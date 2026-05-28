Döbbenetes vallomást tett a Házasság első látásra sztárja: Azóta is tartja volt férjével a kapcsolatot

Fűzfa Ritát a Házasság első látásra harmadik évadában ismerhették meg a nézők, ahol Varga Sanya mellett mondta ki vakon a boldogító igent, jóllehet házasságuk végül zátonyra futott. Az egykori feleség lapunknak adott interjújában elmesélte, hogyan csapódtak le benne a műsor után történtek, milyen kapcsolatban van Sanyával és milyen hatással volt a műsor a mindennapjaira.
Egy évvel ezelőtt, május 26-án döntött úgy Házasság első látásra Rita és Sanya, hogy elindulnak egy közös úton és a véletlenre bízzák magukat. Bár az együtt töltött hetek alatt sok mindent megpróbáltak együtt, Sanya sokszor fejezte ki nemtetszését feleségével kapcsolatban. A fináléban aztán mégis ő volt az, aki folytatni szerette volna a házasságot, Rita azonban úgy érezte, nem lenne közös jövőjük.
Sokat beszélgettünk a műsor után a kapcsolatról és végül bevallotta, hogy ő is jobbnak látta, amiért én nemmel válaszoltam, mert ő sem volt teljesen biztos a döntésében. Ha igent mondtam volna, akkor nyitott lett volna, így viszont ez egy jel volt neki, hogy nem érdemes folytatni és lezártuk a kapcsolatot
– meséli Rita, aki szerint a történtek ellenére a barátság nagyon is jól tud működni közöttük.
A műsorban voltak pillanatok, amikor egy kiskanál vízben is meg tudtam volna fojtani, de egyébként nekem pozitív élmény maradt az egész, nem haragszom rá semmiért
Mint kiderült, Rita és Sanya azóta is tartják a kapcsolatot, többször spontán is összefutottak a közelmúltban szórakozóhelyeken, ilyen esetben örömmel veszik a találkozást, bár nem kizárólag a sorsra hagyatkoznak, ha találkozóról van szó.
Épp most volt egy éve, hogy összeházasodtunk, ami egyébként a szülinapja is, úgyhogy ő ezt a napot nem fogja elfelejteni soha. El is hívtam most egy pizzára a jeles nap alkalmából, amit ő elfogadott. Annyit kértem tőle, hogy jöjjön értem, az már a meglepetés része volt, hogy a többi Házasságos szereplőt is meghívtam a műsorból, Zsolti például rá is ért, ő is eljött. Sokan szurkolnak nekünk még mindig, de ez részünkről már nem lehet kapcsolat. Jóban vagyunk és most jó alkalom volt egy újabb bulira.
Fűzfa Rita elmesélte, hogy a műsorban megismert szereplők aktívan tartják egymással a kapcsolatot, heti rendszerességgel szerveznek valamit.
Van egy közös csoportunk, oda mindig bedobjuk az ötleteket és néhányan mindig tudunk találkozni, előfordul, hogy tízen, tizenketten is akár, mindhárom évadból vegyesen, jókat tudunk bulizni. Nagyon szorosan összetart minket ez a közös tapasztalás, mindenki szurkol a másiknak.
A Házasság első látásra Ritája őszintén úgy véli, ez a műsor nemcsak a kapcsolatok terén, hanem szakmai szempontból is gyökeresen megváltoztatta az életét.
A műsor után több szépészeti beavatkozást is bevállaltam, azóta is arca vagyok ennek a cégnek és sokan jönnek hozzánk miattam. Azt gondolom, hogy nagykövete lettem a 45 pluszos nőknek a szépészetben, hiszen időközben referens lettem, rengeteget tanultam, most már én szoktam javasolni a pácienseknek, hogy milyen kezelést érdemes igénybe venniük.
Rita közösségi oldalát rengetegen követik, hitelessége miatt pedig hallgatnak is rá és elfogadják a tanácsait. Elmondása alapján sokan nem mernek már változtatni ötven felett, pedig akik mégis bevállalják, boldogan néznek utána tükörbe, amikor azt tapasztalják, hogy egy kicsit fiatalabb, üdébb önmagukat láthatják viszont. Rita egyébként életmódjára is nagyon odafigyel, három éves kora óta szertornázik, művészi tornázik, a sport az egész életét végigkísérte. Versenyekre járt, sport tagozatos gimnáziumba járt, s bár mostanra kvázi csak az edzőterem maradt, ezt sosem hagyná el a mindennapi rutinjából.
Tizennyolc éves koromban egyszer túl sokat ittam, ami annyira meghatározó és rossz élmény volt, hogy azóta sem ittam egy korty alkoholt sem. Ugyanez a helyzet a cigivel és a kávéval, a drog meg pláne nem érdekelt soha, én nem élek ilyenekkel. Enni viszont imádok, azt szoktam mondani, azért edzem, hogy ehessek. Az evés és a vezetés jelentik nekem az adrenalint, nagyon szeretem az autókat
– zárta mosolyogva.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.