Soha ne ülj ide a repülőn – Ez a hely minden utazó rémálma

Míg egyesek gyűlölik a magasságot, mások odavannak az élményért, azonban bármelyik táborba is tartozol, jó tudni, hogy melyik repülőgépülést érdemes messziről elkerülnöd. Ha nem akarod tönkretenni a vakációd már az elején, akkor ez a cikk neked szól!

Erre figyelj, ha repülővel indulsz útnak!

Fotó: GettyImages

Repülővel utazni gyors, de nem mindig kényelmes

Sokaknak a vakáció hallatán azonnal elkezd pezsegni a vérünk, azonban, ha a repülés kerül szóba, akkor már más a helyzet. Akár attól rettegsz, hogy lezuhan a gép, akár attól, hogy nagyon kényelmetlenül fogsz utazni, hoztunk néhány tippet arra vonatkozóan, hogy hogyan válaszd ki a legjobb helyet. Mindemellett pedig arra is fény derül, hova ne ülj semmiképp.

Nyugodt utazásra vágysz? Így válassz helyet a repülőgépen

Aki már többször repült, biztosan ismeri az utazás borzalmait, legyen szó késésről vagy járattörlésről, udvariatlan utasokról vagy az ellenőrző kapunál elkobzott tárgyakról, nem is beszélve az ülések közti picike helyről.

Foglaláskor persze mindenki a legjobb ülésre pályázik és úgy választ helyet, hogy kielégítse saját igényeit. Vannak például, akik az ablaknál szeretnek ülni, hogy gyönyörködhessenek a mesés panorámában, míg mások inkább a folyosó mellé ülnek, hogy könnyebben kijuthassanak az illemhelyiségbe. A szakértők azonban egyet értenek abban, hogy a legutolsó sor nem a legjobb választás, ha nyugodt utazásra vágysz.

Azok, akiknek gondjaik vannak a repüléssel és nehezen viselik a turbulenciát, azok mindenképpen kerüljék el ezeket a helyeket. Emellett nagyon közel van hozzájuk a mosdó és a konyha is, ami nem túl kívánatos, sőt a motor miatt zajosak is.

Kerüld el a hátsó sorokat!

Fotó: GettyImages

Továbbá, ahogyan korábban említettük, nem árt, ha előtte átgondolod a prioritásaidat. Amennyiben még a hideg is kiráz a repüléstől, a szárny melletti ülések a legjobb opciók. Ha a landolás után szűk átszállási időd van, akkor válassz az első sorokban, egy folyosó melletti ülést.

Ez a hely lesz számodra a legtökéletesebb

Tehát amennyiben kényelmes és nyugodt utazásra vágysz, foglalj az első sorokban, lehetőleg a folyosó mellett, hiszen így nem kell majd mindenkin átmásznod, hogy eljuss az illemhelyiségbe, illetve szabadon kinyújthatod a lábadat is.