5 hasznos utazási tipp, amit minden profi betart, ha télen repül

A téli utazás fantasztikus élmény, azonban a fagyos időben való repülés számtalan kihívást hozhat magával, amire nem árt időben felkészülni. Hiszen a szélsőséges időjárás váratlan járattörléseket okozhat, a mínusz fokok pedig nagyon kényelmetlenné tehetik a kiruccanást. Ennek érdekében összegyűjtöttük azokat az utazási tippeket, amiket mindenképpen tarts szem előtt, ha hidegben repülsz.

Ezekkel az utazási tippekkel egyszerűen nem lőhetsz mellé!

Fotó: Getty Images

Kísérd figyelemmel az időjárás-előrejelzést.

Pakolj magadnak meleg és kényelmes ruhákat.

Gondoskodj a rágcsáról.

Óvd az egészséged.

Köss utasbiztosítást.

Vedd végig az alábbi listát és élvezd zökkenőmentesen a téli utazásod.

Tervezz a késésekkel és a járattörlésekkel

Nyilvánvalóan rendkívül bosszantó, ha a géped nem a menetrend szerint indul, hiszen nemcsak hosszas órákat kell még várnod a reptéren, hanem oda kell szólnod a szállodának is, rosszabb esetben a taxisnak, hogy később érkezel.

Tipp: már az utazás előtt pár nappal csekkold az időjárás-előrejelzést, mind az indulási, mind a landolási ponton. Emellett iratkozz fel olyan értesítésekre, amelyek e-mailben vagy SMS-ben jelzik a járatkésést, járattörlést. Továbbá köztudott, hogy a reggeli járatok ritkábban késnek, ezért ennek tudatában érdemes jegyet venned.

Gondoskodj a meleg és kényelmes öltözetről

Ha hidegben repülsz, akkor elengedhetetlen a meleg és a kényelem, azonban ilyenkor sokkal nagyobb kihívást jelenthet a megfelelő ruhadarabok kiválasztása, mint nyáron. Ennek ellenére fel kell készülnöd a legrosszabbra, azaz, ha hosszabb ideig a repülőtéren ragadnál.

Tipp: öltözz rétegesen és ne feledkezz meg a téli kabátról sem, de válassz olyat, amit könnyedén össze tudsz hajtogatni. Vigyél magaddal téli kiegészítőket is, köztük sapkát és sálat, valamint hidratáló krémet. A puha falú bőröndben könnyebben elférhetnek a dolgaid.

Vigyél magaddal ropogtatnivalót

Amennyiben késik a géped, a hosszas várakozás alatt könnyedén megéhezhetsz. Bár a repülőtereken általában sok étkezdét találhatsz, ezek többsége elképesztően drága, ezért nem árt, ha csomagolsz magadnak egy kis harapnivalót.