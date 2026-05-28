Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ennyit a kerozinhiányról: zavartalanul indult a nyári utazószezon

ibusz
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 09:25
kerozinhiányüzemanyagkerozinnyaralás
Máris nyaralni indultak a magyarok. Mutatjuk, melyik az egyik legnépszerűbb mediterrán úti cél a magyar utazók körében!
Bors
A szerző cikkei

A múlt szombaton elindult az IBUSZ közvetlen charterjárata Antalyába, amely idén is az egyik legnépszerűbb mediterrán úti cél a magyar utazók körében - írja a Life.hu. A tervezett charterjáratok menetrend szerint közlekednek, az utasok utazásait semmilyen üzemanyag-ellátási probléma nem veszélyezteti – állítja az egyik hazai utazási iroda közleménye. Az IBUSZ szerint az elmúlt időszakban megjelent hírek jelentős része félreértelmezett nemzetközi iparági információkon alapult, amelyek nem érintik közvetlenül a magyar utazóközönség számára fontos nyári charterforgalmat Törökországba, Görögországba, Bulgáriába, Ciprusra vagy éppen Spanyolországba. 

Nincs kerozinhiány, nyaralni indultak a magyarok / Fotó: Markus Winkler / Pexels

Megszólalt a kerozinhiányról az IBUSZ

A cég szerint jelenleg nem az üzemanyag-ellátás, hanem a nemzetközi kerozinárak alakulása jelenthet kihívást a légiközlekedésben. 

A szabályozás lehetővé teszi az emelkedő üzemanyagköltségek részleges továbbhárítását az utasokra, az IBUSZ például a június 26-ig induló járatok esetében saját költségén átvállalta ezt a terhet.


 A későbbi időszak díjairól még nincs végleges döntés, ugyanakkor bíznak abban, hogy a kerozinárak stabilizálódnak, így nem lesz szükség felár bevezetésére.

Az IBUSZ antalyai charterjáratának fedélzetén ott volt D. Tóth András is: a riporter a budapesti indulás előtt beszélt a pilótákkal, a földi kiszolgáló személyzettel és a turisztikai szakemberekkel, majd Antalyában is körülnézett a repülőtéren.  Elmondása szerint sem Budapesten, sem Törökország egyik legforgalmasabb üdülőrepterén nem látszott semmilyen fennakadás az üzemanyag-ellátásban.


 

 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu