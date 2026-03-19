3 év, 10 ország, 200 projekt – Biztos alapokra építi 2026-os terveit a Magyar Bormarketing Ügynökség!

A Stratégia által meghatározott elsődleges és másodlagos célpiacokon már 2023 óta aktív a Magyar Bormarketing Ügynökség. Ázsiában például (elsősorban Kínában és Dél-Koreában) az ottani partnerügynökséggel való együttműködésnek köszönhetően már korán kiépült a Wines of Hungary folyamatos jelenléte. 2025 ezzel együtt is igazi mérföldkőnek számít, mivel a kezdeti lépések tavaly valóban szintet léptek: az MBÜ célzott marketing- és PR-tevékenysége révén átfogó piacépítésbe kezdett az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Németországban is. Ez alatt a pár hónap alatt 17 nemzetközi kampányt indítottak, amelyeket 54 önálló szakmai és promóciós esemény, 6 külföldi célközönséget megszólító social media kampány és 7 nemzetközi PR-kampány támogatott.
Minden lehetséges alkalommal elmondom, hogy a lehető legtöbb rendelkezésre álló erőforrást piacépítésre kell fordítani. Éppen ezért a Magyar Bormarketing Ügynökséggel minden kampány fókuszába az értékesítés ösztönzését, a közvetlen üzletkötések elősegítését állítjuk
– hangsúlyozta Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.
A KSH által publikált exportadatok azt mutatják, hogy működnek a piacépítő törekvések hiszen a recesszív nemzetközi környezetben a magyar borexport mérlege immár sorozatban harmadik éve ért el pozitív eredményt, és a kivitel szerkezete is kedvező irányba, a minőségi palackos borok felé mozdult el.
Az elmúlt időszak tehát hatékonyan alapozta meg a magyar bor egységes és versenyképes nemzetközi megjelenését, és a statisztikai adatok is kellő megerősítéssel szolgálnak arra, hogy ezen az úton érdemes tovább haladni. A Magyar Bormarketing Ügynökség 2026-os tervei ennek megfelelően hasonlóan impozánsak. Folytatódik az átfogó piacépítés a kiemelt célországokban, amelyekhez idén Lengyelország is csatlakozik.
Az év első negyedévben a nemzetközi szakvásárokon való megjelenésen van a hangsúly (Wine Paris, ProWein majd Vinexpo Hong Kong), illetve lezajlott a nemzetközi Furmint Február kampány is. A második negyedévben New Yorkban mutatjuk be a Volcanic Wine Awards díjnyertes borait, valamint a Kékfrankos Bormustra irányítja a nemzetközi figyelmet a magyar vörösborok egyik kulcsfajtájára. Az év második felében a magyar bor a világ egyik legismertebb bormúzeumában, a La Cité du Vin-ben is megjelenik, miközben Kínában és Dél-Koreában, valamint Németországban is folytatódik a magyar bor márkaépítése. Az őszi időszak csúcspontja a BOR 2026 – Hungarian Wine Summit, amelyre mintegy 170 nemzetközi beszerző és kereskedő érkezik Budapestre. Az évet a tokaji aszú nemzetközi kampánya zárja.
Arra kérdésre reagálva, hogy milyen üzeneteket hordoznak ezek a nemzetközi kampányok, Rókusfalvy Pál úgy fogalmazott, hogy
Borkultúránk az ezeréves Magyarország része. A Nemzeti Bormarketing Stratégiánk a Kárpát medence egyediségére, koncentrált vulkanikus talajunkra, egyedi fajtáinkra, történelmi borvidékeinkre épül. Fő szőlőfajtáink a furmint (Tokaj és Somló), az olaszrizling (Balaton borrégió) és a kékfrankos (Egri- és Szekszárdi bikavér), amikhez természetesen csatlakoznak a többi magyar borvidékünk alulról építkező közösségi, egyre erősödő védjegyei is a Magyar Bor „ernyőmárka” alatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.