Az exed új barátnője hasonlít rád? Pszichológus mondta el, miért randiznak „ugyanolyan” nőkkel a férfiak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 11:00
A jelenségnek pszichológiai magyarázata van. Ezért hasonlíthat ijesztően a volt párod új barátnője rád.
Az interneten régóta terjed egy vicc arról, hogy idővel a párok elkezdenek hasonlítani egymásra. De mi a helyzet azokkal a férfiakkal, akik újra és újra olyan nőkkel randiznak, akik szinte ugyanúgy néznek ki, mint az exbarátnőjük?

Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Itt a magyarázat: ezért hasonlít rád az exed új barátnője

A téma azután kapott nagyobb figyelmet, hogy kiderült: a korábbi futballista, Jermaine Jenas továbblépett a feleségétől, Ellie Penfoldtól való szakítása után. A 16 éves kapcsolat vége után sokan azonnal kiszúrták, hogy új párja feltűnően hasonlít az exére.

Miután a sportoló randizni kezdett a párizsi luxusingatlan-ügynökkel, Anne Leplaideurrel, nehéz volt nem észrevenni a hasonlóságot: mindkét nő barna szemű, hosszú, sötétbarna hajú, és az arcvonásaik is hasonlóak. De miért történik ez ilyen gyakran?

Phil Macleod pszichológus szerint a jelenség hátterében tudatalatti szükségletek állnak. Azok a férfiak, akik az exükhöz hasonló nőkkel randiznak, gyakran az ismerősséget keresik, amit több pszichológiai tényező is befolyásol.

A szerelemben az emberek gyakran ugyanannak a típusnak a különböző változatait keresik. Ezért figyelhetők meg visszatérő minták a kapcsolataikban

- magyarázta a szakértő.

Példaként említette Lewis Hamiltont, akit korábban Nicole Scherzinger, most pedig Kim Kardashian oldalán láttak többször, valamint Kanye Westet is, aki válása után Bianca Censorival kezdett kapcsolatot.

A pszichológus szerint mindez a kötődéselmélethez kapcsolódik, amely azt vizsgálja, hogyan alakulnak ki érzelmi mintáink a kapcsolataink során. Ezek a kötelékek olyan érzelmi és viselkedési mintákat hoznak létre, amelyeket az agy biztonságosnak érzékel, ezért vonzódhat valaki újra és újra hasonló személyiségű vagy külsejű emberekhez.

Ezek az asszociációk származhatnak a gyermekkorban kialakított kapcsolatból, korábbi párkapcsolatokból, családi dinamikákból, ismételt pozitív megerősítésekből vagy akár feldolgozatlan érzelmi élményekből is

- tette hozzá.

A szakértő szerint ezekből alakulnak ki az úgynevezett „kapcsolati sablonok” vagy „szerelmi térképek”, amelyek a múltbeli érzelmi bevésődéseket használják fel a jövőbeli vonzalmak alapjaként. Innen eredhet az a mondás is, hogy mindenkinek megvan a maga „típusa”. (UniLad)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
