Másodszor is a világ legjobbja lett a magyar vörösbor

A Concours Mondial de Bruxelles nemzetközi borversenyen a világ borait rangsorolták.

Öt év elteltével másodszor is első helyen végzett az egyik magyar márka terméke.

A díj ékes bizonyítéka, hogy a villányi borvidék szerte a világon kiemelkedőnek számít.

Fantasztikus magyar siker született a világ egyik legrangosabb nemzetközi borversenyén, a Concours Mondial de Bruxelles (CMB) elnevezésű megmérettetésen. Az International Red Wine Revelation (a verseny legmagasabb pontszámú vörösbora) címet a villányi Jammertal Borbirtok Koh-I-Noor Merlot 2018 tétele kapta. Ezzel a CMB történetében a Jammertal Borbirtok az egyetlen, amelynek terméke két alkalommal is a világ legjobb vörösborának bizonyult.

A villányi Jammertal Borbirtok Koh-I-Noor Merlot 2018-as tétele bizonyult a világ legjobb vörösborának.

Magyar termék a világ legjobb vörösbora

A verseny az örményországi Jerevánban három teljes napig tartott, ez idő alatt a 300 fős nemzetközi zsűri közel 6 ezer 700 bort értékelt 50 országból a vakkóstolások során. A CMB közleményében a magyar vörösborok történelmi központjaként és a prémium vörösborok meghatározó nemzetközi viszonyítási pontjaként nevezte meg a villányi borvidéket, a Jammertal első helyezése ugyanis nemcsak a birtok világszínvonalú munkáját, hanem a borvidék terroirjának nemzetközi pozícióját is igazolta.

A Concours Mondial de Bruxelles évente több mint 15 ezer nevezést fogad különböző versenyszekciókban. A borokat szigorúan ellenőrzött körülmények között kóstoltatják meg a szakértőkkel, hogy az eredmények kizárólag a tételek minőségén, karakterén és szakmai értékén alapuljanak. A verseny célja, hogy azonosítsa a világ legkiemelkedőbb borait és megbízható iránytűként szolgáljon a szakma, a kereskedelem és a fogyasztók számára egyaránt.

Tudtad? A Jammertal Borbirtok egy szőlészeti- és borászati holding, amely 85 hektáron gazdálkodik. Számtalan kiemelkedő eredményt és megbecsülést szerzett a magyar vörösbor számára a legkülönbözőbb bor-világversenyeken. Főborásza Kövesdi Zsófia, szőlészeti vezetője Nagy Zsolt.

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