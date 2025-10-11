Kikészít a gyereksírás a repülőn? A szakértő szerint ezzel az elképesztő módszerrel pihentető lesz az utazás

Utazni nagyszerű dolog – főleg ha az utazás valóban pihentető. De mindannyian ismerjük azt a pillanatot, amikor már felszállt a gép, elhelyezkedtél az ülésedben, a lehunyt szemed előtt megjelenik a várva várt úti cél, majd a hátad mögül megszólal egy elnyújtott, szívszaggató gyereksírás. Máris nem tűnik már olyan idillinek a repülés.
Bár gyerekekkel együtt repülni sokaknak természetes része az életnek, azok, akik egy kis nyugalomra vágynak a levegőben, gyakran szeretnék elkerülni a „családi zónát”. Jó hír, hogy néhány jól megválasztott ülőhely, időpont és foglalási trükk valóban segíthet ebben. Dawn Morwood, a Cheap Deals Away nevű utazási oldal társigazgatója, utazási szakértő elárulta, hogyan választhatjuk meg úgy a helyünket a repülőn, hogy minimális eséllyel kerüljünk síró baba mellé.
Elsőre logikusnak tűnik, hogy a repülő elején érdemes helyet foglalni. Közelebb van a kijárat, előbb szállhatsz le, és talán még a kiszolgálás is gyorsabb. Azonban ezek a sorok a kisgyermekes családok körében is népszerűek.
A gép elején található úgynevezett bulkhead ülések – vagyis azok, amelyek előtt nincs közvetlen ülés, csak válaszfal – gyakran extra lábhelyet kínálnak, de ezeket a helyeket használják a légitársaságok a babakosarak elhelyezésére is” – mondja Morwood. „Ezért a légitársaságok a kisbabával utazó családokat részesítik előnyben ezeknél az üléseknél.”
Vagyis ha nyugalmat szeretnél, érdemes a repülő elejét teljes egészében elkerülni – még akkor is, ha egy kis plusz lábtér csábítónak tűnik.
Sokan úgy választanak ülőhelyet, hogy csupán az számít, ablak mellé vagy folyosó mellé üljenek, illetve melyik sorban van a helyük. Pedig a légitársaságok ülésfoglaló térképei ennél jóval többet elárulnak.
"A foglalásnál érdemes megnézni a részletes ülésrajzot. Sok esetben kis ikonokkal – például baba- vagy kosárszimbólummal – jelölik azokat a sorokat, ahol babakosár rögzíthető” – javasolja Morwood. Ezek az ikonok előre figyelmeztetnek arra, mely soroknál számíthatsz kisbabás utasokra – érdemes inkább más helyet választani.
Egy másik meglepő tipp: bár logikusan azt gondolnánk, hogy a családosok inkább a gép hátsó részét választják, a szakértő szerint ez nem feltétlenül igaz. Mivel a szülők gyakran szeretnének gyorsabban kiszállni, sokuk inkább a gép elején próbál helyet találni – így a hátsó szekcióban akár csendesebb is lehet az út.
Az utazás időpontja legalább olyan fontos lehet, mint maga az ülés. Ha valóban el akarod kerülni a gyerekzsivajt, válassz kevésbé népszerű indulási időket.
A szülők általában igyekeznek elkerülni az éjszakai, vagy nagyon kora reggeli járatokat – például a hajnali 6-kor induló vagy az éjfél előtti gépeket” – magyarázza Morwood. „Ezek az időpontok sokkal kevésbé vonzóak kisgyermekes családok számára, így nagyobb az esélyed egy nyugodt utazásra.”
Az ilyen járatokon kevesebb a kisgyerekes család – és jóval nagyobb a csendes utazás esélye. Ha nem okoz gondot egy szokatlan indulási időpont, érdemes lehet átgondolni ezt az opciót.
Bár nincs garantált módszer arra, hogy teljesen elkerüljük a gyerekek társaságát a repülőn – hiszen minden járat más –, néhány apró trükkel jelentősen csökkenthetjük az esélyét annak, hogy egy síró baba mellett töltsük az utat. A tudatos ülésválasztás, a foglalás előtti ülésrajz ellenőrzése, valamint a kevésbé népszerű időpontok kiválasztása mind hozzájárulhatnak egy kellemesebb repülési élményhez. Legrosszabb esetben legyen náluk egy füldugó arra az esetre, ha minden összeesküdne ellenünk.
