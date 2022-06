Itt az igazság: Így tudja meg, hogy milyen a sör, amit rendelt

A legfrissebb statisztikák szerint a 18 év feletti hazai lakosság évente átlagosan 2,6 liter sört fogyaszt, persze ez az arány korosztályok és nemek szerinti bontásban erősen megváltozik, hiszen csak a fér­fiak, közülük is a 45-50 év közöttiek fogyasztása önmagában hetente 2,8 litert tesz ki. Éves szinten egyre inkább előtérbe kerülnek a hazai gyártású és az utóbbi években már a kézműves sörök is. Ennek megfelelően elég nagy az eltérés a sörök árai és minősége között. Egy korsó sör (0,5 l) a Balatonnál 1000, míg Budapesten 1200 forint, ugyanez a Tisza-tónál 800, míg a Fertő-tónál 900 forintba kerül átlagban.

Tóth Marcell, a székesfehérvári Hübris Sörfőzde sörfőző mestere segített nekünk abban, hogy laikusként mik lehetnek az árulkodó jelek, amikből arra következtethetünk, hogy az általunk rendelt sör megfelelő minőségű-e.

A tükrös, aranysárga megjelenés a Lager és Pilseni sörök sajátossága, ez azt jelzi, hogy elég ideig tartott az ászokolás. A szakértő szerint a hab is nagyon beszédes a söröknél.

– Egy frissen csapolt, vagy egy kitöltött üveg sörnél a habtartósság is kiemelten fontos. Érdemes kipróbálni az úgynevezett gyufapróbát. Ezt a módszert sokáig alkalmazták a főzdékben is. Egy gyufaszálat helyeztek a friss csapolt sörbe, és akkor tudták, hogy rendben van az ital, ha minél tovább megtartotta a habkorona a tűzgyújtó eszközt. Ezzel megállapítható, hogy a sör élő, jó minőségű, nem volt túl sokat kezelve, szűrve – fejtette ki a sörfőző mester. Azonban a legtöbbet az illata árul el a sörről, ezt is megosztotta velünk Tóth Marcell.

Az illat talán a legmeghatározóbb, hiszen a friss sörnek roppanó, éles komlógyanta illata van, ami viszont gyorsan elmúlik. Elsőként a szén-dioxid kellemes csípősségét érezzük meg, ezt követi a komlógyanta frissessége, ha ez enyhén fanyar, akkor az a sör biztosan jó. Amikor amolyan kartonpapíros-diós illatú a sör, az az oxigén miatt van, ami a sör legnagyobb ellensége – részletezte a szakértő.

A sörfőző szakember arról is beszélt, hogy az úgynevezett gasztroforradalom a hazai alkoholok közül utolsóként, de a söröket is elérte, és ugrásszerű minőségjavulás ment, illetve megy végbe hazánkban, ami egészen a koronavírus világjárványig élesen ívelt felfelé.