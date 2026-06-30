Van elég kerozin, berobbant a szezon: olcsó járatok foglalhatók a mediterrán országokba

A kerozinellátás Magyarországon biztosított.

Az árak emelkedése a kerozin világpiaci árának tudható be.

A többletköltséget egyes utazási irodák nem hárítják át az utasaikra.

A charterjáratokat választó turisták kedvező áron utazhatnak a mediterrán térségbe.

Biztosított a kerozinellátás, a charterjáratok menetrend szerint közlekednek, a kedvező ajánlatoknak hála pedig több ezer magyar indul útnak a hetekben több mediterrán állomásra. A piacvezető utazási iroda kínálatában többek között Görögországba, Törökországba, Ciprusra, Bulgáriába és Spanyolországba szóló olcsó utazási csomagok találhatók.

Sokak olcsó utazási célpontja az Egremni strand a görögországi Lefkada sziklás, homokos partján.

Fotó: Lucian Bolca

Olcsó utazás 2026-ban? Lehetséges!

A kedvezően alakuló forint-euró árfolyamnak, valamint a több úti célnál elérhető last minute ajánlatoknak köszönhetően kedvező feltételekkel lehet nyaralást foglalni Görögországba, Törökországba, Ciprusra, Bulgáriába és Spanyolországba. Egyelőre kerozinhiány sincs annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben több hír is megjelent arról, hogy a közel-keleti konfliktusok miatt fennakadások alakulhatnak ki a repülőgépek üzemanyag-ellátásában. Az IBUSZ esetében ugyanakkor a charterjáratok zavartalanul működnek, sőt a légiközlekedési szakemberek szerint hazánkban egyébként sem volt kerozinhiány.

„A repülésben az üzemanyag-ellátást rendkívül szigorú tervezés előzi meg. A személyzet minden járat előtt részletes útvonal-, időjárási és üzemanyag-tervet kap, amely tartalmazza az adott repülőterek aktuális működési információit, valamint az esetleges korlátozásokat is. A népszerű mediterrán úti célokra közlekedő Boeing 737-es és Airbus A320-as repülőgépek elegendő kerozint képesek szállítani ahhoz, hogy a Budapest–Antalya vagy Budapest–Barcelona útvonalakat biztonságosan teljesítsék, akár oda-vissza is egy budapesti tankolással” – mondta Hardy Mihály légügyi szakértő egy podcast műsorban.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelentős kerozinkészlet áll rendelkezésre, emellett Magyarország stratégiai tartalékokat is fenntart. Szükség esetén a környező országok finomítóiból is biztosítható az utánpótlás, ezért a szakértők szerint nem az üzemanyag rendelkezésre állása, hanem annak világpiaci árának emelkedése jelent kihívást. Az IBUSZ azonban kifizeti a légitársaságok által felszámított kerozinpótdíjat, ezt a többletköltséget a 2026-os nyári szezonban nem hárítja át az utasaira.