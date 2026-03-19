3 év, 10 ország, 200 projekt – Biztos alapokra építi 2026-os terveit a Magyar Bormarketing Ügynökség!

A Stratégia által meghatározott elsődleges és másodlagos célpiacokon már 2023 óta aktív a Magyar Bormarketing Ügynökség. Ázsiában például (elsősorban Kínában és Dél-Koreában) az ottani partnerügynökséggel való együttműködésnek köszönhetően már korán kiépült a Wines of Hungary folyamatos jelenléte. 2025 ezzel együtt is igazi mérföldkőnek számít, mivel a kezdeti lépések tavaly valóban szintet léptek: az MBÜ célzott marketing- és PR-tevékenysége révén átfogó piacépítésbe kezdett az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Németországban is. Ez alatt a pár hónap alatt 17 nemzetközi kampányt indítottak, amelyeket 54 önálló szakmai és promóciós esemény, 6 külföldi célközönséget megszólító social media kampány és 7 nemzetközi PR-kampány támogatott.

Minden lehetséges alkalommal elmondom, hogy a lehető legtöbb rendelkezésre álló erőforrást piacépítésre kell fordítani. Éppen ezért a Magyar Bormarketing Ügynökséggel minden kampány fókuszába az értékesítés ösztönzését, a közvetlen üzletkötések elősegítését állítjuk

– hangsúlyozta Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

A KSH által publikált exportadatok azt mutatják, hogy működnek a piacépítő törekvések hiszen a recesszív nemzetközi környezetben a magyar borexport mérlege immár sorozatban harmadik éve ért el pozitív eredményt, és a kivitel szerkezete is kedvező irányba, a minőségi palackos borok felé mozdult el.

Az elmúlt időszak tehát hatékonyan alapozta meg a magyar bor egységes és versenyképes nemzetközi megjelenését, és a statisztikai adatok is kellő megerősítéssel szolgálnak arra, hogy ezen az úton érdemes tovább haladni. A Magyar Bormarketing Ügynökség 2026-os tervei ennek megfelelően hasonlóan impozánsak. Folytatódik az átfogó piacépítés a kiemelt célországokban, amelyekhez idén Lengyelország is csatlakozik.

Az év első negyedévben a nemzetközi szakvásárokon való megjelenésen van a hangsúly (Wine Paris, ProWein majd Vinexpo Hong Kong), illetve lezajlott a nemzetközi Furmint Február kampány is. A második negyedévben New Yorkban mutatjuk be a Volcanic Wine Awards díjnyertes borait, valamint a Kékfrankos Bormustra irányítja a nemzetközi figyelmet a magyar vörösborok egyik kulcsfajtájára. Az év második felében a magyar bor a világ egyik legismertebb bormúzeumában, a La Cité du Vin-ben is megjelenik, miközben Kínában és Dél-Koreában, valamint Németországban is folytatódik a magyar bor márkaépítése. Az őszi időszak csúcspontja a BOR 2026 – Hungarian Wine Summit, amelyre mintegy 170 nemzetközi beszerző és kereskedő érkezik Budapestre. Az évet a tokaji aszú nemzetközi kampánya zárja.