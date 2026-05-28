7+1 pont a testen, ahol azonnal lehűtheted magad

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 15:15
kánikula ellenhőguta veszélytoptippekegészséghűtés
Épphogy kezd berobbanni a nyár, máris szenvedünk az elviselhetetlen hőségtől. A test hűtése most elengedhetetlen, hogy a pokoli meleget rosszullét nélkül átvészeljük. A testünkön hat pont is létezik, amely a klímánál is hatékonyabban visszaránt minket a rendes kerékvágásba. Mutatjuk, melyek ezek!
  • A test hűtése a bőr felszínéhez közeli pulzuspontok borogatásával a leggyorsabb.
  • A keringő vér lehűtése azonnal csökkenti a szervezet belső maghőmérsékletét.
  • Hat kulcsfontosságú zóna – köztük a nyak, a csukló és a hónalj – hűtése hoz gyors enyhülést.

A nyári hőség életveszélyes lehet, hiszen komoly rosszullétet is okozhat a ránk törő forróság. A nyár berobbanása után bármikor hőségriadót kiálthatnak, ezért már most érdemes utánanézni a legjobb hűsítő praktikáknak, még mielőtt ránk ront a tikkasztó meleg. Mutatjuk, hogyan lehetséges a test hűtése melegben!

Egy nő a test hűtése közben egy padon nyáron
A test hűtése 8 ponton is villámgyorsan megtörténhet / Illusztráció: goffkein.pro / Shutterstock

Hogyan lehetséges a test hűtése hatékonyan? 

Számtalan ember kétségbeesetten keres megbízható és gyors megoldást a kánikula ellen. Habár otthon a klíma megvédhet minket a melegtől, a szabadban az egészségünket tesszük kockára, amikor nem védjük a testünket, hiszen hőguta tünetei is jelentkezhetnek. A test hűtése tehát odakint is elengedhetetlen. Szerencsére a testünkön van nyolc olyan, úgynevezett pulzuspont, amelyek hűtése a teljes testre kihat, mi több, az alvást is segítheti

A biológiai rendszerünk úgy működik, mint egy hűtőszekrény: belső hűtőfolyadékként használja a vért. Amikor a testünk felmelegszik, az erek kitágulnak a bőr közelében, ezzel fokozva a véráramlást, hogy a hő leadható legyen a környezetnek. 

Az említett nyolc pulzuspont mentén a fő artériák a legközelebb vannak a bőrfelszínhez, így ha ezeket a területeket hűteni kezdjük hideg vízzel vagy vizes borogatással, akkor villámgyorsan mérséklődhet az egész testünk hőmérséklete. A lehűlt vér ugyanis visszajut a keringésbe, elnyelve a belső hőt. Ezt a tudomány hatékony „hőstressz-trükknek” hívja. 

Hőség elleni védelem – így csináld

Íme a test nyolc pontja, amelyen keresztül a legdurvább kánikulában is lehűtheted magad! 

  • A nyak oldalsó területei és a tarkó a legfontosabb területek közé tartoznak, mivel ezeken a helyeken futnak a legjelentősebb, agyunkat ellátó főütőerek. 
  • A csuklóink is jól szolgálhatnak hűtési célra, ugyanis könnyen hozzáférhető pontok. Pillanatok alatt vért juttathatunk a keringésbe, ha hideg folyóvíz alá tartjuk a csuklóinkat. 
  • A hónalj anatómiailag az egyik leginkább hatékony pont, mert a legalkalmasabb a testhőmérséklet gyors és drasztikus csökkentésére.
  • Az ágyék is a test egyik fontos területe hűtés szempontjából. Ez a szervezet egy másik olyan kritikus, eltakart zónája, amely a főbb verőerek mellett közvetlenül helyezkedik el. 
  • A halánték és a homlok a hűvös borogatás népszerű helyei, szinte azonnal enyhülést hoznak a hőségben. 
  • A térd és a könyök olyan hajlati területek, amelyek vékony bőrrel és sűrű, felszíni érhálózattal bírnak, ezért jól reagálnak a hűtésre. 

A meleg éjszakák ellen is fontos felvértezni a szervezetünket. Játszd le a videót, hogy megtudd, ezt hogyan teheted meg:

(Mirror)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu