A Budavári Labirintus félelmetes titkai: Szellemek kísértenek a régi kínzókamrákban

A Budavári Labirintus a természetes barlangokból és az ezekhez később csatlakozó mesterséges járatokból áll össze, több mint 10 kilométer hosszan kanyarog a föld alatt.

A Budavári Labirintus félelmetes titkai

A labirintus már az őskorban is lakott volt, később pedig menedékként, kút- és vízhálózatként, majd börtönként használták. A középkorban itt őrizték a legsúlyosabb bűnösöket, és a legenda szerint még maga Vlad Tepes, azaz Drakula is raboskodott itt.

A Budai Vár alatti hely atmoszférája a mai napig különös: állandó páratartalom, sötétség, visszhangzó lépések és furcsa csepegések adják meg az alaphangulatot. Többen számoltak be arról, hogy látogatás közben úgy érezték, valaki figyeli őket, pedig senki sem volt a közelükben. Vannak, akik hideg légáramlatokat érzékeltek zárt terekben, míg mások fényképeken rejtélyes árnyakat fedeztek fel.

Miért ilyen nyugtalanító a Budavári Labirintus?

Egyes történészek szerint a titkos alagutak, kínzókamrák és vesztőhelyek energiája „megmarad” a falakban. Ezeken a helyeken sokszor kínzás, halál, szenvedés történt, és ez nyomot hagyhatott az építményeken is. A Budavári Labirintus több pontján is mutatnak olyan cellákat, ahol rabokat tartottak, vagy ahol kivégzések történtek.

A modern kori látogatók is sok furcsaságról számolnak be. Suttogások, lépések, hirtelen jelentkező hidegérzet, vagy éppen az idő megváltozott érzékelése – mintha a labirintus torzítaná a valóságot. Több paranormális kutató is vizsgálta már a helyszínt, és állításuk szerint magas az úgynevezett „elektromágneses aktivitás”, ami a szellemjárás egyik jele lehet.

Mit rejthet még a Budai Vár alatt?

Bár a labirintus egy része látogatható, még mindig vannak lezárt alagutak, elfalazott járatok, amelyek múltja ismeretlen. Egyes feltételezések szerint titkos menekülőutak és elrejtett ereklyék is lehetnek a föld alatt. A második világháború során például a várvédelmi rendszer részeként újabb járatokat építettek ki, amelyek ma már elfeledve, térképeken sem szerepelnek. A Budavári Labirintus tehát nemcsak történelmi, de spirituális értelemben is rejtélyes. Az alagutak mélyén mintha a múlt suttogna – és néha választ is ad azokra a kérdésekre, amelyeket nem mertünk feltenni.