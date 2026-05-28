Nem minden hős visel köpenyt: autóbusz-vezető sietett két nő segítségére a Keleti pályaudvarnál

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 15:10
Egy garázda társaság bántalmazta a két hölgyet. A hős autóbusz-vezető egy percig sem habozott: azonnal közbelépett.
Emberségből jelesre vizsgázott az az autóbusz-vezető, aki vasárnap este a Keleti pályaudvarnál vette észre, hogy egy garázda társaság két nőt zaklat és bántalmaz. A sofőr ekkor egy percig sem habozott:  leszállt a buszról, és azonnal a két hölgy segítségére sietett. 

A támadás során az autóbusz-vezető maga is könnyebb sérüléseket szenvedett, ám a határozott fellépésének köszönhetően sikerült megakadályozni a súlyosabb következményeket. A helyszínre érkező rendőrök később elfogták az agresszív banda tagjait - számoltak be a történtekről a BKV Zrt. Facebook-oldalán.

Kollégánk 45 éves, csaknem 4 éve dolgozik a BKV-nál; nem szeretne a nyilvánosság elé állni, mert mint mondta, ez számára nem a hírnévről szól, a segítség nem hőstett, hanem emberség kérdése. Respect a kollégánknak és mindenki másnak, aki nem megy el közömbösen, ha valaki segítségre szorul

- tették hozzá.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
