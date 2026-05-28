Hoppá! Meghan Markle lebukott, így üzenhetett az apósának

Meghan Markle nemrég megosztott, korábban nem látott esküvői fotói elsőre a házassága ünneplésének tűnhetnek, egy királyi szakértő szerint azonban a képek mögött mélyebb üzenet is rejtőzhet.
A 44 éves sussexi hercegné a múlt héten két fotót is megosztott Harry herceggel kötött házasságának nyolcadik évfordulója alkalmából - az egyiken apósa, III. Károly király is szerepelt. Ingrid Seward királyi szakértő szerint Meghan semmit sem tesz ok nélkül, ezért elképzelhető, hogy a képekkel üzenni akart a királyi családnak.
Az üzenet az lehet, hogy „továbbra is a családotok részei vagyunk”. Harrynek és Meghannak erre szüksége is van, mert valószínűleg nem gondolták volna, hogy ennyire eltávolodnak majd
- fogalmazott Seward.
A szakértő szerint Meghan kapcsolata Károly királlyal sokat jelentett számára, hiszen az uralkodó kifejezetten figyelmes volt vele. A windsori Szent György-kápolnában is ő kísérte az oltárhoz Meghan apja, Thomas Markle helyett. Seward szerint a király úgy érezhette, hogy ha közel tartja magához Meghant, jobban tudja majd irányítani a helyzetet.
Hozzátette:
Mint mindenkinek, Károlynak is nagy reményei voltak ezzel a házassággal kapcsolatban. Bizonyos értelemben megtisztelő volt számára, hogy részese lehetett az eseménynek, hiszen alapvetően meglehetősen alázatos ember.
A Kensington-palota nem sokkal a sussexiek 2018. május 19-i esküvője előtt jelentette be, hogy Károly helyettesíti Thomast, aki akkor szívműtétből lábadozott.
Bár kapcsolatuk az elmúlt években jelentősen megromlott, Seward úgy véli, Meghan békülni akar, de eddig még hosszú utat kell megtennie.
Károly hajlamos úgy kezelni a konfliktusokat, hogy inkább homokba dugja a fejét, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban az édesanyja, II. Erzsébet királynő tette.
Az évfordulós összeállításban további fotók is szerepeltek: Sir Elton John a zongoránál, eddig nem látott képek az ifjú párról a lagzin, valamint Meghan édesanyjáról, Doria Raglandről.
Seward szerint Meghan számára továbbra is fájó pont az édesapjával való megromlott kapcsolata.
El tudom képzelni, hogy a távol lévő apja fájdalmat okoz neki, mert a korábbi életére emlékezteti, és valószínűleg bűntudatot is érez amiatt, ahogy a dolgok alakultak. Az egész világ időnként ellene és Harry ellen fordult, és ő ezt nagyon is tudja. Ezért próbál kiállni magáért, és kizárni a külvilágot
- fogalmazott.
Miután Meghan és Harry 2020-ban visszalépett királyi feladataitól, kapcsolatuk a királyi családdal folyamatosan romlott; Meghan közben saját apjától is eltávolodott. Bár Thomas Markle neve időről időre előkerült - például amikor Meghan állítólag levelet küldött neki a férfi tavalyi lábamputációja után -, a hírek szerint évek óta nem beszélnek egymással.
Azt hiszem, Meghan egyszerűen kizárta őt az életéből. Úgy döntött, hogy ha nem beszél vele és nem látja, akkor számára nincs is jelen
- állítja Seward.
Úgy tartják, Meghan utoljára 2022 nyarán találkozott személyesen Károly királlyal, amikor Harryvel együtt az Egyesült Királyságba látogattak a néhai II. Erzsébet platinajubileuma alkalmából.
A szakértő szerint Meghan tisztában van vele, hogy a megbékéléshez vezető út nehéz lesz. Ugyanakkor az apósával való jó kapcsolat a Harryvel való házasságára is pozitív hatással lehetne - írja a Mirror.
