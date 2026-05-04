Ez a magyarokat is érinteni fogja: Ezeket a filmeket kizárják az Oscar-gáláról!

Az Akadémia végre pontot tett a találgatások és a bizonytalanság végére. Legújabb közleményükben állást foglaltak a mesterséges intelligencia filmes használatával kapcsolatban. A 2027-es, 99. Oscar-gálán már érvénybe lépnek ezek a szabályok.
Az Akadémia végre állást foglalt a kérdésben, ami egy ideje lázban tartja a filmszakmát és a filmrajongókat is. A mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével és a filmszakmán belüli egyre nagyobb térnyerésével egyre több színész és alkotó fejezte ki nemtetszését. Akadtak olyanok is, akik támogatták az új technológiák használatát, bár ők vannak kevesebben. A hullám elérte a különböző filmes díjak bizottságait is, akik nem halogathatták tovább, hogy döntést hozzanak. Az első hivatalos közlemény az Oscar-díjak odaítéléséért felelős Academy of Motion Picture Arts and Sciences részéről érkezett, akik számos új szabályt hoztak, melyek közül most a három legfőbbet emeljük ki.
Tilly Norwood teljes mértékben AI generált színésznő felbukkanása egész Hollywoodban felfordulást okozott. Többek között Az ördög Pradát visel 2-ben is játszó Emily Blunt sem rejtette véka alá a véleményét, szerinte egyenesen rémisztő, hogy ilyesmi létezhet. Hozzá hasonlóan sokan attól tartanak, hogy az AI színészek elveszik a hús-vér emberek munkáját. A SAG-AFTRA szakszervezet, akik az amerikai filmes, televíziós és rádiós művészek képviseletével foglalkoznak, határozottan elítélték a kezdeményezést, és felszólították a stúdiókat, hogy tartózkodjanak az ilyen jellegű eszközök használatától. Pedig a hírek szerint a stúdiók nagyon is kapkodtak az AI színésznő „szerződtetése” után. Most egészen biztosan meggondolják magukat, ugyanis az Akadémia új szabályai szerint olyan színész nem kaphat Oscar-jelölést, akit AI segítségével hoztak létre, vagy a vásznon látható végeredményt ezekkel az eszközökkel befolyásolták. A pontos szabály szerint az adott filmnek egy élő színész beleegyezésével történő produkcióját kell tartalmaznia. Díjat kizárólag emberi teljesítményért osztanak, ami nem jelenti azt, hogy az utómunka során tilos lenne digitális eszközöket alkalmazni, azonban a színészi játékot minden esetben hús-vér embenek kell végrehajtania. Az új szabály értelmében például a nemrég közfelháborodást keltett, AI Val Kilmer és „új filmje”, az As Deep As the Grave sem szerepelhet majd a 2027-es Oscar-gála jelöltjeinek névsorában.
Hasonlóan alakul a forgatókönyvírás kérdése is. Kizárólag olyan forgatókönyvet fogad be az Akadémia, ami teljes mértékben emberi elme szüleménye és megírásához semmilyen AI eszközt nem használtak az alkotók. Ugyan Oscar-gálán sorozatok nem kapnak szerepet, de ha esetleg az Emmy-díj bizottsága átveszi ezt a gyakorlatot, akkor a Duffer testvérek is kieshetnek a rostán, ugyanis a Stranger Things 5. évadának debütálása után a szemfülesek kiszúrták az évadról készült dokumentumfilmben, hogy a szériát lezáró szezon írása közben a Duffer testvérek laptopján bizony nyitva maradt a Chat GPT.
A harmadik fő változás az idegen nyelvű filmek kategóriáját érinti. Az eddigi gyakorlat szerint minden ország egy, saját hazai kiválasztási folyamaton átesett filmet nevezhetett az Oscar-díjra. Azonban 2027-től ez is módosul, mert az Akadémiát számos kritika érte amiatt, hogy sok esetben erős filmek estek ki a versenyből saját országuk kiválasztási rendszere szerint. Az új szabály szerint a legjobb idegen nyelvű film kategóriában olyan alkotások versenyezhetnek, melyek vagy a régi gyakorlat szerint saját országuk kiválasztott nevezettjei, vagy fődíjat nyernek valamelyik fontos nemzetközi filmfesztiválon az alábbi 6 közül: Berlin, Busan, Cannes, Toronto, Velence vagy Sundance.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.