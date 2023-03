Német szerzetesek előrukkoltak a világ első porból készült sörével

Szokás a sört folyékony kenyérnek nevezni, de nemsokára már porítottnak is hívhatjuk. Egy kelet-németországi kolostori sörfőzde ugyanis megalkotta a világ első instant sörporát: csak vizet kell hozzáadnunk, és már kész is kedvenc habos italunk – adta hírül a New Atlas.

Fotó: Getty Images

A Klosterbrauerei Neuzelle azt állítja, hogy az így előállított nedű ugyanolyan ízű, mint a csapolt változata. A fő motivációjuk az újítással az volt, hogy ez a megoldás óriási megtakarítást jelent a szállításban, mivel a por a valódi ital súlyának alig 10 százaléka. De az előállítók szerint van esély a hagyományos sörfőzési technikák mellőzésére is, és a folyamatot egyszerűsítve ugyancsak minimalizálható a nyersanyag-, munkaerő- és az energiafelhasználás.

Tudjuk, hogy a klasszikus pilsner-ivók és a kézműves sörök rajongói, különösen Németországban, eleinte szkeptikusak lesznek a termékünkkel szemben

- árulta el Stefan Fritsche ügyvezető, hozzátéve, hogy a cég emiatt első körben Ázsiát és Afrikát célozza meg. Ebben persze nyilván annak is szerepe van, hogy az ilyen távoli piacokra való eljuttatáson lehet a legtöbbet megtakarítani a jóval kisebb tömegű áruval.

A port először egy alkoholmentes sörből készítették el, és várhatóan már idén piacra dobják, de ha a fogyasztók megkedvelik, az alkoholos változatot is kifejlesztik.