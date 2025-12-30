Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Itt a bejelentés: Útnak indult az IBUSZ első járata Kenyába

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 15:39
Elindult az IBUSZ első közvetlen charterjárata Kenyába, amely új, egzotikus úti célt tesz elérhetővé a magyar utazók számára a téli szezonban.
A Budapestről induló, a Smartwings légitársaság által márciusig heti rotációban üzemeltetett, 180 férőhelyes, mintegy 9,5 órás charterjárat kényelmes és közvetlen eljutást biztosít Kelet-Afrika egyik legváltozatosabb és legizgalmasabb úti céljába. Miután útnak indult az IBUSZ első járata Kenyába, az utazókat különleges szafariélmények, lenyűgöző nemzeti parkok, valamint az Indiai-óceán fehér homokos tengerpartjai várják.

Fotó: ACSAI_MIKL6S / IBUSZ

Az IBUSZ kínálata

Kenya a klasszikus afrikai szafarik szülőhazája: az utazók természetes élőhelyükön figyelhetik meg az oroszlánokat, elefántokat, zebrákat és zsiráfokat olyan ikonikus védett területeken, mint a Tsavo Nemzeti Park, amely változatos vadállományáról és drámai tájairól világszerte ismert. A kalandokat az Indiai-óceán partvidéke teszi teljessé: Diani Beach fehér homokos strandjai, pálmafái és korallzátonyai ideális környezetet biztosítanak a pihenéshez és feltöltődéshez.

Az IBUSZ kínálatában all inclusive tengerparti szállodák, valamint izgalmas, magyar nyelvű idegenvezetéssel kísért körutazások is szerepelnek. A programok során a vendégek kényelmes szállásokon pihenhetnek, autentikus kulináris élményekben részesülhetnek, miközben a jól szervezett, biztonságos utazásról tapasztalt helyi partnerek gondoskodnak.

 

Fotó: ACSAI_MIKL6S / IBUSZ

Kenya ideális téli úti cél: januártól márciusig kellemes meleg, gazdag kulturális élmények és páratlan természeti látnivalók várják az utazókat. Az új charterjárattal az IBUSZ célja, hogy Afrika egyik legkülönlegesebb országát könnyen elérhetővé és élményszerűen felfedezhetővé tegye a magyar utazók számára.

