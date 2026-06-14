6 úti cél, amit kerülj el a nyáron: gyűlölik a magyar turistákat

Vannak helyek, ahol tárt karokkal fogadják a helyiek a nyaralókat, azonban akadnak olyan, igen népszerű vakációs úticélok, ahol már attól a szótól feláll a helyiek hátán a szőr, hogy turista. Sajnos ezek azok a helyek, ahol a helybélieknek már nem kedvez a turizmus, hanem ellehetetleníti őket, vagy pedig épp a természeti értékek indultak pusztulásnak a látogatók tömegei miatt.

Velence hiába egyike a kedvelt turistacélpontoknak: a helyiek szeretnék visszakapni a városukat!

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Turistaként kerüld ezeket a helyeket!

Természetesen nem elsősorban a magyar turisták ellen vannak a helyiek: minden nemzet utazóitól frászt kapnak. Sajnos azonban kis hazánk nyaralni vágyói sem számítanak kivételnek. Eláruljuk, mely helyeket érdemes elkerülni, ha szeretnénk kedvezni a helyieknek!

Izland

Egy mágikus hely, amit látni kell! – gondolják sokan, a helyieknek azonban már kezd elegük lenni a látogatókból. Sőt, már a kormány is komoly korlátozásokat vezet be. A népszerű Reykjadalur túraútvonalat már lezárták, a sok látogató miatt ugyanis veszélyessé vált, emellett külön adót is kell fizetniük a turistáknak — épp ez okozott környezeti károk megtérítésére.

Barcelona, Spanyolország

Barcelona már most is az egyik legsűrűbben lakott európai város. Az oda érkező évi 30 millió turista pedig rengeteget ront az egyébként sem épp rózsás helyzeten. Ha ezt nem lenne elég, a nyaralók miatt az ingatlanárak az egekbe szöktek, a tulajdonosok többsége szívesebben adja ki AirBnB-nek a lakását, mintsem helyieknek hosszú távra, így a spanyolok gyakorlatilag kiszorultak a saját városukból.

Machu Picchu, Peru

Az ősi inka város kapcsán igen szigorú korlátozásokat vezettek be. Naponta összesen 3500 látogatót engednek be (feleannyit, mint 2020-ban), ráadásul őket is csak vezetett csoportokban. A látogatók rongálásai miatt ma már senki sem fedezheti fel a területet önmagában.

Angkorvat, Kambodzsa

Angkorvat szent temploma hosszú ideje kedvelt turistacélpont. Kétségtelenül lélegzetelállító, már-már mesebeli látványt nyújt, azonban a látogatók miatt jelentős pusztulásnak indult. Ráadásul mivel szakrális hely, kiemelt szabályok vonatkoznak rá: csakis hosszú nadrágban vagy szoknyában és a vállakat takaró felsőben közelíthető meg, a romokat pedig szigorúan tilos megérinteni, pláne hazavinni belőle darabokat – sokan mégis megteszik.