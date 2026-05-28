Hoppá! Meghan Markle lebukott, így üzenhetett az apósának

Meghan Markle nemrég megosztott, korábban nem látott esküvői fotói elsőre a házassága ünneplésének tűnhetnek, egy királyi szakértő szerint azonban a képek mögött mélyebb üzenet is rejtőzhet.

Meghan Markle eddig nem látott esküvői fotóival apósának üzent

Instagram képeivel üzent Meghan Markle?

A 44 éves sussexi hercegné a múlt héten két fotót is megosztott Harry herceggel kötött házasságának nyolcadik évfordulója alkalmából - az egyiken apósa, III. Károly király is szerepelt. Ingrid Seward királyi szakértő szerint Meghan semmit sem tesz ok nélkül, ezért elképzelhető, hogy a képekkel üzenni akart a királyi családnak.

Az üzenet az lehet, hogy „továbbra is a családotok részei vagyunk”. Harrynek és Meghannak erre szüksége is van, mert valószínűleg nem gondolták volna, hogy ennyire eltávolodnak majd

- fogalmazott Seward.

A szakértő szerint Meghan kapcsolata Károly királlyal sokat jelentett számára, hiszen az uralkodó kifejezetten figyelmes volt vele. A windsori Szent György-kápolnában is ő kísérte az oltárhoz Meghan apja, Thomas Markle helyett. Seward szerint a király úgy érezhette, hogy ha közel tartja magához Meghant, jobban tudja majd irányítani a helyzetet.

Hozzátette:

Mint mindenkinek, Károlynak is nagy reményei voltak ezzel a házassággal kapcsolatban. Bizonyos értelemben megtisztelő volt számára, hogy részese lehetett az eseménynek, hiszen alapvetően meglehetősen alázatos ember.

A Kensington-palota nem sokkal a sussexiek 2018. május 19-i esküvője előtt jelentette be, hogy Károly helyettesíti Thomast, aki akkor szívműtétből lábadozott.

A királyi pár megromlott kapcsolatai

Bár kapcsolatuk az elmúlt években jelentősen megromlott, Seward úgy véli, Meghan békülni akar, de eddig még hosszú utat kell megtennie.

Károly hajlamos úgy kezelni a konfliktusokat, hogy inkább homokba dugja a fejét, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban az édesanyja, II. Erzsébet királynő tette.

Az évfordulós összeállításban további fotók is szerepeltek: Sir Elton John a zongoránál, eddig nem látott képek az ifjú párról a lagzin, valamint Meghan édesanyjáról, Doria Raglandről.