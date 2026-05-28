Megszületett Mandula Ádám kisfia – Itt az első fotó a kis Nolenről

Madarat lehetne fogatni az énekessel, akit tegnap este a szülőszobából hívott fel várandós párja. Az elmúlt hetekben ugyan voltak gondok Mandula Ádám és Alexa között, de közös gyermekük minden bizonnyal békét hoz majd a kis családra.

Mandula Ádám párja, Alexa 2026. május 27-én világra hozta közös gyermeküket, Nolent (Fotó: Saját archív)

Tiszta apja Mandula Ádám újszülött kisfia

Az Éden Hotel korábbi sztárja és párja háza táján nem volt minden rendben az elmúlt hetekben. Mandula Ádám és Alexa – aki korábban vesemedence-gyulladással kórházba került várandósan – sokat veszekedtek, szakítottak is, de a fiatal kismama sosem tagadta volna meg a közös gyermek láthatását. Így, mielőtt bevitték volna a szülőszobába, hogy császárral megszülessen a baba, felhívta a rappert, akivel egyébként korábban apás szülésre készültek. A büszke édesapa ma megy be hozzájuk a kórházba, alig várja, hogy kezébe vegye Nolent, akinek a neve Bajnokot jelent. Alexa csütörtökön küldött üzenetet újságírónknak és kaptunk fotót a cuki babáról. Elárulta a Borsnak, hogy hatalmas a boldogság és viszonylag rendben ment a szülés. A kisfiú 3300 grammal látta meg a napvilágot. Reméljük, hogy az új élet békét és boldogságot visz a gyönyörű anyuka életébe.

Alexa boldogan szorítja magához kisfiát (Fotó: Saját)

Medox is várja a kistesót

Ahogy kiderült, hogy Mandula Ádám barátnője terhes, a sztárapuka azonnal elárulta Medoxnak, hogy megint testvére születik. A rapper és Géczi Bea kisfia azt mondta apukájának, hogy amikor már elég nagy lesz hozzá a féltesó, mindenre megtanítja majd, amit ő tud.