Kikészít a gyereksírás a repülőn? A szakértő szerint ezzel az elképesztő módszerrel pihentető lesz az utazás

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 17:15
Ha repülés közben a nyugalom az elsődleges célod, nem mindegy, hová foglalsz ülőhelyet. Egy rossz választás akár órákon át tartó gyereksírás közvetlen közelébe is sodorhat. Ennek elkerülésére ajánlunk most néhány tippet.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Utazni nagyszerű dolog – főleg ha az utazás valóban pihentető. De mindannyian ismerjük azt a pillanatot, amikor már felszállt a gép, elhelyezkedtél az ülésedben, a lehunyt szemed előtt megjelenik a várva várt úti cél, majd a hátad mögül megszólal egy elnyújtott, szívszaggató gyereksírás. Máris nem tűnik már olyan idillinek a repülés.

A gyereksírás zavaró lehet egy több órás repülőúton
Ha elkerülnéd a repülés közben esetleg zavaró gyereksírást, fogadd meg tanácsainkat!
Fotó: Irina WS /  Shutterstock 

Ezeken az üléseken hallgathatod végig a gyereksírást – ha teheted, ne ide foglalj!

Bár gyerekekkel együtt repülni sokaknak természetes része az életnek, azok, akik egy kis nyugalomra vágynak a levegőben, gyakran szeretnék elkerülni a „családi zónát”. Jó hír, hogy néhány jól megválasztott ülőhely, időpont és foglalási trükk valóban segíthet ebben. Dawn Morwood, a Cheap Deals Away nevű utazási oldal társigazgatója, utazási szakértő elárulta, hogyan választhatjuk meg úgy a helyünket a repülőn, hogy minimális eséllyel kerüljünk síró baba mellé.

Elsőre logikusnak tűnik, hogy a repülő elején érdemes helyet foglalni. Közelebb van a kijárat, előbb szállhatsz le, és talán még a kiszolgálás is gyorsabb. Azonban ezek a sorok  a kisgyermekes családok körében is népszerűek.

A gép elején található úgynevezett bulkhead ülések – vagyis azok, amelyek előtt nincs közvetlen ülés, csak válaszfal – gyakran extra lábhelyet kínálnak, de ezeket a helyeket használják a légitársaságok a babakosarak elhelyezésére is” – mondja Morwood. „Ezért a légitársaságok a kisbabával utazó családokat részesítik előnyben ezeknél az üléseknél.”

Vagyis ha nyugalmat szeretnél, érdemes a repülő elejét teljes egészében elkerülni – még akkor is, ha egy kis plusz lábtér csábítónak tűnik.

Ülőhelyválasztás tudatosan: figyelj a jelekre!

Sokan úgy választanak ülőhelyet, hogy csupán az számít, ablak mellé vagy folyosó mellé üljenek, illetve melyik sorban van a helyük. Pedig a légitársaságok ülésfoglaló térképei ennél jóval többet elárulnak.

"A foglalásnál érdemes megnézni a részletes ülésrajzot. Sok esetben kis ikonokkal – például baba- vagy kosárszimbólummal – jelölik azokat a sorokat, ahol babakosár rögzíthető” – javasolja Morwood. Ezek az ikonok előre figyelmeztetnek arra, mely soroknál számíthatsz kisbabás utasokra – érdemes inkább más helyet választani.

gyereksírástól frusztrált utas a repülőgépen
Frusztrál a gyereksírás? Akkor érdemes a repülőgép hátsó részében helyet foglalni.
Fotó: Shutterstock AI /  Shutterstock 

Egy másik meglepő tipp: bár logikusan azt gondolnánk, hogy a családosok inkább a gép hátsó részét választják, a szakértő szerint ez nem feltétlenül igaz. Mivel a szülők gyakran szeretnének gyorsabban kiszállni, sokuk inkább a gép elején próbál helyet találni – így a hátsó szekcióban akár csendesebb is lehet az út.

Ha valódi nyugalomra vágysz, repülj szokatlan időpontokban

Az utazás időpontja legalább olyan fontos lehet, mint maga az ülés. Ha valóban el akarod kerülni a gyerekzsivajt, válassz kevésbé népszerű indulási időket.

A szülők általában igyekeznek elkerülni az éjszakai, vagy nagyon kora reggeli járatokat – például a hajnali 6-kor induló vagy az éjfél előtti gépeket” – magyarázza Morwood. „Ezek az időpontok sokkal kevésbé vonzóak kisgyermekes családok számára, így nagyobb az esélyed egy nyugodt utazásra.”

Az ilyen járatokon kevesebb a kisgyerekes család – és jóval nagyobb a csendes utazás esélye. Ha nem okoz gondot egy szokatlan indulási időpont, érdemes lehet átgondolni ezt az opciót.

Kis odafigyelés, nagy különbség

Bár nincs garantált módszer arra, hogy teljesen elkerüljük a gyerekek társaságát a repülőn – hiszen minden járat más –, néhány apró trükkel jelentősen csökkenthetjük az esélyét annak, hogy egy síró baba mellett töltsük az utat. A tudatos ülésválasztás, a foglalás előtti ülésrajz ellenőrzése, valamint a kevésbé népszerű időpontok kiválasztása mind hozzájárulhatnak egy kellemesebb repülési élményhez. Legrosszabb esetben legyen náluk egy füldugó arra az esetre, ha minden összeesküdne ellenünk.

