Nem minden hős visel köpenyt: autóbusz-vezető sietett két nő segítségére a Keleti pályaudvarnál

Emberségből jelesre vizsgázott az az autóbusz-vezető, aki vasárnap este a Keleti pályaudvarnál vette észre, hogy egy garázda társaság két nőt zaklat és bántalmaz. A sofőr ekkor egy percig sem habozott: leszállt a buszról, és azonnal a két hölgy segítségére sietett.

Autóbusz-vezető sietett két nő segítségére a Keleti pályaudvarnál / Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A támadás során az autóbusz-vezető maga is könnyebb sérüléseket szenvedett, ám a határozott fellépésének köszönhetően sikerült megakadályozni a súlyosabb következményeket. A helyszínre érkező rendőrök később elfogták az agresszív banda tagjait - számoltak be a történtekről a BKV Zrt. Facebook-oldalán.

Kollégánk 45 éves, csaknem 4 éve dolgozik a BKV-nál; nem szeretne a nyilvánosság elé állni, mert mint mondta, ez számára nem a hírnévről szól, a segítség nem hőstett, hanem emberség kérdése. Respect a kollégánknak és mindenki másnak, aki nem megy el közömbösen, ha valaki segítségre szorul

- tették hozzá.