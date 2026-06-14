6 úti cél, amit kerülj el a nyáron: gyűlölik a magyar turistákat

Vannak helyek, ahol tárt karokkal fogadják a helyiek a nyaralókat, azonban akadnak olyan, igen népszerű vakációs úticélok, ahol már attól a szótól feláll a helyiek hátán a szőr, hogy turista. Sajnos ezek azok a helyek, ahol a helybélieknek már nem kedvez a turizmus, hanem ellehetetleníti őket, vagy pedig épp a természeti értékek indultak pusztulásnak a látogatók tömegei miatt.
Természetesen nem elsősorban a magyar turisták ellen vannak a helyiek: minden nemzet utazóitól frászt kapnak. Sajnos azonban kis hazánk nyaralni vágyói sem számítanak kivételnek. Eláruljuk, mely helyeket érdemes elkerülni, ha szeretnénk kedvezni a helyieknek!
Egy mágikus hely, amit látni kell! – gondolják sokan, a helyieknek azonban már kezd elegük lenni a látogatókból. Sőt, már a kormány is komoly korlátozásokat vezet be. A népszerű Reykjadalur túraútvonalat már lezárták, a sok látogató miatt ugyanis veszélyessé vált, emellett külön adót is kell fizetniük a turistáknak — épp ez okozott környezeti károk megtérítésére.
Barcelona már most is az egyik legsűrűbben lakott európai város. Az oda érkező évi 30 millió turista pedig rengeteget ront az egyébként sem épp rózsás helyzeten. Ha ezt nem lenne elég, a nyaralók miatt az ingatlanárak az egekbe szöktek, a tulajdonosok többsége szívesebben adja ki AirBnB-nek a lakását, mintsem helyieknek hosszú távra, így a spanyolok gyakorlatilag kiszorultak a saját városukból.
Az ősi inka város kapcsán igen szigorú korlátozásokat vezettek be. Naponta összesen 3500 látogatót engednek be (feleannyit, mint 2020-ban), ráadásul őket is csak vezetett csoportokban. A látogatók rongálásai miatt ma már senki sem fedezheti fel a területet önmagában.
Angkorvat szent temploma hosszú ideje kedvelt turistacélpont. Kétségtelenül lélegzetelállító, már-már mesebeli látványt nyújt, azonban a látogatók miatt jelentős pusztulásnak indult. Ráadásul mivel szakrális hely, kiemelt szabályok vonatkoznak rá: csakis hosszú nadrágban vagy szoknyában és a vállakat takaró felsőben közelíthető meg, a romokat pedig szigorúan tilos megérinteni, pláne hazavinni belőle darabokat – sokan mégis megteszik.
Hasonló a helyzet a süllyedő városban is: a turisták lassan széthordják. Mindenki el akar vinni magával egy aprócska darabot a történelmi város épületeiből – aminek a helyiek értelemszerűen nem túlzottan örülnek. Sőt! Arról nem is beszélve, mekkora tömeg “ostromolja” folyamatosan a várost: évi 25 millió turistával egyike a világ legnépszerűbb városainak.
Kétségtelenül a világ egyik legszebb helye, igazi Paradicsom – lenne, ha nem akarna mindenki itt nyaralni. Sajnos azonban a turisták tömegei épp a paradicsomi érintetlenséget semmisítik meg. Ecuador kormánya komoly szigorításokat tett, többek közt a Nemzeti Park csakis vezetett túra keretén belül látogatható, valamint teljesen kitiltották a motoros vízisportokat – ugyanakkor a helyiek sem költözhetnek be a szigetre, így sokan úgy érzik: a turisták miatt végül ők húzták a rövidebbet.
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