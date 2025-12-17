Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Utazási tippeket követő nő éppen száll le a gépéről

5 hasznos utazási tipp, amit minden profi betart, ha télen repül

kiruccanás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 14:45
repülésutazási tipp
Bár a legtöbben inkább nyáron vagy melegebb időben repülnek, vannak olyanok, akik télen is útra kelnek. Akár szeretteidhez készülsz, akár vakációra indulsz, érdemes végigvenned az alábbi utazási tippeket, amiket minden profi betart.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A téli utazás fantasztikus élmény, azonban a fagyos időben való repülés számtalan kihívást hozhat magával, amire nem árt időben felkészülni. Hiszen a szélsőséges időjárás váratlan járattörléseket okozhat, a mínusz fokok pedig nagyon kényelmetlenné tehetik a kiruccanást. Ennek érdekében összegyűjtöttük azokat az utazási tippeket, amiket mindenképpen tarts szem előtt, ha hidegben repülsz.

Az utazási tippeket szem előtt tartó pár a repülőgépen
Ezekkel az utazási tippekkel egyszerűen nem lőhetsz mellé!
Fotó: Getty Images
  • Kísérd figyelemmel az időjárás-előrejelzést.
  • Pakolj magadnak meleg és kényelmes ruhákat.
  • Gondoskodj a rágcsáról.
  • Óvd az egészséged.
  • Köss utasbiztosítást.

5 utazási tipp, ami megmenthet attól, hogy a vakációd katasztrófába torkolljon

Vedd végig az alábbi listát és élvezd zökkenőmentesen a téli utazásod.

  • Tervezz a késésekkel és a járattörlésekkel

Nyilvánvalóan rendkívül bosszantó, ha a géped nem a menetrend szerint indul, hiszen nemcsak hosszas órákat kell még várnod a reptéren, hanem oda kell szólnod a szállodának is, rosszabb esetben a taxisnak, hogy később érkezel.

Tipp: már az utazás előtt pár nappal csekkold az időjárás-előrejelzést, mind az indulási, mind a landolási ponton. Emellett iratkozz fel olyan értesítésekre, amelyek e-mailben vagy SMS-ben jelzik a járatkésést, járattörlést. Továbbá köztudott, hogy a reggeli járatok ritkábban késnek, ezért ennek tudatában érdemes jegyet venned.

  • Gondoskodj a meleg és kényelmes öltözetről

Ha hidegben repülsz, akkor elengedhetetlen a meleg és a kényelem, azonban ilyenkor sokkal nagyobb kihívást jelenthet a megfelelő ruhadarabok kiválasztása, mint nyáron. Ennek ellenére fel kell készülnöd a legrosszabbra, azaz, ha hosszabb ideig a repülőtéren ragadnál.

Tipp: öltözz rétegesen és ne feledkezz meg a téli kabátról sem, de válassz olyat, amit könnyedén össze tudsz hajtogatni. Vigyél magaddal téli kiegészítőket is, köztük sapkát és sálat, valamint hidratáló krémet. A puha falú bőröndben könnyebben elférhetnek a dolgaid.

  • Vigyél magaddal ropogtatnivalót

Amennyiben késik a géped, a hosszas várakozás alatt könnyedén megéhezhetsz. Bár a repülőtereken általában sok étkezdét találhatsz, ezek többsége elképesztően drága, ezért nem árt, ha csomagolsz magadnak egy kis harapnivalót.

Tipp: válassz olyan ételeket, amiket átengednek a biztonsági kapukon, például müzliszeletet vagy ropit.

Utazási tippeket betartó fiatal nő a reptéren
A téli járatkésés miatt öltözz rétegesen, hogy ne fázz meg a reptéren.
Fotó: Getty Images
  • Védd az egészséged

A zsúfolt repülőterek igencsak kedveznek az influenza és a különböző vírusok terjedésének, azonban az alábbi tippekkel csökkentheted az esélyét annak, hogy ramatyul legyél a kiruccanáson.

Tipp: vigyél magaddal kézfertőtlenítőt, illetve fertőtlenítő törlőkendőt, amivel letörölheted a szék karfáját vagy a repülőgépen, az előtted lévő székre szerelt, lehajtható asztalkát.

  • Ne feledkezz meg az utasbiztosításról

Az utasbiztosítás segít levenni rólad a stresszt, hiszen az út meghiúsulásával rengeteg pénzt elbukhatsz.

Tipp: köss olyan biztosítást, ami fedezi az időjárás miatti járattörlést, valamint az elveszett kézipoggyászt.

Az alábbi videóból téli csomagolási tippeket leshetsz el:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu