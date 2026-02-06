Külföldön is egyre népszerűbbek a magyar borok!

Egy évfordulót követően érdemes visszatekinteni és mérleget vonni, pontos mérőszámok alapján vizsgálni egy-egy szektor teljesítményét. „A Magyar Bormarketing Ügynökség 2023 elején pontos stratégia mentén kezdte meg működését, amelynek köszönhetően a borszektort sújtó globális szintű válságok ellenére a KSH adatai alapján pozitív trendek kezdenek kirajzolódni a magyar bor teljesítményét mutató fontos mérőszámokban!” – emelte ki Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.
Világpiaci fogyasztási trend és a magyar export viszonya - miközben a világ borfogyasztása 2023-ról 2024-re 3,1%-kal csökkent, a magyar borexport jelentősen, 15,5%-kal növekedni tudott (2023: 1,12 millió hl, 2024: 1,29 millió hl). Értékben a növekedés még ennél is nagyobb volt: a magyar borászatok exportból származó bevétele 17,9%-kal emelkedett (2023: 113,5 millió EUR, 2024: 133,8 millió EUR), amely a magasabb értékesítési áraknak volt köszönhető.
Örvendetes, hogy ez a pozitív trend tartja magát, hiszen 2025-ben 40,3 millió liter palackos bor került kivitelre, ami további 4,5%-os növekedés 2024-hez képest. A palackos borok exportja tehát 2022 óta folyamatosan bővül. A Magyar Bormarketing Ügynökség kiemelt célpiacai közül Németország teljesített a legjobban 2025-ben, itt az értékesített palackos borok mennyisége 11%-kal, értéke 22%-kal nőtt, az átlagárak mintegy 10%-os növekedése mellett.
Az export értékelése szempontjából lényeges tényező a kivitel szerkezete, amely szintén tovább tudott javulni: a nagyobb hozzáadott értékű palackos borok mennyiségi részaránya a lédighez képest a teljes borexporton belül évről évre nő. A palackozott borok aránya 2022-ben még csak 30%, 2025-ben már 37% volt.
Különösen fontos eredmény, hogy a magyar borexport teljesítménye a világtrenddel ellentétesen mozdult el. A nemzetközi borfogyasztás csökkenése mellett elért bővülés azt jelzi, hogy a „Magyar Bor” márkát építő, valamint az exportértékesítést támogató kampányok és piaci aktivitások kézzelfogható eredményeket hoznak. A magyar bor a globális recessziós nyomás ellenére is képes volt erősíteni külpiaci pozícióját.
„A fenti adatok bizakodásra adnak okot, és arra sarkallnak bennünket, hogy a stratégiát követve, világos üzenetekkel piacot kell építeni, minden erőforrást erre kell fordítani!” – hangsúlyozta Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, aki mondandóját velősen úgy összegezte: „most piacot építünk, nem pincét!”
