Ez a magyarokat is érinteni fogja: Ezeket a filmeket kizárják az Oscar-gáláról!

Az Akadémia végre pontot tett a találgatások és a bizonytalanság végére. Legújabb közleményükben állást foglaltak a mesterséges intelligencia filmes használatával kapcsolatban. A 2027-es, 99. Oscar-gálán már érvénybe lépnek ezek a szabályok.

Oscar-gála szabályok 2027-ben

Az Akadémia végre állást foglalt a kérdésben, ami egy ideje lázban tartja a filmszakmát és a filmrajongókat is. A mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével és a filmszakmán belüli egyre nagyobb térnyerésével egyre több színész és alkotó fejezte ki nemtetszését. Akadtak olyanok is, akik támogatták az új technológiák használatát, bár ők vannak kevesebben. A hullám elérte a különböző filmes díjak bizottságait is, akik nem halogathatták tovább, hogy döntést hozzanak. Az első hivatalos közlemény az Oscar-díjak odaítéléséért felelős Academy of Motion Picture Arts and Sciences részéről érkezett, akik számos új szabályt hoztak, melyek közül most a három legfőbbet emeljük ki.

AI színészek és AI filmek kitiltva

Tilly Norwood teljes mértékben AI generált színésznő felbukkanása egész Hollywoodban felfordulást okozott. Többek között Az ördög Pradát visel 2-ben is játszó Emily Blunt sem rejtette véka alá a véleményét, szerinte egyenesen rémisztő, hogy ilyesmi létezhet. Hozzá hasonlóan sokan attól tartanak, hogy az AI színészek elveszik a hús-vér emberek munkáját. A SAG-AFTRA szakszervezet, akik az amerikai filmes, televíziós és rádiós művészek képviseletével foglalkoznak, határozottan elítélték a kezdeményezést, és felszólították a stúdiókat, hogy tartózkodjanak az ilyen jellegű eszközök használatától. Pedig a hírek szerint a stúdiók nagyon is kapkodtak az AI színésznő „szerződtetése” után. Most egészen biztosan meggondolják magukat, ugyanis az Akadémia új szabályai szerint olyan színész nem kaphat Oscar-jelölést, akit AI segítségével hoztak létre, vagy a vásznon látható végeredményt ezekkel az eszközökkel befolyásolták. A pontos szabály szerint az adott filmnek egy élő színész beleegyezésével történő produkcióját kell tartalmaznia. Díjat kizárólag emberi teljesítményért osztanak, ami nem jelenti azt, hogy az utómunka során tilos lenne digitális eszközöket alkalmazni, azonban a színészi játékot minden esetben hús-vér embenek kell végrehajtania. Az új szabály értelmében például a nemrég közfelháborodást keltett, AI Val Kilmer és „új filmje”, az As Deep As the Grave sem szerepelhet majd a 2027-es Oscar-gála jelöltjeinek névsorában.