütésekkel és náthával jár. A legsúlyosabb veszélyt a beoltatlanokra, különösen a csecsemőkre és a kisgyermekekre jelenti.

Európai helyzetkép és a védettség szintjei

Bár az európai nyaralóhelyeken a számok elmaradnak a trópusi régiókétól, a kockázat itt sem elhanyagolható. Franciaországban közel kilencszáz, Olaszországban hatszáz, Spanyolországban pedig majdnem ötszáz esetet rögzítettek a tavalyi év eleje óta. Még az olyan országok esetében is javasolt az óvatosság, mint Görögország, ahol a jelentési kötelezettség elmaradása miatt nem mindig állnak rendelkezésre friss adatok. Németországban 2025-ben több mint kétszáz esetet regisztráltak, bár az idén még nem jelentettek új beteget.

A védettség megszerzése egyszerű: a gyermekkorban kétszer megkapott kanyaró elleni oltás az emberek 95 százalékánál élethosszig tartó immunitást biztosít. Akiknél ez elmaradt, felnőttkorban is pótolhatják, ami azért is fontos, mert az életkor előrehaladtával nő a súlyos szövődmények esélye. A kanyaró okozhat középfülgyulladást vagy tüdőgyulladást, de a legveszélyesebb következmény az agyhártyagyulladás. Ez utóbbi az esetek harminc százalékában halálos kimenetelű, a túlélők ötödénél pedig maradandó egészségkárosodást okoz. 

A biztonságos utazás alapfeltétele tehát a naprakész oltási státusz, amivel elkerülhető, hogy a pihenés súlyos betegséggel végződjön.

