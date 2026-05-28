Döbbenetes vallomást tett a Házasság első látásra sztárja: Azóta is tartja volt férjével a kapcsolatot

Fűzfa Ritát a Házasság első látásra harmadik évadában ismerhették meg a nézők, ahol Varga Sanya mellett mondta ki vakon a boldogító igent, jóllehet házasságuk végül zátonyra futott. Az egykori feleség lapunknak adott interjújában elmesélte, hogyan csapódtak le benne a műsor után történtek, milyen kapcsolatban van Sanyával és milyen hatással volt a műsor a mindennapjaira.

Házasság első látásra Rita: „Ezt a napot nem fogja elfelejteni soha”

Egy évvel ezelőtt, május 26-án döntött úgy Házasság első látásra Rita és Sanya, hogy elindulnak egy közös úton és a véletlenre bízzák magukat. Bár az együtt töltött hetek alatt sok mindent megpróbáltak együtt, Sanya sokszor fejezte ki nemtetszését feleségével kapcsolatban. A fináléban aztán mégis ő volt az, aki folytatni szerette volna a házasságot, Rita azonban úgy érezte, nem lenne közös jövőjük.

Sokat beszélgettünk a műsor után a kapcsolatról és végül bevallotta, hogy ő is jobbnak látta, amiért én nemmel válaszoltam, mert ő sem volt teljesen biztos a döntésében. Ha igent mondtam volna, akkor nyitott lett volna, így viszont ez egy jel volt neki, hogy nem érdemes folytatni és lezártuk a kapcsolatot

– meséli Rita, aki szerint a történtek ellenére a barátság nagyon is jól tud működni közöttük.

A műsorban voltak pillanatok, amikor egy kiskanál vízben is meg tudtam volna fojtani, de egyébként nekem pozitív élmény maradt az egész, nem haragszom rá semmiért

Fűzfa Rita és Varga Sanya jó barátságban vannak, egy évvel ezelőtt épp Sanya születésnapján házasodtak össze, ennek apropóján most újra találkoztak

Mint kiderült, Rita és Sanya azóta is tartják a kapcsolatot, többször spontán is összefutottak a közelmúltban szórakozóhelyeken, ilyen esetben örömmel veszik a találkozást, bár nem kizárólag a sorsra hagyatkoznak, ha találkozóról van szó.