Repülési tippek először utazóknak – Mire figyelj, ha először ülsz repülőgépre?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 17:15
Az első repülőút sok utazó számára egyszerre jelent izgalmat és bizonytalanságot, különösen akkor, ha valaki tart a repülőterek szigorától. Az alábbi repülési tippek segíthetnek eligazodni a jegyvásárlástól a beszállásig, és elkerülni azokat a helyzeteket, amelyek kellemetlenséget vagy pluszköltséget okozhatnak.
Oroszi Rita
A légiközlekedésnek megvannak a maga íratlan szabályai és gyakorlati buktatói, amelyekkel a rutinos utasok már ösztönösen számolnak, az alkalmi vagy kezdő utazók viszont gyakran csak a helyszínen szembesülnek velük. Ezért különösen fontosak azok a repülési tippek, amelyek segítenek elkerülni a felesleges stresszt, pluszköltséget vagy időveszteséget, és amelyek kifejezetten relevánsak a magyar utazók számára is.

Repülési tippek az először utazóknak, hogy könnyebben vegyék a reptéri "akadályokat".
Repülési tippek az először utazóknak, hogy könnyebben vegyék a reptéri "akadályokat".
Fotó: ViDI Studio /  Shutterstock 
  • Gyakorlati repülési tippek az első utazáshoz: jegyfoglalás, poggyász, beszállás egy helyen.
  • Mire figyelj a repülőtéren, hogy elkerüld a pluszköltségeket és a stresszt.
  • Kifejezetten magyar utasok számára hasznos tanácsok, közérthetően.

Repülési tippek, hogy ne félj az utazástól

A következő repülési tippek nemcsak a jegyvásárlásról szólnak: ugyanilyen lényeges a poggyász szabályainak ismerete, az érkezés időzítése vagy az, hogyan lehet egy esetleges késést hatékonyan kezelni.

Jegyfoglalás időben és közvetlenül a légitársaságnál

A tapasztalatok szerint az árak gyakran kedvezőbbek a járatok megnyitásakor, és a közvetlen foglalás megkönnyíti az ügyintézést törlés vagy módosítás esetén, ami hagyományos és fapados járatoknál egyaránt fontos.

Légitársasági alkalmazás használata

Az applikációk lehetővé teszik a digitális beszállókártyát, az ülőhely-módosítást és sok esetben az azonnali átfoglalást késéskor, ami különösen hasznos zsúfolt európai reptereken.

Ülőhely előzetes kiválasztása

Ezzel elkerülhető a kényelmetlen ülés vagy a nem dönthető háttámla, ami hosszabb utaknál érezhető különbséget jelent.

Poggyászszabályok ellenőrzése indulás előtt

Az európai légitársaságok eltérő méret- és súlyhatárokat alkalmaznak, és a kisebb gépeken a kézipoggyász elhelyezése is problémás lehet.

Kézipoggyászok felrakása a felső tárolóba a repülőgépen.
A kézipoggyásszokra külön szabályok vonatkoznak, amelyeket szintén érdemes megismerni.
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV /  Shutterstock 

Folyadékszabály betartása

A 100 milliliteres kiszerelés és az átlátszó tasak továbbra is alapkövetelmény, amit az először utazók gyakran a biztonsági ellenőrzésnél tapasztalnak meg először.

Értékek kézipoggyászban

Elektronikai eszközöket és iratokat érdemes magunknál tartani, mivel az elveszett vagy késve érkező poggyász még mindig nem ritka.

Korai érkezés a repülőtérre

Schengenen belül is ajánlott legalább két órával indulás előtt megérkezni, azon kívüli járatoknál pedig ennél is korábban.

Beszállás figyelemmel követése kézipoggyásszal

A felső tárolók gyorsan megtelnek, ezért érdemes időben a kapunál lenni, pláne, ha kézipoggyász is van nálunk.

Biztonsági bemutató követése

Első repülésnél különösen fontos tudni, hol vannak a kijáratok és mit kell tenni rendkívüli helyzetben.

Vízfogyasztás és réteges öltözet

A kabin levegője száraz, a hőmérséklet pedig változó, ezért a hidratálás és egy melegebb felső sokat javíthat a komforton.

Ezek a repülési tippek segítenek abban, hogy az első repülés ne kellemetlen emlék, hanem egy jól kezelhető, kiszámítható utazási élmény legyen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
