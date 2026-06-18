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Másodszor is a világ legjobbja lett a magyar vörösbor

Másodszor is a világ legjobbja lett a magyar vörösbor

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors borverseny
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 11:20
vörösborlegjobb borászatvilágelső
Öt év elteltével másodszor is a világ legjobb vörösborának bizonyult az egyik hazai márka terméke. A bort a nagy presztízsű Concours Mondial de Bruxelles nemzetközi borversenyen díjazták.
Vági Bence
A szerző cikkei
  • A Concours Mondial de Bruxelles nemzetközi borversenyen a világ borait rangsorolták.
  • Öt év elteltével másodszor is első helyen végzett az egyik magyar márka terméke.
  • A díj ékes bizonyítéka, hogy a villányi borvidék szerte a világon kiemelkedőnek számít.

Fantasztikus magyar siker született a világ egyik legrangosabb nemzetközi borversenyén, a Concours Mondial de Bruxelles (CMB) elnevezésű megmérettetésen. Az International Red Wine Revelation (a verseny legmagasabb pontszámú vörösbora) címet a villányi Jammertal Borbirtok Koh-I-Noor Merlot 2018 tétele kapta. Ezzel a CMB történetében a Jammertal Borbirtok az egyetlen, amelynek terméke két alkalommal is a világ legjobb vörösborának bizonyult.

A villányi Jammertal Borbirtok Koh-I-Noor Merlot 2018-as tétele, mint a világ legjobb vörösbora
A villányi Jammertal Borbirtok Koh-I-Noor Merlot 2018-as tétele bizonyult a világ legjobb vörösborának.

Magyar termék a világ legjobb vörösbora

A verseny az örményországi Jerevánban három teljes napig tartott, ez idő alatt a 300 fős nemzetközi zsűri közel 6 ezer 700 bort értékelt 50 országból a vakkóstolások során. A CMB közleményében a magyar vörösborok történelmi központjaként és a prémium vörösborok meghatározó nemzetközi viszonyítási pontjaként nevezte meg a villányi borvidéket, a Jammertal első helyezése ugyanis nemcsak a birtok világszínvonalú munkáját, hanem a borvidék terroirjának nemzetközi pozícióját is igazolta.

A Concours Mondial de Bruxelles évente több mint 15 ezer nevezést fogad különböző versenyszekciókban. A borokat szigorúan ellenőrzött körülmények között kóstoltatják meg a szakértőkkel, hogy az eredmények kizárólag a tételek minőségén, karakterén és szakmai értékén alapuljanak. A verseny célja, hogy azonosítsa a világ legkiemelkedőbb borait és megbízható iránytűként szolgáljon a szakma, a kereskedelem és a fogyasztók számára egyaránt.

Tudtad?

A Jammertal Borbirtok egy szőlészeti- és borászati holding, amely 85 hektáron gazdálkodik. Számtalan kiemelkedő eredményt és megbecsülést szerzett a magyar vörösbor számára a legkülönbözőbb bor-világversenyeken. Főborásza Kövesdi Zsófia, szőlészeti vezetője Nagy Zsolt.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu