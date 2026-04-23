Vége a találgatásnak: íme a pontos lista a megengedett poggyászméretekről, amiket felvihetsz a repülőre

A fapados és charter járatok utasai gyakran bizonytalanok abban, hogy a repülőtéren vásárolt termékek beleszámítanak-e a szigorúan vett súlykeretbe. Bár a legtöbb légitársaság engedélyezi egy kisméretű kézipoggyász ingyenes fedélzetre vitelét, a duty-free szatyrok kezelése cégenként eltérő lehet. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a legnagyobb szolgáltatók szabályzata alapján.

Fotó: Niradj / shutterstock

A TUI és a Jet2 utasai egy nagyobb kabinbőröndöt és egy kis táskát is felvihetnek.

A folyadékokra és éles tárgyakra vonatkozó biztonsági szabályok továbbra is szigorúak.

Mekkora lehet a kézipoggyász a Ryanair, az easyJet és a TUI járatain?

A Ryanair esetében az alapár egy 40 x 30 x 20 cm-es táskát tartalmaz, amelynek az előttünk lévő ülés alatt kell elférnie. A légitársaság technikai értelemben engedélyezi, hogy a vámmentes boltban vásárolt termékeket a táskák mellett, külön szatyorban vigyük fel a gépre. Aki elsőbbségi beszállást vásárol, egy további, maximum 10 kg-os nagy táskát is felvihet (55 x 40 x 20 cm), amit a fej feletti tartóban kell elhelyezni.

Az easyJet szabályzata kimondottan barátságos a vásárlókkal: az ingyenes kisméretű táska (45 x 36 x 20 cm) mellett minden utas felvihet egy szabványos méretű repülőtéri duty-free szatyrot is. Fontos kitétel, hogy az utasnak képesnek kell lennie saját erejéből elhelyezni a csomagjait a tárolókban.

Súlykorlátok és speciális előírások

A TUI utasai egy 55 x 40 x 20 cm-es, maximum 10 kg-os kézipoggyászt, valamint egy kisebb személyes táskát (női táska, laptop táska, kisebb hátizsák, fényképezőgép táska) vihetnek magukkal díjmentesen. A vámmentes termékeknél a légitársaság a folyadékokra vonatkozó biztonsági előírásokat hangsúlyozza: a vásárolt árut a blokkal együtt lezárt biztonsági tasakban kell tartani az utazás végéig.

A Jet2 esetében a 10 kg-os nagy kabintáska (56 x 45 x 25 cm) mellett egy kisebb személyes táska vagy egy duty-free szatyor vihető fel ingyen, amennyiben az elfér az ülés alatt.

Általános biztonsági korlátozások Bár a légitársasági szabályok eltérhetnek, a biztonsági ellenőrzés előírásai egységesek: Folyadékok: a legtöbb reptéren továbbra is érvényes a 100 ml-es korlát, a termékeket átlátszó tasakba kell tenni.

a legtöbb reptéren továbbra is érvényes a 100 ml-es korlát, a termékeket átlátszó tasakba kell tenni. Éles tárgyak: csak 6 cm-nél rövidebb pengéjű olló kerülhet a fedélzetre.

csak 6 cm-nél rövidebb pengéjű olló kerülhet a fedélzetre. Öngyújtók: fejenként egy darab engedélyezett, amelyet tilos a feladott csomagba tenni, kizárólag az utasnál maradhat.

fejenként egy darab engedélyezett, amelyet tilos a feladott csomagba tenni, kizárólag az utasnál maradhat. Élelmiszerek: por állagú anyagok és ételek akadályozhatják a röntgensugaras átvilágítást, ami manuális ellenőrzéshez és késéshez vezethet.

por állagú anyagok és ételek akadályozhatják a röntgensugaras átvilágítást, ami manuális ellenőrzéshez és késéshez vezethet. Fagyasztott áruk: jégakkuk vagy fagyasztott élelmiszerek szállítása általában tilos, kivéve a gyógyszereket és a bébiételt.

