7+1 pont a testen, ahol azonnal lehűtheted magad

A test hűtése a bőr felszínéhez közeli pulzuspontok borogatásával a leggyorsabb.

A keringő vér lehűtése azonnal csökkenti a szervezet belső maghőmérsékletét.

Hat kulcsfontosságú zóna – köztük a nyak, a csukló és a hónalj – hűtése hoz gyors enyhülést.

A nyári hőség életveszélyes lehet, hiszen komoly rosszullétet is okozhat a ránk törő forróság. A nyár berobbanása után bármikor hőségriadót kiálthatnak, ezért már most érdemes utánanézni a legjobb hűsítő praktikáknak, még mielőtt ránk ront a tikkasztó meleg. Mutatjuk, hogyan lehetséges a test hűtése melegben!

A test hűtése 8 ponton is villámgyorsan megtörténhet / Illusztráció: goffkein.pro / Shutterstock

Hogyan lehetséges a test hűtése hatékonyan?

Számtalan ember kétségbeesetten keres megbízható és gyors megoldást a kánikula ellen. Habár otthon a klíma megvédhet minket a melegtől, a szabadban az egészségünket tesszük kockára, amikor nem védjük a testünket, hiszen hőguta tünetei is jelentkezhetnek. A test hűtése tehát odakint is elengedhetetlen. Szerencsére a testünkön van nyolc olyan, úgynevezett pulzuspont, amelyek hűtése a teljes testre kihat, mi több, az alvást is segítheti.

A biológiai rendszerünk úgy működik, mint egy hűtőszekrény: belső hűtőfolyadékként használja a vért. Amikor a testünk felmelegszik, az erek kitágulnak a bőr közelében, ezzel fokozva a véráramlást, hogy a hő leadható legyen a környezetnek.

Az említett nyolc pulzuspont mentén a fő artériák a legközelebb vannak a bőrfelszínhez, így ha ezeket a területeket hűteni kezdjük hideg vízzel vagy vizes borogatással, akkor villámgyorsan mérséklődhet az egész testünk hőmérséklete. A lehűlt vér ugyanis visszajut a keringésbe, elnyelve a belső hőt. Ezt a tudomány hatékony „hőstressz-trükknek” hívja.

Hőség elleni védelem – így csináld

Íme a test nyolc pontja, amelyen keresztül a legdurvább kánikulában is lehűtheted magad!

A nyak oldalsó területei és a tarkó a legfontosabb területek közé tartoznak, mivel ezeken a helyeken futnak a legjelentősebb, agyunkat ellátó főütőerek.

A csuklóink is jól szolgálhatnak hűtési célra, ugyanis könnyen hozzáférhető pontok. Pillanatok alatt vért juttathatunk a keringésbe, ha hideg folyóvíz alá tartjuk a csuklóinkat.

A hónalj anatómiailag az egyik leginkább hatékony pont, mert a legalkalmasabb a testhőmérséklet gyors és drasztikus csökkentésére.

Az ágyék is a test egyik fontos területe hűtés szempontjából. Ez a szervezet egy másik olyan kritikus, eltakart zónája, amely a főbb verőerek mellett közvetlenül helyezkedik el.

A halánték és a homlok a hűvös borogatás népszerű helyei, szinte azonnal enyhülést hoznak a hőségben.

A térd és a könyök olyan hajlati területek, amelyek vékony bőrrel és sűrű, felszíni érhálózattal bírnak, ezért jól reagálnak a hűtésre.

A meleg éjszakák ellen is fontos felvértezni a szervezetünket.

(Mirror)

