Döbbenetes: több centis szilánkot találtak a HÉV ülésében

Elképesztő fotót osztottak meg nemrég a Szentedre Blogol című Facebook-csoportban. Ekkor egy hölgy arról számolt be, amint a napokban egy több centis szilánkot szedett ki az egyik hévkocsi hátsó üléssorából.

Több centis szilánkot szedtek ki a HÉV üléséből

A képen látható dolgot szedtem ki kedden az egyik hévkocsi hátsó üléssorából. Két háttámla közé volt betéve úgy, hogy a hegye állt kifele. Számomra egyértelműen szándékosan volt így odatéve… Ha nem is áll bele az ember derekába, simán megkarcolhatja, ruhát szakíthat. Sokat utazunk hévvel, nem találkoztam még ilyennel, de jól nézzétek meg, hova ültök le…

- számolt be a történtekről az illető, amely mély felháborodást váltott ki a csoport tagjainak körében.

